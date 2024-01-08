В КГА рассказали, запретят ли Boeing MAX в Казахстане после инцидента в США

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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Генеральной прокуратуре назначены руководитель аппарата главы ведомства и начальник департамента координации нормотворческой деятельности.





На должность руководителя аппарата Генерального прокурора назначен Алмаз Мухаметжанов.





Генеральная прокуратура РК





Алмаз Мухаметжанов родился в 1972 году. В разные годы занимал должности начальника ЦПСИ по городу Астана, заместителя председателя комитета по правовой статистике и специальным учетам, заместителя начальника управления международных отношений Генпрокуратуры, начальника отдела организационно-контрольной работы аппарата Генерального прокурора, директора департамента регистрации НПА Министерства юстиции.





С 2012 года по настоящее время занимал должности начальника управления, а затем департамента координации нормотворческой деятельности Генпрокуратуры.





На должность главы департамента координации нормотворческой деятельности назначена Альбина Маутова.





Генеральная прокуратура РК





В органах прокуратуры работает с 1998 года. Последовательно занимала должности помощника, старшего помощника прокурора города Рудный, прокурора управления департамента по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности Генеральной прокуратуры, старшего прокурора, помощника, старшего помощника Генерального прокурора.





С марта 2019 года по настоящее время занимала должность заместителя начальника управления, затем с 2020 года заместителя начальника департамента координации нормотворческой деятельности Генеральной прокуратуры.