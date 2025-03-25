24.03.2025, 09:44 38156
В Костанайской области отремонтировали 18 гидротехнических сооружений
Фото: depositphotos
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Костанай. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области отремонтировали 18 гидротехнических сооружений для безопасного пропуска паводковых вод, сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
В 21 населенном пункте региона завершили возведение дамб для защиты от паводков. Дамбы возведены в 9 районах Костанайской области и городе Рудный", - проинформировали в ведомстве.
Также, отметили в министерстве, близятся к завершению работы в селах Шеген, Сарысу и Тауыш Джангельдинского района.
Тобол-Торгайская бассейновая инспекция утвердила графики работы крупных водохранилищ. Ведется круглосуточный мониторинг гидросооружений", - сообщил заместитель председателя Комитета по регулированию, охране и использованию водных Темирлан Абдыкулов.
Напомним, в зоне высокого риска паводков находятся 3 области Казахстана: Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Абайская. Под контролем - восемь регионов, ведется постоянный обмен данными с Россией и Кыргызстаном.
В 2024 году Казахстан столкнулся с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Режим ЧС местного масштаба был объявлен в десяти регионах: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.
В Актюбинской области прорвало дамбу плотины "Щербаковское" и плотину Магаджановского водохранилища. Из-за прорыва дамбы плотины "Щербаковское" прокуратура региона завела уголовное дело. Также в Алматинской области прорвало плотину Ворошиловского водохранилища. Тогда под угрозой подтопления оказались 12 тысяч человек. По факту прорыва плотины было зарегистрировано уголовное дело. Кроме того, АФМ начало досудебные расследования в трех регионах страны в отношении подрядчиков, которые должны были проводить работы по строительству и надлежащему содержанию селезащитных плотин и водохранилищ, расширению русел рек.
Всего в результате наводнения в Казахстане пострадали 224 населенных пункта, было эвакуировано свыше 120 тысяч человек, включая 45 тысяч детей. Тысячи казахстанцев потеряли свое имущество и остались без источника дохода.Также был нанесен ущерб предпринимателям и аграрному сектору.
Как отметил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, в пострадавших регионах была слабая организация и координация совместных действий, а большая часть привлекаемой техники была некачественная и непригодна для проведения длительных работ. Позже стало известно, что в Казахстане запустят информсистему прогнозирования и моделирования паводков.
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23.03.2025, 13:55 74636
В Минводы рассказали о ситуации на крупных водохранилищах страны
Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК
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Астана. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане из крупных водохранилищ северных, западных, восточных и центральных областей сбрасывают воду для приема и безопасного пропуска паводковых вод, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации.
По состоянию на 23 марта ситуация следующая.
В Акмолинской области из Астанинского водохранилища сбрасывается - 1,5 кубометра воды в секунду, из Селетинского водохранилища - 150 кубометров в секунду, из Чаглинского водохранилища - 0,5 кубометра в секунду.
В Актюбинской области из Актюбинского водохранилища сбрасывается 10 кубометров воды в секунду, из Каргалинского водохранилища сбрасывается 0,5 кубометра воды в секунду. В 2024 году оба объекта были реконструированы. Сейчас они активно накапливают воду и наполнены, в среднем, на 64%.
В Восточно-Казахстанской области из Усть-Каменогорского водохранилища сбрасывается 600 кубометров воды в секунду, из Бухтарминского водохранилища - 605 кубометров в секунду.
Из Шульбинского водохранилища в области Абай сбрасывается 657 кубометров воды в секунду.
В Западно-Казахстанской области из Кировского водохранилища сбрасывается 13.9 кубометра воды в секунду, из Битикского водохранилища - 11 кубометров воды в секунду, из Дунгулукского и Пятимарского водохранилищ - по 8,5 кубометра в секунду.
В Карагандинской области из Интумакского водохранилища сбрасывается 15,6 кубометра воды в секунду, из Самаркандского водохранилища - 15,8 кубометра в секунду, из Шерубай-Нуринского водохранилища - 13,7 кубометра воды в секунду.
В Костанайской области из Верхне-Тобольского сбрасывается 1,1 кубометра воды в секунду, из Каратомарского водохранилища - 3 кубометра воды в секунду. Наполнение двух крупных водохранилищ составляет 64%.
В Северо-Казахстанской области из Сергеевского водохранилища сбрасывается 410,8 кубометра воды в секунду, из Петропавловского водохранилища - 56,98 кубометра воды в секунду.
Напомним, в настоящее время в Казахстане реализуется Концепция развития системы управления водными ресурсами на 2024-2030 годы.
23.03.2025, 13:41 75566
Посольство РК в Турции обратилось к казахстанцам
Фото: Chris McGrath/Getty Images
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Стамбул. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Посольство Казахстана в Турции обратилось к гражданам РК с просьбой соблюдать меры предосторожности в связи с ситуацией в стране.
В связи с текущей ситуацией настоятельно просим вас воздержаться от посещения мест скопления людей, избегать личного участия в демонстрациях и митингах, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, отслеживать новости и придерживаться рекомендаций властей, а также находиться на связи с дипломатическими представительствами РК в Турции", - говорится в сообщении посольства Казахстана в Турции.
В ведомстве также обратили внимание на нежелательность распространения в социальных сетях информации о демонстрациях (митингах) и личных оценок, мнений относительно происходящих событий.
Телефоны горячих линий загранучреждений Казахстана в Турции:
- посольство РК в Анкаре: +905352734496;
- генеральное консульство РК в Стамбуле: +905012621465;
- генеральное консульство РК в Анталье: +905394400522;
- генеральное консульство РК в Измире: +905530998789.
Ранее сообщалось, что мировой уголовный суд в Стамбуле арестовал мэра Экрема Имамоглу. После задержания политика в Стамбуле начались протесты, они продолжаются до сих пор. 23 марта министр внутренних дел страны Али Ерликая сообщил о задержании 323 человек в ходе акций оппозиции.
23.03.2025, 09:40 83481
Токаев выразил соболезнования родным и близким Машкевича
Президент отметил его заслуги в развитии индустрии Казахстана
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Астана. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким Александра Машкевича.
В связи с кончиной известного предпринимателя и общественного деятеля Александра Машкевича президент Касым-Жомарт Токаев направил родственникам покойного телеграмму, в которой выразил соболезнования и отметил его заслуги в развитии индустрии Казахстана", - написал в своем Telegram-канале пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай.
Напомним, известный казахстанский бизнесмен и общественный деятель Aлександр Машкевич скончался на 72-м году жизни после продолжительной болезни. Машкевич был одним из основателей Eurasian Resources Group (ERG). Также долгое время возглавлял АО "Евразийский банк".
22.03.2025, 16:17 111311
Паводки в Казахстане: в регионах продолжается сброс воды из водохранилищ
Фото: Минводы РК
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Астана. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации производит сброс воды из крупных водохранилищ северных, западных, восточных и центральных областей страны для приема и безопасного пропуска паводковых вод, сообщи ли в пресс-службе ведомства.
По состоянию на 22 марта:
- В Акмолинской области из Астанинского водохранилища сброс воды не осуществляется, из Селетинского водохранилища сбрасывается 30 кубометров воды в секунду, из Чаглинского водохранилища - 40 кубометров в секунду.
- В Актюбинской области из Актюбинского водохранилища сбрасывается 50 кубометров воды в секунду, из Каргалинского водохранилища - 0,5 кубометра воды в секунду. В прошлом году оба объекта были реконструированы. Сейчас они активно накапливают воду и наполнены, в среднем, на 62 %.
- В Восточно-Казахстанской области из Усть-Каменогорского водохранилища сбрасывается 600 кубометров воды в секунду, из Бухтарминского водохранилища - 587 кубометров в секунду.
- Из Шульбинского водохранилища в области Абай сбрасывается 660 кубометров воды в секунду.
- В Западно-Казахстанской области из Кировского и Битикского водохранилищ сбрасывается по 10,1 кубометра воды в секунду, из Дунгулукского и Пятимарского водохранилищ - по 7,6 кубометра в секунду.
- В Карагандинской области из Интумакского водохранилища сбрасывается 30 кубометров воды в секунду, из Самаркандского водохранилища - 20 кубометров в секунду, из Шерубай-Нуринского водохранилища - 13,7 кубометра воды в секунду.
- В Костанайской области из Верхне-Тобольского водохранилища сбрасывается 1,1 кубометра воды в секунду, из Каратомарского водохранилища - 3 кубометра воды в секунду. Наполнение двух крупных водохранилищ составляет 64%.
- В Северо-Казахстанской области из Сергеевского водохранилища сбрасывается 343,8 кубометра воды в секунду, из Петропавловского водохранилища - 56,7 кубометра воды в секунду.
Напомним, в зоне высокого риска паводков находятся 3 области Казахстана: Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Абайская. Под контролем - восемь регионов, ведется постоянный обмен данными с Россией и Кыргызстаном.
Напомним, в 2024 году Казахстан столкнулся с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Режим ЧС местного масштаба был объявлен в десяти регионах: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.
22.03.2025, 12:23 118831
Всемирный день водных ресурсов: как трансформировалась водная отрасль в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня во всем мире отмечается День водных ресурсов. Это ежегодное мероприятие Организации Объединенных Наций, которое проводится 22 марта и посвящено важности сохранения воды, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации РК.
С момента своего создания Министерство водных ресурсов и ирригации работает над трансформацией водной отрасли для обеспечения более эффективного использования водных ресурсов и внедрения в обществе культуры водопотребления", - говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время в Казахстане реализуется Концепция развития системы управления водными ресурсами на 2024-2030 годы.
Идет строительство водохранилищ в Туркестанской области. А до конца года стартует строительство 4 новых и реконструкция 2 действующих водохранилищ", - сообщает Минводы.
Также ведомство намерено завершить 8 проектов по строительству групповых водопроводов, что обеспечит 153 села с общим населением 423 тысячи человек качественной питьевой водой.
Еще 52 населенных пункта будут подключены к централизованной системе водоснабжения. Также в этом году планируем сдать в эксплуатацию 1953 км ирригационных каналов для обеспечения водой 256 тысяч га земель. Эти меры позволят снизить потери воды и аккумулировать ее дополнительные объемы", - отметили в министерстве.
Кроме того, в парламент внесен проект нового Водного кодекса, приоритет в котором отдан защите и экономии водных ресурсов. В частности, предусмотрены меры по усиленной охране водных объектов и активному внедрению в промышленности повторного и оборотного водоснабжения.
В прошлом году на 158 тысячах га сельхозугодий страны были использованы системы дождевального и капельного орошения, а также лазерное планирование, что позволило добиться экономии воды в 20-30%. Для стимулирования внедрения водосберегающих технологий субсидии на поливную воду для аграриев, использующих такие системы, выросли до 85% в зависимости от тарифа", - говорится в информации.
В ведомстве перечислили и другие меры по водосбережению:
- создана Национальная гидрогеологическая служба "Казгидрогеология" для изучения, освоения и охраны подземных вод;
- предпринимаются меры по сохранению крупных водоемов. Например, достигнута договоренность с Францией о проведении исследования бассейна озера Балхаш, а совместно со Всемирным банком разрабатывается вторая фаза проекта по сохранению Северного Арала;
- за счет цифровизации и автоматизации планируется улучшить учет воды. В Кызылординской области реализуется проект по реконструкции гидропостов и установке автоматизированной системы учета воды на пяти каналах общей длиной 232 км. Разрабатывается проектно-сметная документация для автоматизации 16 магистральных и межхозяйственных каналов Кызылординской области. В Туркестанской области планируется автоматизация магистрального канала "Кызылкум";
- в ряде регионов страны пересмотрены принципы тарификации питьевой воды для физлиц. Так, в случае потребления воды свыше 3-х кубометров в месяц за дополнительные объемы воды тариф становится выше. Эта мера позволила начать экономить в среднем 1,65 млн кубометров воды в месяц;
- разработана дорожная карта по водосбережению на 2024-2026 годы. Документ предусматривает мероприятия по совершенствованию водного законодательства, цифровизации водной отрасли, внедрению современных технологий учета воды и водосберегающих технологий. Также разработаны методические рекомендации по водосбережению в бытовых условиях.
Многое зависит и от нас с вами. Формирование правильных и полезных привычек в быту, осознание ответственности за водные ресурсы страны - это еще один шаг на пути к будущему без нехватки воды", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
21.03.2025, 16:05 168841
Лидеры иностранных государств поздравили Токаева с Наурызом Дополнено
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Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву поступают поздравления от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю праздника Наурыз, сообщает Акорда.
В частности, свои поздравления главе государства по случаю праздника направил президент России Владимир Путин.
Российско-казахстанские отношения успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь активно наращивать взаимовыгодные двусторонние связи - на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на евразийском пространстве", - сообщается в телеграмме.
Также председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Наурыз символизирует начало весны и возрождение природы, а также олицетворяет устремление народа Казахстана к благополучию, единству и процветанию.
Я уделяю повышенное внимание развитию двусторонних отношений и дорожу крепкой дружбой с Вами. Выражаю готовность направить наши совместные усилия на укрепление традиционной дружбы и углубление вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном", - говорится в поздравлении.
Кроме того, президент США Дональд Трамп в своей телеграмме поздравил главу государства и народ Казахстана с праздником мира и всеобщего обновления - Наурыз.
Наши страны связывает долгая история взаимовыгодного сотрудничества, и я уверен, что в будущем мы добьемся новых успехов в сферах безопасности, экономики и других областях. В то время как наши великие нации устремлены к новым достижениям, американский народ подтверждает свою неизменную приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Казахстана", - написал Дональд Трамп.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем послании подчеркнул, что многовековые традиции праздника Наурыз напоминают о важности мира, братства и согласия.
Наурыз - это время, когда крепнет надежда на мир, а развитие международного диалога и сотрудничества выходит на новый уровень. Уверен, что прочные дружественные и братские связи между нашими странами будут и впредь поступательно развиваться, а двустороннее взаимодействие продолжит расширяться", - сказано в телеграмме.
Свои поздравления также направили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Палестины Махмуд Аббас, Раис Татарстана Рустам Минниханов, генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, руководители ряда международных организаций и другие официальные лица.
Поздравления в адрес главы государства продолжают поступать", - добавили в Акорде.
Дополнено 21.03.2025, 17.35
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграммы поздравления по случаю праздника Наурыз главам ряда государств, сообщает Акорда.
В частности, президент Казахстана поздравил с праздником Наурыз президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, президента Кыргызстана Садыра Жапарова, президента Таджикистана Эмомали Рахмона, президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Ирана Масуда Пезешкиана, президента Ирака Абдула Латифа Рашида и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа.
В своих поздравительных телеграммах глава государства подчеркнул, что этот весенний праздник, символизирующий возрождение природы, также тесно связывает народы узами многовековой дружбы, братства и взаимного уважения. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что духовные ценности Наурыза будут способствовать дальнейшему наращиванию межгосударственного взаимодействия на благо достижения общих целей и задач", - говорится в сообщении.
Ранее президент поздравил казахстанцев с праздником Наурыз.
21.03.2025, 14:11 174606
Авария на руднике "Казахмыса": установлена 100-процентная вина работодателя
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Правительственной комиссией проведено расследование причин аварии, произошедшей на шахте рудника "Жомарт" ТОО "Корпорация "Казахмыс" в области Улытау, сообщил премьер-министр РК Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос.
Установлено, что авария в горной выработке шахты рудника "Жомарт" вызвана воспламенением газовоздушной смеси (метана) из-за использования невзрывозащищенного электрооборудования. Скопление метана в опасной концентрации произошло вследствие тектонического нарушения горной выработки, что привело к его выделению из трещин", - ответил премьер.
Как отметил Бектенов, причинами аварии также послужили недостаточно эффективная система вентиляции, несвоевременный контроль газового состава на содержание метана в шахте и отсутствие производственного контроля за безопасным производством работ со стороны ответственных должностных лиц.
Установлена степень вины работодателя - 100%. Органами внутренних дел заведено уголовное дело, ведется расследование", - говорится в документе.
Ранее сообщалось, что "Казахмыс" приостанавливает работу на рудниках после чреды несчастных случаев.
19 марта стало известно, что на Восточно-Жезказганском руднике, расположенном в области Ұлытау, погиб рабочий. 17 февраля в Жанааркинском районе области Улытау на руднике "Жомарт" ТОО "Корпорация "Казахмыс" произошла авария, в результате которой погибли семь работников.
21.03.2025, 13:08 150006
Президент поздравил казахстанцев с праздником Наурыз
Фото: Акорда
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Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В выставочном центре EXPO президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обратился с пожеланиями к участникам торжеств по случаю праздника Наурыз, сообщает Акорда.
Национальный праздник Наурыз - Ұлыстың ұлы күні - неотъемлемая часть исконных казахских традиций. Испокон веков в день весеннего равноденствия наши предки отмечали этот светлый праздник, олицетворяющий обновление жизненных сил. Наурыз мейрамы славится добрыми делами. В эти дни в каждом доме накрывают щедрый дастархан, а люди спешат увидеться, чтобы высказать друг другу теплые пожелания, оказать поддержку нуждающимся. Празднование Наурыза в этом году вновь совпало со священным месяцем Рамазан. Это имеет большое символическое значение, поскольку наши традиции глубоко переплетены с религией. Эти две важные ценности зримо воплощают самобытность нашего народа", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент подчеркнул, что в соответствии с концепцией Наурызнама с прошлого года Наурыз празднуется в течение десяти дней, каждый из которых наполнен особым смыслом.
По словам главы государства, главной задачей является укрепление стабильности общества в нынешнее нестабильное время.
В этом году мы отмечаем сразу несколько значимых юбилеев: 30-летие Конституции и Ассамблеи народа Казахстана, 80-летие Великой Победы. Скоро мы торжественно встретим и 40-летие Независимости. К этой знаменательной дате Казахстан должен стать передовым, процветающим и сильным государством. На заседании Национального курултая в Бурабае я обратил на это особое внимание. Наша задача - адаптировать страну к новым геополитическим реалиям. Цели и приоритеты нашего государства ясны. Цифровизация и искусственный интеллект, крупные инфраструктурные проекты, транспортное сообщение и энергетика, агропромышленный комплекс и человеческий капитал - это основные направления развития страны. Казахстан обладает всем необходимым потенциалом, чтобы быть конкурентоспособным в этих сферах на мировой арене. Вместе мы построим справедливый, безопасный, чистый, просвещенный и развитый Казахстан, в котором прочно утвердится принцип "Закон и порядок", - заключил Токаев.
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