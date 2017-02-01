Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане стартовала комплексная аттестация служащих корпуса "Б". Первыми протестируют сотрудников Администрации президента, Канцелярии премьер-министра, руководящий состав центрального и местного уровней, сообщила пресс-служба Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Как напомнили в ведомстве, глава государства в рамках 15-го шага Плана нации "100 конкретных шагов" поручил провести в первом полугодии комплексную аттестацию служащих корпуса "Б". Это логическое продолжение первой институциональной реформы, провозглашенной президентом страны, передает Kazakhstan Today.

"Агентство в рамках аттестации нацелено выявить служащих, способных эффективно выполнить возложенные на них задачи. Поэтому в отличие от предыдущих аттестаций мы будем определять не теоретический уровень, а наличие у служащих знаний и навыков, необходимых для результативной деятельности. Достичь этого позволит тестирование по компетенциям, которое стартует сегодня. В числе первых аттестуемых тестирование проходят работники Администрации президента, Канцелярии премьер-министра, руководящий состав центрального и местного уровней. Всего 660 человек", - уточнили в пресс-службе.

В дальнейшем тестирование пройдёт на основании графиков, размещенных на сайте ведомства. По итогам тестирования аттестуемым будет выдано заключение об оценке их личных компетенций. Оно станет основой при проведении следующего этапа - собеседования. Для обеспечения бесперебойной работы госаппарата и удобства служащих проработана возможность прохождения тестирования в онлайн режиме.

В частности, служащие отдаленных населенных пунктов будут проходить этапы аттестации не выезжая из своего населенного пункта, добавили в агентстве.

"В целом, реализация поручения главы государства нацелена на формирование профессионального государственного аппарата, ориентированного на служение нации. Качественная и своевременная реализация фундаментальной государственной идеи позволит нам к середине века войти в число 30 самых развитых государств мира", - заключили в пресс-службе.

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