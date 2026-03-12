В Казахстане планируют провести аукцион по продаже рогов сайгака

Фото: МИД РК
Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд встреч и мероприятий за рубежом, посвященных обсуждению конституционных реформ в стране, развитию межпарламентского диалога и расширению международного сотрудничества, сообщили в Министерстве иностранных дел РК.
В Иордании посольство Казахстана организовало
брифинг для представителей ведущих СМИ и экспертного сообщества. Посол Казахстана в Иордании Талгат Шалданбай рассказал о проводимых в стране конституционных преобразованиях, направленных на повышение эффективности государственного управления и его прозрачности. Участникам представили ключевые положения проекта новой Конституции, включая усиление роли Конституционного суда, расширение гарантий прав граждан, введение института вице-президента, переход к однопалатному парламенту и создание Народного совета с правом законодательной инициативы.
В Болгарии в посольстве Казахстана в Софии прошел
круглый стол с участием представителей экспертного и научно-академического сообщества, СМИ и членов "Клуба друзей Казахстана". Посол Виктор Темирбаев представил основные положения проекта новой Конституции и отметил, что обновленный Основной закон направлен на модернизацию политической системы и более сбалансированное распределение полномочий между ветвями власти. Болгарские эксперты подчеркнули, что реформы могут способствовать укреплению демократических институтов и расширению участия граждан в управлении государством.
В Испании посол Казахстана Данат Мусаев встретился
в сенате с представителями испанских парламентариев, включая вице-президента Ассамблеи Антонио Гутьерреса Лимонеса и председателя Комитета по иностранным делам Пилара Рохо. Стороны обсудили развитие межпарламентского диалога между Казахстаном и Испанией, а также взаимодействие с Советом Европы. Отдельное внимание было уделено предстоящему республиканскому референдуму по вопросу принятия новой Конституции Казахстана и значению политических реформ для укрепления роли парламента и защиты прав человека.
В Чехии посол Казахстана Кайрат Абдрахманов провел
встречи с руководителями ведущих технологических и промышленных компаний страны. С председателем совета директоров ZVVZ Engineering Мартином Воячеком обсуждались возможности локализации производства промышленных фильтров в Казахстане. На переговорах с руководством компании OMNIPOL рассматривались перспективы сотрудничества в авиационной сфере, включая создание сервисного центра по обслуживанию самолетов L-410 NG. Также дипломат посетил предприятия MEGA и Sklostroj, где ознакомился с технологиями водоочистки и производством оборудования для стекольной промышленности.
Кроме того, в Женеве постоянный представитель Казахстана при ВТО и других международных экономических организациях Кайрат Торебаев встретился
с генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности Дареном Тангом. Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности, подготовку специалистов и реализацию совместных проектов, включая создание национального учебного центра по интеллектуальной собственности и программы поддержки стартапов в области искусственного интеллекта.
В Португалии посол Казахстана Жан Галиев был принят
вице-председателем ассамблеи Республики, главой делегации в парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Эдит Эштрелой. Собеседники провели обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней и многосторонней повестки, уделив особое внимание укреплению межпарламентского диалога и институционального партнерства.
Посол Казахстана в Бельгии Роман Василенко провел
встречу с министром-президентом правительства Фландрии Маттиасом Диепендале. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и регионом Фландрия, уделив особое внимание торгово-экономическому, промышленному, логистическому и инновационному взаимодействию. Василенко отметил, что Казахстан рассматривает Фландрию как одного из наиболее динамичных и индустриально развитых регионов Бельгии с мощной промышленной базой, развитой логистической инфраструктурой и сильной инновационной экосистемой. В этой связи Казахстан заинтересован в развитии долгосрочного, проектно-ориентированного партнерства с ведущими европейскими регионами.
В генконсульстве Казахстана во Франкфурте-на-Майне состоялся
круглый стол, посвященный обсуждению проекта новой Конституции Республики Казахстан в рамках подготовки к предстоящему республиканскому референдуму. Участникам была представлена информация о ключевых направлениях конституционных реформ, направленных на дальнейшее развитие политической системы страны, укрепление принципов верховенства закона, совершенствование механизмов защиты прав и свобод человека и гражданина, а также расширение участия граждан в процессах государственного управления.
Посол Казахстана в Эфиопии Жалгас Адилбаев встретился
с министром инноваций и технологий Эфиопии Белете Моллой Гетахуном. В ходе беседы стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия в сфере инноваций, цифровой трансформации, а также внедрения искусственного интеллекта, подчеркнув общность целей и задач двух стран в данной сфере.
Посол Казахстана в Беларуси Тимур Жаксылыков провел
встречу с министром информации Республики Беларусь Маратом Марковым.Стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахстанского-белорусского сотрудничества в информационной сфере, отметив необходимость его расширения, учитывая высокий уровень политического диалога двух стран, а также успешно развивающиеся торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи. По итогам встречи стороны подтвердили готовность активизировать тесное взаимодействие в информационной сфере.
В Анкаре турецкие эксперты обсудили
проект новой Конституции Казахстана. Участники отметили масштабные реформы, начавшиеся после избрания Касым-Жомарта Токаева, подчеркнули новаторство документа, усиление статей о правах человека, семейных ценностях и национальных традициях, а также внимание к вопросам науки, культуры и окружающей среды. Эксперты дали проекту высокую оценку, назвав стремление Казахстана принять новый Основной закон в нынешнюю эпоху смелым шагом.
Посол Казахстана в Руанде Барлыбай Садыков вручил
верительные грамоты президенту Руанды Полю Кагаме. В ходе церемонии стороны обсудили укрепление двустороннего сотрудничества, активизацию политического диалога, а также взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Особое внимание уделялось итогам официального визита Поля Кагаме в Казахстан в мае 2025 года, достигнутым договоренностям и перспективам совместных проектов в цифровизации, сельском хозяйстве и горнодобывающей промышленности. Президент Руанды отметил важность Казахстана как партнера и пожелал послу успехов в развитии двусторонних отношений.