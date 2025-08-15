14.08.2025, 09:13 60041
В Казахстане создан штаб по борьбе с наркоманией и наркопреступностью
Фото: Depositphotos
Астана. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках исполнения поручений президента Касым-Жомарта Токаева, озвученных на заседании Совета безопасности, распоряжением премьер-министра образован республиканский штаб по координации деятельности государственных органов по профилактике наркомании и противодействию наркопреступности под руководством премьер-министра, сообщили в пресс-службе правительства.
Заместителями руководителя определены заместитель премьер-министра и министр внутренних дел.
Основными задачами штаба определены координация деятельности госорганов по противодействию наркомании и наркобизнесу, выработка эффективных подходов по реализации комплекса профилактических мер, совершенствование системы профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых лиц", - уточнили в правительстве.
В состав штаба вошли представители Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, Агентства по финансовому мониторингу, Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, а также руководители ряда ответственных министерств.
Распоряжением премьер-министра также предусмотрено создание региональных штабов в областях, городах Астане, Алматы и Шымкенте.
Ранее президент поручил усилить работу по профилактике наркомании в образовательной и информационной сферах.
14.08.2025, 18:36 28721
Россия прорабатывает вопрос финансирования строительства двух ТЭЦ в Казахстане
Фото: Depositphotos
Москва. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство России прорабатывает вопрос финансирования строительства двух ТЭЦ - в Семее и Усть-Каменогорске, сообщает РИА Новости.
Вопрос организации финансирования в настоящее время прорабатывается на уровне Минфина и правительства Российской Федерации, и при условии положительного решения в 2025 году ожидается подписание контрактов на проектирование ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске", - сообщил член правления "Интер РАО" по стратегии и инвестициям Александр Киселев.
Напомним, в начале ноября 2023 года стало известно, что российская сторона примет участие в строительстве трех ТЭЦ в Казахстане.
Весной 2024 года Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ. Позже экс-министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, когда в Казахстане запустят три новые теплоэлектроцентрали. По его словам, ожидается завершение всех трех проектов в 2028 году. В январе текущего года он заявил, что технико-экономическое обоснование по Усть-Каменогорску и Семею будет уже в марте.
Летом этого года стало известно, что теплоэлектроцентраль в городе Кокшетау Казахстан начал строить самостоятельно.
13 августа сообщалось, что Казахстан закупит услуги и оборудование у Китая для строительства теплоэлектроцентрали в Кокшетау.
14.08.2025, 15:30 39726
Токаеву доложили об обновлении инфраструктуры побережья Алаколя
Фото: Минводных ресурсов РК
Астана. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Аким области Жетысу Бейбит Исабаев доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о работе по обновлению инфраструктуры побережья Алаколя, сообщает Акорда.
В частности, завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Ушарал, в регионе продолжается обновление канализационных и электрических сетей. Кроме того, разработан генплан туристско-рекреационной зоны "Балхаш", завершена реконструкция автодороги Лепсы - побережье озера Балхаш, реализуется проект по строительству инженерной инфраструктуры, до конца 2025 года будет завершена реконструкция автодороги Алматы - Усть-Каменогорск - Лепсы - Актогай. Также президенту было доложено о состоянии транспортно-логистического и транзитного потенциала региона, реализации инфраструктурных проектов, газификации населенных пунктов, а также о строительстве и ремонте социальной инфраструктуры. Помимо этого глава государства был проинформирован о развитии АПК.
В этом году в области планируется собрать 540 тысяч тонн свеклы и произвести 78 тысяч тонн сахара", - заявили в пресс-службе.
В ходе встречи аким области сообщил, что в I полугодии 2025 года привлечено 178 млрд тенге инвестиций.
Сформирован инвестиционный портфель на 2025-2027 годы из 128 проектов на 2,6 трлн тенге с созданием 10,6 тысячи рабочих мест. В частности, запланировано строительство горно-обогатительного комбината, индустриального парка "Казахстанско-китайский международный промышленный город", завода по производству ветряных электростанций и международного грузопассажирского аэропорта", - заявили в Акорде.
Касым-Жомарт Токаев отметил важность дальнейшего развития сахарной отрасли, обеспечения жителей природным газом, а также принятия мер по совершенствованию туристской инфраструктуры и созданию комфортных условий для туристов. Также поручено держать на контроле готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к предстоящему отопительному сезону.
Ранее министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов в составе правительственной делегации посетил курортную зону озера Алаколь в областях Абай и Жетысу.
Тогда в ходе проверки был выявлен ряд системных проблем: на отдельных пляжах отсутствуют санитарные узлы, душевые, контейнеры для мусора, буйки и ограждения; недостаточный контроль за водным транспортом; нехватка спасательных вышек и информационного сопровождения.
.
14.08.2025, 13:26 46096
В Минпросвещения РК назначен новый вице-министр
Фото: Пресс-служба правительства РК
Астана. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Ахметжанов Асылбек назначен вице-министром просвещения Республики Казахстан, сообщает пресс-служба кабмина.
В разные годы Асылбек Ахметжанов занимал должности руководителя управления информатизации и автоматизации государственных услуг департамента цифровизации и информатизации МЭПР РК, замдиректора департамента цифровой трансформации МЦРИАП РК, главы департамента цифровизации и государственных услуг МПС РК.
С февраля 2025 года по настоящее время занимал должность директора департамента архитектуры и политики цифровой трансформации МЦРИАП РК.
14.08.2025, 08:30 53481
Казахстан откажется от пороговых цен на социально значимые продовольственные товары с нового года
Ведется тестирование сервиса "Цифровой продовольственный ваучер"
Астана. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В сфере ценового регулирования предусмотрен отказ от пороговых цен на социально значимые продовольственные товары. Вместо этого усиливается контроль за торговой надбавкой и расширяется адресная помощь. Об этом сообщил во время брифинга в правительстве заместитель премьер-министра - министр торговли Серик Жумангарин.
С 1 января 2026 года вступят в силу соответствующие поправки. Ведется тестирование сервиса "Цифровой продовольственный ваучер", который позволит получателям АСП покупать СЗПТ по закупочной цене, без надбавки", - отметил он.
Также, по его словам, в июле вступил в силу закон по вопросам биржевой торговли, направленный на обеспечение открытости торгов и справедливого ценообразования.
Введено понятие "социально значимый биржевой товар" (нефтепродукты, уголь, сахар). Это позволит усилить контроль в ценообразовании и отслеживать товарные потоки", - сказал Жумангарин.
Он отметил, что по поручению главы государства приняты меры поддержки отечественных производителей.
В мае принят закон, определяющий страну происхождения товаров и создающий реестр казахстанских товаропроизводителей. Реестр содержит данные о компаниях и их продукции, обеспечивая доступ к мерам господдержки и закупкам госструктур. С 1 января 2026 года сертификаты "СТ-KZ" и индустриальные сертификаты утратят силу. Внедряется Общий классификатор товаров, работ и услуг", - сообщил вице-премьер.
13.08.2025, 19:54 91226
В казахстанских магазинах могут появиться двойные ценники
Покупатель имеет право знать, из чего состоит цена товара
Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 13 августа, во время брифинга в правительстве заместитель премьер-министра - министр торговли Серик Жумангарин сообщил, что сейчас идет обсуждение введения двойного прайса в магазинах.
Речь идет о так называемом двойном прайсе. На сегодня он запрещен согласно законодательству.
Но дело в том, что когда ты покупаешь технику в рассрочку, то в ней уже заложена стоимость этой рассрочки - 15-20%. Есть категория людей, которые не берут рассрочку, покупают сразу. Но в любом случае, когда они приходят в магазин, они видят прайс, в котором уже заложена эта рассрочка", - рассказал Жумангарин.
Глава Минторговли подчеркнул, что покупатель имеет право знать, из чего состоит цена товара, и должен иметь выбор - купить сразу, но дешевле, либо взять в рассрочку по той цене, что указана на ценнике.
Мы считаем, что магазины, которые продают с помощью банков в рассрочку товары либо какие-то продукты, должны писать, из чего состоит цена", - сказал Жумангарин.
Он заявил, что в Казахстане могут рассмотреть поправки, по которым цена за наличный расчет будет дешевле. Сейчас этот вопрос обсуждается с Нацбанком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка. Решение планируют принять уже в этом году.
13.08.2025, 19:40 91751
YouTube и TikTok обязали отчитываться о доходах казахстанцев с монетизации
Данные необходимы для сверки
Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 13 августа, во время пресс-конференции в правительстве министр финансов Мади Такиев заявил, что YouTube и TikTok будут предоставлять отчеты о получающих доходы на платформах казахстанцах.
Что касается YouTube, TikTok, Facebook, где идет монетизация физическими лицами, эти компании будут предоставлять нам информацию о тех физических лицах, которые получают такие доходы с этих источников. Вообще физическое лицо самостоятельно должно представлять декларацию. Просто нам для подтверждения будет сверка идти оттуда", - сказал глава Минфина.
Он добавил, что в случае непредоставления ведомство увидит полученный доход и отправит физлицу уведомление о необходимости представить декларацию с уплатой налогов.
Ранее сообщалось, что в Казахстане в первом полугодии налоговые поступления выросли на 1,3 трлн тенге. За январь-июнь собрано 12,5 трлн тенге налогов.
13.08.2025, 17:57 96911
Комитет госдоходов из-за неуплаты налогов судится с семью казахстанскими блогерами
Глава Минфина призвал всех блогеров быть внимательными при ведении бизнеса
Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет государственных доходов из-за неуплаты налогов судится с семью казахстанскими блогерами, сообщил в ходе брифинга в правительстве министр финансов Мади Такиев.
620 блогеров дополнительно сдали декларацию на 18 млрд 141 млн тенге. С 234 блогерами мы сейчас работаем, то есть проводим документальную налоговую проверку. С 7 блогерами в том числе мы сейчас в судебном процессе", - заявил министр.
Глава ведомства также призвал всех блогеров быть внимательными при ведении бизнеса.
Ранее сообщалось, что казахстанские блогеры заплатили 256 млрд тенге налогов.
13.08.2025, 17:40 73621
Когда будут опубликованы декларации казахстанских чиновников
Фото: Depositphotos
Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Когда будут опубликованы декларации казахстанских чиновников, рассказал в ходе брифинга в правительстве министр финансов Мади Такиев.
Декларация представляется до 15 сентября, публикация будет до конца года. Публикуется информация по тем объектам, которые были реализованы в прошлом году", - заявил министр.
Также он отметил, что в декларации не указывается заработная плата.
Ранее сообщалось, что около 8 млн казахстанцев освободят от налогового декларирования.
