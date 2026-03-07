Женщины созидают будущее нации - Токаев поздравил казахстанок с наступающим 8 Марта   

Рассказать друзьям

Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Граждане Казахстана могут принять участие в республиканском референдуме за рубежом, - Граждане Казахстана могут принять участие в республиканском референдуме за рубежом, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.





При загранучреждениях Казахстана в 54 иностранных государствах образован 71 участок референдума. Для участия в голосовании граждане РК, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, учебным, деловым и туристическим целям в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина РК, могут обратиться в дипломатическое или консульское представительство Казахстана, при котором создана участковая комиссия референдума", - проинформировали в ведомстве.





В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Конституционного закона РК "О выборах в Республике Казахстан", голосование при загранучреждениях РК будет проводиться в день референдума (воскресенье, 15 марта 2026 года) с 07.00 до 20.00 часов по местному времени.





В МИД отметили, в связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке временно не функционируют участки референдума при загранучреждениях Республики Казахстан в Государстве Израиль, Иорданском Хашимитском Королевстве, Исламской Республике Иран, Государстве Катар, Государстве Кувейт, Ливанской Республике, Султанате Оман и Объединенных Арабских Эмиратах.





Наряду с этим по соображениям безопасности также временно не функционируют участки референдума при посольствах РК в Украине и Федеративной Демократической Республике Эфиопия.



