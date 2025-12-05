В Жамбылской области аудиторы выявили финансовые нарушения почти на 60 млрд тенге

Фото: Акорда

Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля", - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля", сообщили в пресс-службе Акорды.





Закон вносит изменения в ряд кодексов и законов, включая Земельный, Бюджетный, Предпринимательский кодексы, а также законы о браке и семье, здравоохранении, языках, правах ребенка, культуре, образовании и статусе педагога.





Первый блок поправок усиливает защиту детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Приоритетное право на усыновление и опеку теперь получают родственники ребенка, а при их отсутствии - супруги, состоящие в зарегистрированном браке.





Второй блок уточняет порядок государственного контроля в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав детей в организациях, финансируемых из бюджета и обеспечивающих питание, проживание, медпомощь, образование и оздоровление. Эти нормы перенесены в Кодекс о здоровье народа и закон о правах ребенка, исключив их из Предпринимательского кодекса.





Третий блок регулирует вопросы образования. Вводится система ранжирования организаций технического, профессионального и послесреднего образования по методикам, утверждаемым Министерством просвещения. Аналогичное ранжирование вводится и для вузов и организаций послевузовского образования - по правилам Министерства науки и высшего образования.





Четвертый блок включает поправки в сфере культуры. Вводится запрет на использование фонограмм на концертах (кроме телезаписей и площадок, не предназначенных для проведения концертов). Также становится обязательным указывать имя автора при любом публичном использовании произведений в СМИ и онлайн. Местным исполнительным органам поручается развитие и сохранение библиотечных фондов.



