Усилить работу по профилактике наркомании в образовательной и информационной сферах поручил Токаев

Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании Совета безопасности по вопросам противодействия наркотизму президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил ухудшение ситуации с распространением наркомании в стране и в международном масштабе.





Касым-Жомарт Токаев отметил, что понятие "наркотизм" шире наркомании, оно затрагивает широкий спектр социальных, экономических и правовых проблем, в том числе и в контексте национальной безопасности.





Президент заявил о необходимости решить вопрос недостаточного охвата наркозависимых медико-реабилитационными мероприятиями. Он также отметил, что политика государства должна быть гибкой по отношению к наркозависимым, но жесткой и нетерпимой в отношении наркобизнеса.





Другой актуальной задачей Касым-Жомарт Токаев считает совершенствование информационно-аналитической работы по сбору и обработке статистических данных, а также отслеживанию движения химических веществ.





Президент поручил усилить работу по профилактике наркомании, особенно в образовательной и информационной сферах





Глава государства указал на недопустимость популяризации наркотиков среди молодежи, отметив негативную тенденцию романтизации употребления запрещенных веществ и алкоголя в интернете и медиаиндустрии.





Особое внимание было уделено комплексу вопросов, связанных с повышением эффективности выявления, пресечения и наказания за наркоправонарушения.





Производство и продажа любых видов наркотиков должны быть под строгим запретом и жесточайшим контролем со стороны государства", - заявил президент.





Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость повышения эффективности противодействия транснациональной организованной преступности, а также изобличения организаторов наркомагазинов и нарколабораторий.





Глава государства отдельно остановился на значимости контроля сомнительных финансовых потоков, которые не должны оставаться вне поля зрения правоохранительной системы.





По итогам совещания президент дал ряд конкретных поручений правительству, акимам регионов и ответственным государственным органам по усилению мер предупреждения наркомании и борьбы с наркобизнесом.