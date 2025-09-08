В Костанайской области суд поставил точку в споре с оператором "Сергека"

Рассказать друзьям

Костанай. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С компанией, которая обеспечивает фиксацию нарушений на дорогах Костаная, государство расторгает договор, сообщает " - С компанией, которая обеспечивает фиксацию нарушений на дорогах Костаная, государство расторгает договор, сообщает " НГ ".





Так завершился этап судебных разбирательств между областным управлением информатизации и ТОО "Коркем Телеком", реализующим в городе проект "Сергек". 3 сентября, коллегия облсуда признала правомерным расторжение между ними договора государственно-частного партнерства (ГЧП).





По договору с сентября 2023 года ТОО должно было установить в Костанае 60 аппаратно-программных комплексов на дорогах: 10 "Сергек. Перекресток" и 50 "Сергек. Линейный участок". А также 1000 видеокамер общественной безопасности. И оказывать государству услугу по круглосуточному предоставлению информации в ЦОУ о нарушениях, зафиксированных этим оборудованием. Все это за 3,5 млрд тенге на 5 лет.





С октября прошлого года ТОО "Коркем Телеком" обеспечивало работу системы. Однако в январе 2025 года управление информатизации направило в суд иск о расторжении договора ГЧП. Произошло это после проведения проверки департаментом внутреннего государственного аудита условий договора и их документального обеспечения. Аудиту предшествовала проверка прокуратуры. Выявленные нарушения, например в части сертификации оборудования и его несоответствия отраженному в договоре, стали основой иска о его расторжении, а также о признании ТОО потенциально недобросовестным участником ГЧП.





Специализированный межрайонный экономический суд в марте принял решение о расторжении договора ГЧП.





3 сентября завершилось рассмотрение жалоб, которые подали истец и ответчик, в апелляционной инстанции.





Коллегия по гражданским делам постановила решение СМЭС от 28 марта оставить без изменения, апелляционные жалобы сторон - без удовлетворения.



