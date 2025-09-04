В Казахстане пересмотрят закон о выборах

Рассказать друзьям

Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента принял в работу поправки в Конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан", передает корреспондент агентства.





Депутат мажилиса Снежанна Имашева выступила с докладом, согласно которому основными целями законопроекта являются:





- запрет на выдвижение одного кандидата в депутаты мажилиса более чем по одному избирательному округу;





- запрет на одновременное выдвижение одного кандидата по одномандатным округам мажилиса и маслихатов;





- создание избирательного фонда кандидата в акимы;





- ужесточение требований по отсутствию судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления к кандидатам в президенты, депутаты, акимы, члены избирательной комиссии;





- регулирование вопросов агитации и других.





Сопутствующими законопроектами предусматривается совершенствование процедур проведения выборов и введение административной ответственности за несоблюдение норм избирательного законодательства.