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В органах военной прокуратуры произошли кадровые перестановки10.01.2017
  • Фото: Казинформ
Государство  08:55

Астана. 10 января. Kazakhstan Today - В органах военной прокуратуры произведены кадровые назначения, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.

По данным ведомства, "приказами генерального прокурора РК подполковник юстиции Сыбанбаев Есжан Арипович освобожден от занимаемой должности военного прокурора Кызылординского гарнизона и назначен военным прокурором Талдыкорганского гарнизона; военным прокурором Кызылординского гарнизона назначен майор юстиции Рахматулин Касен Жусупович, проходивший службу заместителем военного Талдыкорганского гарнизона; военным прокурором Капшагайского гарнизона назначен подполковник юстиции Андамасов Тимур Джиенгалиевич, ранее занимавший должность заместителя военного прокурора Алматинского гарнизона", передает Kazakhstan Today.

Кроме этого, подполковник юстиции Алпысов Нурлан Сапарбекович освобожден от должности военного прокурора Талдыкорганского гарнизона и зачислен в распоряжение главного военного прокурора.
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