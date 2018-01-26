Астана. 26 января. Kazakhstan Today - В Казахстане предложили законодательно установить ответственность руководителя за проступки подчиненных. Эта и другие темы обсуждены на заседании экспертного совета по вопросам развития госслужбы Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, передает Kazakhstan Today.

На первом заседании совета, помимо организационных, рассмотрели два значимых вопроса: о совершенствовании закона "О государственной службе Республики Казахстан" и о дальнейшем повышении прозрачности отбора на госслужбу. Открывая заседание, председатель Агентства Алик Шпекбаев подчеркнул важность учета мнений экспертов при обсуждении и решении проблемных вопросов на государственной службе. Он также отметил своевременность образования консультативно - совещательного органа и безусловную его пользу, сообщила пресс-служба ведомства.

"Для общей координации работы по совершенствованию государственной службы моим приказом создан экспертный совет. Это своего рода интеллектуальный центр по принципу краудсорсинга. Для Агентства важно учитывать мнение экспертов при обсуждении и решении проблемных вопросов на государственной службе, выводы экспертов оберегают нас от ошибок и неэффективных решений", - сказал Шпекбаев.

По первому вопросу повестки выступил директор юридического департамента АДГСПК Максат Мусин, который озвучил ряд законодательных предложений, требующих обсуждения.

"Правоприменительная практика, предложения госорганов и результаты правового мониторинга говорят о необходимости дальнейшего совершенствования отдельных положений законодательства в сфере госслужбы и противодействия коррупции", - сказал он.

Предлагаемые изменения, в первую очередь, направлены на соблюдение принципов меритократии, карьерности, компетентностного подхода, а также на защиту прав и законных интересов государственных служащих.

С целью противодействия коррупции Мусин предложил в закон о государственной службе внести поправку, устанавливающую ответственность не только лица, совершившего дисциплинарный проступок, сопряженного с неправомерным предпочтением или явным воспрепятствованием в реализации прав граждан и предпринимателей, но и его непосредственного руководителя.

По второму вопросу повестки выступил с докладом директор департамента государственной службы Жаркын Тлеукенов. Он отметил значительные положительные сдвиги, произошедшие на государственной службе с внедрением карьерной модели и укреплением принципа меритократии.

По данным пресс-службы, члены экспертного совета рекомендовали Агентству обеспечить максимальную прозрачность при кадровых назначениях. Для того, чтобы население могло наглядно убедиться в чистоте отборов на госслужбу, эксперты предложили широко освещать в СМИ кадровые вопросы, в том числе результаты конкурсов по отбору.

Наряду с этим на заседании обсудили выстраивание эффективной системы мотивации служащих. Предложено проанализировать ее состояние на текущий период, выявить основные проблемы и представить возможности их решения в ближайшей перспективе.

Немаловажной в вопросах управления мотивацией является роль служб управления персоналом (СУП). И представители госорганов и эксперты сошлись во мнении, что наряду с кадровым делопроизводствомих деятельность должна быть направленна на повышение эффективности работы сотрудников, разработку и реализацию программы развития персонала. Спектр вопросов СУПа должен включать вопросы от социально - психологической диагностики до анализа кадрового потенциала госоргана.

Предложения вызвали активную дискуссию у членов Экспертного совета, каждый из них внес свои рекомендации по решению проблемных аспектов. По итогам заседания Шпекбаев, являющийся председателем экспертного совета, дал ряд поручений по реализации предложений.

В ведомстве напомнили, что в состав нового экспертного совета АДГСПК вошли представители Всемирного банка, Ассоциации HR-менеджеров, госорганов, авторитетные ветераны госслужбы и известные специалисты в области госуправления. Членами совета также стали представители компаний "большой четверки": KPMG, Deloitte, PriceWaterhouseCoopers.

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