04.12.2025, 13:25 67986
В Жамбылской области аудиторы выявили финансовые нарушения почти на 60 млрд тенге
Аудит ВАП выявил ряд нарушений и недостатков в части бюджетного планирования, государственных закупок и т.д.
Тараз. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области по итогам государственного аудита выявлены финансовые нарушения на 58,5 млрд тенге, сообщает пресс-служба Высшей аудиторской палаты.
В целом, заявили в ВАП, по итогам аудита установлены:
- финансовые нарушения на 58,5 млрд тенге, в том числе 47,1 млрд тенге - нарушения в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности;
- неэффективное планирование и использование бюджетных средств - на 75,6 млрд тенге.
В целом аудит ВАП выявил ряд нарушений и недостатков в части бюджетного планирования, государственных закупок, управления инвестиционными проектами, а также в деятельности АО "СПК "Тараз", - уточнили в пресс-службе.
Также в сфере госзакупок выявлены факты необоснованного применения отделами строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тараза особого порядка заключения договоров с грифом "Для служебного пользования", что приводит к ограничению добросовестной конкуренции. Кроме того, сообщается, что имеются случаи заключения договоров с аффилированными компаниями.
Аудиторы отметили слабый контроль за реализацией инвестиционных проектов в городе Таразе и области", - добавили в ВАП.
Ранее сообщалось, что должностные лица аппарата акима Северо-Казахстанской области, а также аппаратов акимов отдельных городов и районов привлечены к дисциплинарной ответственности после аудита.
04.12.2025, 20:43 30466
Генконсул Казахстана в Шанхае обсудил с руководством провинции Цзянси развитие сотрудничества
Фото: МИД РК
Шанхай. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный консул Казахстана в Шанхае Нурлан Аккошкаров провел встречу с заместителем гендиректора канцелярии иностранных дел провинции Цзянси Ли Юйцяном, сообщает пресс-служба МИД РК.
Стороны обсудили укрепление межрегиональных связей, перспективы торгово-экономического и транспортно-логистического взаимодействия, а также расширение культурно-гуманитарных обменов. Особое внимание уделено вопросам привлечения инвестиций из Цзянси в Казахстан.
Ли Юйцян отметил подписание письма о намерениях об установлении дружественных отношений между Цзянси и Алматинской областью и выразил надежду на скорейшее заключение соглашения о побратимстве Наньчан - Конаев.
Представители провинции представили крупную государственную корпорацию Jiangxi Construction Engineering Group, входящую в топ-500 компаний Китая и имеющую значительный опыт реализации инфраструктурных проектов за рубежом.
По итогам переговоров стороны договорились активизировать рабочие контакты и продолжить продвижение межрегиональных инициатив. Провинция Цзянси - активный партнер Казахстана, ее ВРП в 2024 году составил 471,8 млрд долларов.
04.12.2025, 19:49 34446
В Конгрессе США обсудили состояние религиозной свободы в Казахстане
Фото: МИД РК
Вашингтон. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Конгрессе США прошел брифинг, посвященный публикации независимого отчета о состоянии религиозной свободы в Казахстане. В обсуждении приняли участие представители Конгресса, комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF), СМИ и правозащитных организаций, сообщает пресс-служба МИД РК.
Президент американской НПО LYN Community Уэйд Кьюсак отметил позитивный опыт подготовки отчета и подчеркнул усиление взаимодействия между государственными структурами, религиозными организациями и гражданским обществом в Казахстане. Ключевые выводы исследования представил член USCIRF Мохамед Эльсаноуси. Он высоко оценил работу Казахстана по репатриации и реабилитации граждан из зон деятельности ИГИЛ, включая операцию "Жусан", а также значимость социальных и образовательных программ поддержки.
Докладчики отдельно отметили вклад Съезда лидеров мировых и традиционных религий в укрепление доверия и развитие межконфессионального диалога. Особое внимание слушателей привлекло выступление женщины, репатриированной в рамках операции "Жусан", которая поделилась опытом адаптации к мирной жизни.
Брифинг завершился сессией вопросов и ответов, на которой обсуждались рекомендации отчета и возможные пути их реализации.
04.12.2025, 16:14 49246
Токаев подписал поправки в законодательные акты по вопросам культуры, образования, семьи и госконтроля
Фото: Акорда
Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля", сообщили в пресс-службе Акорды.
Закон вносит изменения в ряд кодексов и законов, включая Земельный, Бюджетный, Предпринимательский кодексы, а также законы о браке и семье, здравоохранении, языках, правах ребенка, культуре, образовании и статусе педагога.
Первый блок поправок усиливает защиту детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Приоритетное право на усыновление и опеку теперь получают родственники ребенка, а при их отсутствии - супруги, состоящие в зарегистрированном браке.
Второй блок уточняет порядок государственного контроля в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав детей в организациях, финансируемых из бюджета и обеспечивающих питание, проживание, медпомощь, образование и оздоровление. Эти нормы перенесены в Кодекс о здоровье народа и закон о правах ребенка, исключив их из Предпринимательского кодекса.
Третий блок регулирует вопросы образования. Вводится система ранжирования организаций технического, профессионального и послесреднего образования по методикам, утверждаемым Министерством просвещения. Аналогичное ранжирование вводится и для вузов и организаций послевузовского образования - по правилам Министерства науки и высшего образования.
Четвертый блок включает поправки в сфере культуры. Вводится запрет на использование фонограмм на концертах (кроме телезаписей и площадок, не предназначенных для проведения концертов). Также становится обязательным указывать имя автора при любом публичном использовании произведений в СМИ и онлайн. Местным исполнительным органам поручается развитие и сохранение библиотечных фондов.
Ранее президент подписал поправки в закон об интеллектуальной собственности.
04.12.2025, 10:45 82776
Туристический потенциал Казахстана презентовали в Индонезии
Фото: МИД РК
Джакарта. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Посольство Казахстана в Индонезии совместно с Ассоциацией туров и туристических агентств Индонезии (ASITA) провело в Джакарте круглый стол на тему "Туристические возможности Казахстана" с целью расширения двустороннего сотрудничества в сфере туризма и привлечения большего числа индонезийских путешественников в Казахстан, сообщили в пресс-службе МИД РК.
В мероприятии приняли участие представители более 40 туристических компаний, международных авиалиний и деловых кругов Индонезии.
Посол Казахстана Сержан Абдыкаримов провел подробную страновую презентацию туристического потенциала, рассказал об уникальных региональных особенностях и достопримечательностях Казахстана.
Дипломат напомнил о действии безвизового режима в РК для граждан Индонезии (до 30 дней) и пригласил участников встречи к активизации дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества в целях повышения уровня взаимного туристического обмена, деловых и человеческих связей между двумя дружественными странами.
Было также отмечено, что в случае инвестирования не менее $300 тыс. в экономику Казахстана инвестор получает "золотую визу" и 10-летний вид на жительство в РК.
Руководство ASITA и турагентства Индонезии выразили большой интерес и готовность продолжить расширять взаимовыгодные туристические и человеческие связи с Казахстаном, а также укреплять деловое партнерство между двумя странами.
В ходе круглого стола участникам были показаны видеоролики о богатом туристическом потенциале и представлена фотовыставка с красивейшими природными ландшафтами Казахстана. Гости мероприятия также попробовали национальную казахскую кухню и получили информативные и туристические материалы о Казахстане.
04.12.2025, 10:06 85011
Начальную военную подготовку возвращают в школы Казахстана
Фото: Минобороны РК
Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане утверждены обновленные правила начальной военной подготовки (НВП), значительно меняющие содержание дисциплины и усиливающие участие Вооруженных сил в подготовке школьников к службе. Приказ подписан министром обороны 4 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.
Документ разработан департаментом организационно-мобилизационной работы Генерального штаба с учетом поправок в законодательство о воинской службе и военно-патриотическом воспитании. Правила устанавливают единые подходы к организации и преподаванию НВП в школах, колледжах и учреждениях профобразования, уточняют требования к педагогам и расширяют практическую составляющую курса.
Одним из ключевых изменений стало возвращение дисциплине исторического названия "начальная военная подготовка". Программа усиливается за счет увеличения практических элементов, учебно-полевых занятий и расширения разъяснительной работы о правах, обязанностях и социальных гарантиях военнослужащих", - отметили в министерстве.
Советник министра обороны Республики Казахстан Айгуль Тулембаева подчеркнула, что обновления направлены на повышение качества подготовки будущих призывников.
Мы возвращаем НВП ее настоящее содержание: это первый этап подготовки граждан к армии. Ребята должны понимать устав, обязанности военнослужащего, свои права и гарантии после службы. Армия сегодня - это реальная возможность получить профессию, образование и перспективы. Мы хотим, чтобы школьники знали об этом заранее", - сказала она.
По данным Минобороны, существенно меняются требования к преподавателям: вести НВП смогут только граждане, имеющие педагогическое образование по специальности и личный опыт прохождения военной службы. Те педагоги, которые уже работают по дисциплине, сохранят свои должности. Для военнослужащих с выслугой не менее десяти лет вводится возможность бесплатной педагогической переподготовки на базе военных учебных заведений Министерства обороны.
По словам Тулембаевой, это решение укрепит кадровую базу и повысит доверие школьников к предмету.
Ученики должны видеть перед собой человека, который сам служил. Это снимает страхи и недоверие, позволяет объяснить, как армия устроена на самом деле", - отметила она.
Обновленные правила также расширяют роль воинских частей: усиливается практическая составляющая учебно-полевых сборов, командиры подразделений будут участвовать в отдельных занятиях и предоставлять полевую базу. Повышение квалификации преподавателей НВП отныне проводится только на базе военных вузов, кафедр и подведомственных организаций Минобороны, что обеспечивает доступ к актуальному военному опыту.
03.12.2025, 19:43 133116
Казахстан и ЕС открыли переговоры по заключению соглашения об упрощенном визовом режиме
Фото: МИД РК
Брюссель. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Европейский союз провели первый раунд официальных переговоров по заключению соглашения об упрощенном визовом режиме и соглашения о реадмиссии между РК и ЕС, сообщает пресс-служба МИД РК.
Заседание прошло под сопредседательством заместителя министра иностранных дел РК Алибека Бакаева и заместителя генерального директора генерального директората Европейской комиссии по вопросам миграции и внутренних дел Йоханнеса Лухнера.
Участники отметили, что открытие переговоров отражает рост доверия и стремление сторон к усилению мобильности, расширению возможностей для граждан и укреплению гуманитарных и межобщественных связей. Подчеркнуто, что эти переговоры стали первым подобным процессом между Европейским союзом и государством Центральной Азии, что придает этому шагу историческое измерение.
Обсуждение прошло в конструктивном и деловом ключе. Стороны обменялись подходами, согласовали первичные ориентиры и обозначили направления дальнейшей работы. Переговоры подтвердили готовность обеих сторон последовательно продвигаться вперед, формируя современную правовую основу, которая будет способствовать упрощению поездок, укреплению контактов между людьми и дальнейшему расширению сотрудничества.
Казахстан и Европейский союз договорились продолжить переговорный процесс и провести следующий раунд консультаций в Астане в 2026 году.
03.12.2025, 19:37 134016
Казахстан и Таиланд обсудили укрепление многопланового сотрудничества
Фото: МИД РК
Бангкок. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан принял участие во встрече глав дипломатических миссий стран Южной и Центральной Азии с министром иностранных дел Таиланда Сихасаком Пхуангкеткео, сообщает пресс-служба МИД РК.
В ходе обсуждений стороны подвели итоги двустороннего сотрудничества и обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия.
Глава МИД Таиланда обозначил ключевые приоритеты внешней политики - экономическую дипломатию, развитие транспортной и цифровой взаимосвязанности, медицинский туризм, электротехническую отрасль и создание продовольственного хаба. Он также подчеркнул важность совместной работы по противодействию трансграничным угрозам, включая онлайн-мошенничество, наркотрафик и незаконную миграцию.
Посол Маргулан Баймухан отметил стабильный характер казахстанско-тайского диалога, подтвердил готовность к организации визита главы МИД Таиланда в Казахстан и межмидовских консультаций в первом квартале 2026 года. Он подчеркнул роль Казахстана как основного партнера Таиланда в Центральной Азии - около 70% торговли страны с регионом приходится на Казахстан.
Стороны обсудили сотрудничество в сфере недропользования, высоких технологий, сельхозэкспорта, цифровизации, транспортной взаимосвязанности и развития Срединного коридора, а также совершенствование договорно-правовой базы и работу совместных рабочих групп. В завершение встречи участники подчеркнули готовность к расширению взаимодействия в многосторонних форматах, включая ООН, ЭСКАТО, СВМДА и АСЕАН.
03.12.2025, 19:29 111566
Венгрия стала местом встречи казахстанских студентов и соотечественников
Фото: МИД РК
Астана. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Венгрии прошла встреча казахстанских студентов, собравшая более 30 обучающихся в ведущих вузах страны - ELTE, Corvinus, Debrecen, BUEB и Pécs, сообщает пресс-служба МИД РК.
Мероприятие состоялось в Лакителекском народном университете (Lakitelek Népfőiskola) под патронажем вице-спикера парламента Венгрии Шандора Лежака и было посвящено укреплению связей с молодыми соотечественниками.
Во встрече приняли участие посол Казахстана в Венгрии Абзал Сапарбекулы, президент АО "Отандастар қоры" Данияр Кадыров, представители венгерских общественных организаций и граждане, интересующиеся казахстанской культурой.
Студенты представили свои презентации о Казахстане, услышали лекцию посла о казахско-венгерском стратегическом партнерстве, а также приняли участие в мастер-классах по асык ату и тоғызқұмалақ.
Активисты рассказали о создании студенческого объединения Quryltai Hu, целью которого стало укрепление единства соотечественников в Европе.
В праздники готовим бешбармак и говорим только по-казахски. Такие встречи помогают не забывать Родину", - отметила студентка Corvinus Елнара Исрайл.
Президент "Отандастар қоры" провел беседу с руководителями казахских организаций "Барыс" и "Мажар-Қазақ", по итогам которой организациям были вручены домбры и национальные костюмы в рамках проекта "Қоржын".
Лакителекский народный университет - один из крупнейших культурно-просветительских центров Венгрии, основанный в 1991 году. Он активно работает над развитием международных молодежных связей, включая сотрудничество со странами тюркского мира.
04.12.2025, 07:24Не прокатит: как купить машину и не попасться мошенникам 04.12.2025, 11:1299411Перечень социально значимых продтоваров расширят в Казахстане 04.12.2025, 10:0683051Начальную военную подготовку возвращают в школы Казахстана 04.12.2025, 10:4580801Туристический потенциал Казахстана презентовали в Индонезии 04.12.2025, 09:2376911Казахстан ввел ограничения на вывоз говядины до конца года 28.11.2025, 17:12327626Северо-Казахстанская область присоединилась к торговой платформе "Китай - Центральная Азия" 28.11.2025, 12:16271851Пожар в Гонконге: есть ли среди пострадавших казахстанцы 28.11.2025, 15:45269906В "Казатомпроме" сообщили о снижении добычи урана в ближайшие годы 28.11.2025, 18:09267441ArtSport заявила о закрытии платформы с 2026 года 29.11.2025, 08:45266401Air Astana и FlyArystan срочно обновляют программное обеспечение самолетов 24.11.2025, 17:29527031Как казахстанцы будут отдыхать в декабре и на Новый год 24.11.2025, 15:50445261Ушла из жизни актриса Валентина Шарыкина 25.11.2025, 16:40431556В Казахстане изменились правила вырубки деревьев в населенных пунктах 11.11.2025, 15:05430406Обрушение фасада в Астане: фельдшер и еще один пострадавший находятся в крайне тяжелом состоянии 05.11.2025, 08:404166611000 дней на орбите: китайская космическая станция демонстрирует впечатляющие результаты
