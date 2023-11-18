В Казахстане появился новый профессиональный праздник

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Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Реконструкцию водохранилищ, ремонт автодорог и строительство новых социальных объектов в Восточно-Казахстанской области обсудили в правительстве, сообщает - Реконструкцию водохранилищ, ремонт автодорог и строительство новых социальных объектов в Восточно-Казахстанской области обсудили в правительстве, сообщает пресс-служба главы кабмина.





На совещании руководители центральных госорганов и акимата ВКО, в частности, обсудили реконструкцию Кандысуйского и Уйденинского водохранилищ, а также межхозяйственных и внутрихозяйственных каналов на орошаемых землях региона.





Смаилов подчеркнул, что в целом по республике требуется реконструировать большое количество водохранилищ, поэтому данную работу нужно вести поэтапно. В первую очередь следует делать акцент на самых приоритетных проектах.





Участники заседания также обсудили:





строительство моста через Бухтарминское водохранилище;

проведение ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского и местного значения;

подведение дорожной инфраструктуры к объектам туризма;

строительство оптово-распределительного центра "Алтай" и многопрофильного больничного комплекса с поликлиникой в городе Риддере;

привлечение инвесторов в горно-металлургический комплекс;

улучшение существующих гидроэлектростанций и строительство новых малых станций;

обеспечение контроля за ходом ремонтных работ на теплоисточниках и ряд других вопросов.



