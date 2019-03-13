Вице-министром национальной экономики РК назначен Такиев

Астана. 12 марта. Kazakhstan Today - Мади Такиев назначен на должность вице-министра национальной экономики РК, передает Kazakhstan Today.

Постановлением правительства Республики Казахстан Такиев Мади Токешович назначен на должность вице-министра национальной экономики РК, сообщает портал primeminister.kz .

М. Такиев родился в 1978 году в Алматинской области. Окончил Казахскую государственную академию управления, Университет имени Д. Кунаева, а также Международный университет бизнеса. Трудовую деятельность начал в 1998 году. В различные годы работал в Налоговом департаменте по городу Алматы, Алматинской области. В 2012-2013 годы - начальник управления Налогового комитета Министерства финансов РК. В 2013-2014 годы занимал должность директора департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики. В 2014 году работал главным консультантом Социально-экономического отдела канцелярии премьер-министра РК. С 2014 по 2017 годы занимал должность руководителя департамента государственных доходов по Атырауской области. С 2017 года - директор департамента налогового контроля Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Как сообщалось ранее, постановлением правительства РК Абылкасымова Мадина Ерасыловна назначена на должность первого вице-министра национальной экономики РК.

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