Женщины созидают будущее нации - Токаев поздравил казахстанок с наступающим 8 Марта
Фото: Акорда
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева на торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню, поздравил казахстанок с наступающим 8 Марта, сообщает Акорда.
Женщины могут, если, конечно, захотят, превратить будни в праздник, скучное - в яркое, невозможное - в реальность и даже останавливать войны, превращая их в мир. Не будет ошибкой сказать: именно женщины созидают будущее нации. Путь казахской девушки никогда не был легким, он всегда был полон испытаний. Это подтверждается историей и отражено во фразах, глубоко укоренившихся в нашем сознании: "Қыздың жолы жіңішке", "Қызға қырық үйден тыйым". В нашей стране честь девушки традиционно рассматривается как залог достойного будущего нации", - заявил глава государства.
По его словам, казахская женщина обладает уникальной природой: у нее тонкая душа, но при этом несгибаемая внутренняя сила.
Очевидно, что сейчас, когда Казахстан вступает на путь масштабной модернизации, созидательная роль женщин будет только возрастать. Проект народной Конституции, вынесенный на республиканский референдум, - это исторический документ, определяющий будущий вектор развития нашего государства. В условиях обострения ситуации в мире новая Конституция укрепит фундамент нашей независимости и даст новый импульс деятельности всех общественно-политических институтов", - сообщил глава государства.
Как отметил Касым-Жомарт Токаев, проект нового Основного закона содержит большое количество конкретных социальных норм, которые отсутствуют в большинстве развитых стран. Эти положения усиливают социальный характер нашего государства.
Казахстан проводил и будет проводить ответственную социальную политику, в основе которой лежит принцип адресной поддержки наших граждан, которые действительно нуждаются в ней. К примеру, в нашей стране социальные выплаты, причем немалые по своему объему, осуществляются уже по факту рождения ребенка. Кроме того, декретные пособия выплачиваются до полутора лет, тогда как во многих других, в том числе вполне благополучных европейских странах женщины вынуждены выходить на работу через два-три месяца. А молодые мамы в Казахстане имеют возможность три года быть дома и спокойно заниматься детьми. При этом за ними сохраняются рабочие места, а время декретного отпуска учитывается в стаже", - подчеркнул глава государства.
Лидер Казахстана считает, что проект народной Конституции в случае его одобрения в ходе референдума создаст инновационную архитектуру государственности, станет долгосрочной прочной основой устойчивого развития Казахстана в эпоху искусственного интеллекта и тотальной цифровизации.
Принятие новой Конституции - это требование времени, важнейшая и неотложная задача, стоящая перед нашим государством. Проект Основного закона показывает, что Казахстан - это государство с прочным фундаментом, идущее выверенным стратегическим курсом и устремленное в будущее. Каждая норма будет служить национальным интересам. В проекте Конституции ясно отражены такие принципы, как справедливость и патриотизм, закон и порядок, чистота и ответственность. Сегодня мы как единая нация подошли к важному историческому рубежу. На предстоящем общенациональном референдуме народ сделает выбор, который определит судьбу страны. На значении и содержании новой Конституции я еще подробно остановлюсь в ближайшее время", - добавил Касым-Жомарт Токаев.