В рамках программы "Нурлы жол" построено и реконструировано 2,4 тыс. километров, отремонтировано 7,5 тыс. километров автодорог республиканского значения

Астана. 19 ноября. Kazakhstan Today - В рамках государственной программы инфраструктурного развития "Нурлы жол" построено и реконструировано 2,4 тыс. километров, отремонтировано 7,5 тыс. километров автодорог республиканского значения. Об этом сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, передает Kazakhstan Today.





"За счет выделенных средств построено и реконструировано 2,4 тыс. километров, отремонтировано 7,5 тыс. километров автодорог республиканского значения. На всех объектах создано свыше 100 тыс. рабочих мест, доля материалов отечественного производства составила порядка 95%", - сказал Ж. Касымбек.





Министр по инвестициям и развитию отметил, что в целом в сфере автодорожной отрасли Госпрограммой предусмотрен охват строительством и реконструкцией 7 тыс. километров, ремонтом - 10 тыс. километров автодорог республиканского значения.

По его словам, по коридору Центр - Юг завершен участок Астана - Темиртау, в следующем году будет завершен участок Темиртау - Караганды и обход Караганды. С текущего года начаты работы на участках Караганды - Балхаш - Бурылбайтал - Курты, с 2019 года - на участке Курты - Капшагай.





По коридору Центр - Восток, по словам Ж. Касымбека, практически открыто движение по новому покрытию на участке Астана - Павлодар. На участках Павлодар - Семей и Семей - Калбатау завершены все участки, кроме выхода из Павлодара. Завершение данного проекта предусмотрено в 2019 году.





По коридору Центр - Запад ведутся работы на участке Кандыагаш - Макат, в текущем году начаты работы на участках Атырау - Астрахань и Кандыагаш - Актобе, на остальных участках работы начнутся со следующего года. Также ведутся работы на участке Костанай - Денисовка. Полностью коридор будет завершен в 2020 году.





В целом, по данным МИР РК, завершение всех начатых проектов планируется в 2019-2020 годы.





По итогам текущего года планируется открыть движение на 528 километров. Так, полностью завершены работы по проектам Уральск - Каменка, обход поселка Кордай, Бейнеу - Актау и Балпыкби - Талдыкорган и обход Сарканда", - сообщил Ж. Касымбек.





По развитию платных автодорог отмечено, что в октябре текущего года введены в тестовую эксплуатацию Системы взимания платы на участках Алматы - Капшагай, Алматы - Хоргос и Астана - Темиртау, которые в настоящее время интегрируются с системами Министерства внутренних дел РК. Сбор платы планируется начать во второй половине января следующего года.





Кроме того, ведется разработка проектно-сметной документации по устройству Системы взимания платы на 5,9 тыс. километров, в том числе на международном коридоре Западная Европа - Западный Китай. Монтаж систем взимания платы планируется со следующего года. В целом в 2020 году порядка 6,6 тыс. километров будет охвачено системой взимания платы.





Также в декабре текущего года МИР РК планирует объявить конкурс на строительство обходов Шымкента и Сарыагаш и реконструкцию участка от Сарыагаш до границы Республики Узбекистан на концессионной основе. Строительные работы планируется начать с 2020 года.





Во исполнение поручения главы государства в текущем году финансирование автодорог местной сети доведено до 156 млрд тенге на паритетной основе, что позволило охватить ремонтном свыше 4 тыс. километров автодорог местной сети", - сказал Ж. Касымбек.





В трехлетнем периоде ежегодный объем финансирования сохранен на уровне не ниже 150 млрд тенге с охватом ремонтных работ до пяти тыс. километров в год. Эти меры позволят дополнительно создать до 10 тыс. рабочих мест. Такие темпы будут сохранены и в последующие годы. Это позволит до 2025 года отремонтировать порядка 30 тыс. километров и улучшить состояние 85% автодорог местного значения.





В сфере водного транспорта реализованы мероприятия по развитию морского порта Курык. Построен железнодорожный терминал мощностью 4 млн т, и в текущем году осуществлен запуск автомобильного сообщения мощностью 2 млн т. В результате пропускная способность морских портов Актау и Курык увеличена с 19,5 млн т до 25,5 млн т.





На сегодня через новые паромные терминалы порта Курык в рамках международного транскаспийского маршрута перевалено более 23 тыс. единиц вагонов и автомашин или порядка 3 млн тонн грузов. Доля Республики Казахстан в морской транспортировке грузов на Каспии на сегодняшний день составляет порядка 37%", - доложил Ж. Касымбек.





В результате реализации инфраструктурных проектов в рамках госпрограммы "Нурлы жол" устойчиво растет общий объем контейнерных перевозок транзитом через Казахстан. В рамках госпрограммы в этом году по всем направлениям запланирована перевозка транзитных контейнеров в объеме 536 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте.





За 10 месяцев текущего года объем контейнерных перевозок через Казахстан составил 411,5 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте, что на 49% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По направлению Китай - Европа - Китай за 10 месяцев текущего года данный показатель составил 235,5 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте, что больше на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам года ожидается выполнение плана", - сообщил Ж. Касымбек.





В сфере гражданской авиации в текущем году сохраняются положительные темпы роста. За январь-октябрь перевезено пассажиров воздушным транспортом 6,7 млн человек, что больше показателя аналогичного периода предыдущего года на 9,6%. Аэропортами РК за 10 месяцев текущего года обслужено 12,7 млн человек, что на 6% больше показателя аналогичного периода 2017 года.





Объем транзитных авиаперелетов за 2017 год составил 175,2 млн самолёто-километров. За период январь - октябрь 2018 года наблюдается рост транзитных самолёто-километров на 4% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Количество транзитных авиапассажиров за январь - октябрь текущего года составило 764 442 человек, что на 47% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Согласно данным МИР РК, по итогам года это количество превысит 1 млн человек.





С начала текущего года казахстанскими и иностранными авиаперевозчиками открылись 13 новых маршрутов: из Хельсинки в Астану, из Астаны в Вильнюс, Казань, Сочи, Челябинск, Краснодар, Тюмень, Томск. Из Риги и Красноярска в Алматы, с Атырау во Франкфурт, из Москвы в Кызылорду и с Новосибирска в Павлодар.





Продолжается работа по реализации проекта реконструкции взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и аэровокзала аэропорта города Семей. Завершение работ планируется до конца текущего года. Вместе с тем, в этом году начата реконструкция ВПП аэропорта города Костанай со сроком завершения в 2019 году.





В сфере модернизации систем сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения в целях снижения нагрузки на бюджет реализуются механизмы бюджетного кредитования и субсидирования. За период 2015-2018 годы для реализации 404 проекта было выделено 230,1 млрд тенге, из них субъектами естественных монополий освоено 195,5 млрд тенге. Планируется построить и реконструировать 3 478,6 километра сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, 29 котельных и 95 единиц других объектов. В целом за период реализации Госпрограммы с 2015 по 2018 годы построено и реконструировано 2982 километров сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, 24 котельных, 71 единица других объектов. Всего за период 2018-2019 годы планируется построить и реконструировать порядка 290,6 километра, сообщается на официальном сайте премьер-министра РК.





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