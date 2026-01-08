07.01.2026, 11:09 3776

Гуманоидный робот Atlas дебютировал на выставке CES

Фото: Hyundai y Boston Dynamics presentan al robot Atlas en el CES 2026 / Luis Chacon, EFE
Компания Boston Dynamics, принадлежащая автоконцерну Hyundai, впервые публично продемонстрировала своего гуманоидного робота Atlas на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе. Робот в человеческий рост самостоятельно поднялся с пола, прошелся по сцене, махал зрителям и поворачивал голову, имитируя движения человека. Демонстрация усилила конкуренцию в сфере человекоподобных роботов, где также активно работают Tesla и другие компании.


Во время показа Atlas управлялся инженером дистанционно, однако в реальных условиях робот будет передвигаться автономно, сообщил генеральный менеджер направления гуманоидных роботов Boston Dynamics Закари Яковски. В компании отметили, что продуктовая версия Atlas уже находится в производстве и к 2028 году будет задействована на заводе Hyundai по выпуску электромобилей в штате Джорджия для сборки автомобилей.

Hyundai владеет контрольным пакетом акций Boston Dynamics, известной также своим коммерческим роботом Spot, выполненным в виде собаки. Кроме того, автопроизводитель объявил о партнерстве с Google DeepMind, которая будет поставлять технологии искусственного интеллекта для роботов Boston Dynamics.
 
новости по теме

01.01.2026, 14:07 35441

Полиция Казахстана провела новогодний флешмоб в честь наступления 2026 года

Фото: Скриншот в видо
 
25.12.2025, 10:27 66601

Топ-10 городов для празднования Рождества в Европе 2026

Фото: Depositphotos
В рейтинг вошли города с самыми атмосферными рождественскими ярмарками, праздничной иллюминацией и насыщенной культурной программой, которые традиционно привлекают туристов со всего мира.


В преддверии праздников представляем подборку рождественских песен, которые помогут создать теплое настроение и атмосферу уюта. Эти композиции уже много лет ассоциируются с Рождеством и остаются неизменным символом праздничных дней.

 
24.12.2025, 22:38 71351

Роботы из Китая поразили зрителей сальто на концерте

Фото: Скрин с видео
На юго-западе Китая состоялся концерт популярного исполнителя Вана Лихуна. Вместе с артистом и подтанцовкой на сцену вышел отряд роботов Unitree G1. Гуманоидов одели в яркую, свободную одежду, чтобы ничего не мешало выполнению эффектных трюков.

 
23.12.2025, 10:04 76236

В Риддере построили огромного автоснеговика

Фото: Скрин с видео
В минувшее воскресенье футбольное поле стадиона "Строитель" в Риддере стало площадкой для яркого новогоднего флешмоба. По инициативе автоклуба Crazy Racing Club около 80 автомобилей выстроились в масштабную светящуюся фигуру снеговика.

Авторами идеи выступили Дмитрий Лукашкин, Антон Арбузов, Степан Репин и Алексей Пушкарёв. Необычная акция стала оригинальным поздравлением горожан с приближающимся Новым годом, сообщает Риддерский городской портал.

 
19.12.2025, 10:28 102546

Пляж Ормуза стал кроваво-красным

Фото: pikabu.ru
Побережье иранского острова Ормуз в Персидском заливе за последние сутки приобрело насыщенный алый оттенок, а прибрежные воды стали напоминать потоки крови. Необычное природное явление, привлекшее внимание туристов и ставшее вирусным в социальных сетях, получило научное объяснение: изменение цвета вызвано массовым вымыванием в море богатых железом почв после недавних осадков и высокой приливной активности.

 
25.11.2025, 15:54 206826

В Алматинском зоопарке отпраздновали день рождения белой медведицы Пурги

Фото: Depositphotos
В Алматинском зоопарке отметили восьмилетие белой медведицы Пурги - одной из самых узнаваемых жительниц Арктической зоны.

По информации зоопарка, опекуны поздравили медведицу и подарили ей новые игрушки, окружив вниманием и заботой. Сотрудники подготовили для Пурги праздничный торт, специально созданный для хищников.


Пурга считается одной из самых любимых и наблюдаемых обитательниц зоопарка. Ее называют гордостью арктической экспозиции.

В зоопарке отметили, что благодарны всем, кто проявляет участие и поддерживает медведицу.

Пусть Пурга растет здоровой, активной и счастливой", - говорится в сообщении.

 
24.11.2025, 19:54 223126

Животные возвращаются в резерват "Акжайык" после пожара  

На выгоревших территориях активно проходит процесс естественного восстановления
Фото: Depositphotos
Атырау. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ГПР "Акжайык" на выгоревших территориях активно проходит процесс естественного восстановления. Одним из явных признаков этого процесса является возвращение кабанов, сообщает пресс-службу Комитета лесного хозяйства и животного мира.

Кабаны возвращаются только в те места, где есть корм, вода и восстановленный растительный покров. Они разрыхляют почву, способствуют росту растений и ускоряют разложение органических остатков. Присутствие кабанов - наглядный признак того, что экосистема постепенно восстанавливается!" - говорится в сообщении ведомства.



Напомним, в июне 2025 года пожар в резервате "Акжайык" Атырауской области удалось полностью потушить более чем через 10 дней. Огонь охватил площадь в 1510 гектаров.
 
Теги:ПожарвосстановлениеРезерват
03.11.2025, 18:38 197756

В Индии проходит ежегодная ярмарка верблюдов

Фото: Кадр из видео
Ежегодная верблюжья ярмарка "Пушкар Мела" стартовала в Пушкаре индийского штата Раджастхан.

На кадрах десятки животных, украшенных яркими попонами, звенящими колокольчиками и замысловатыми украшениями, демонстрируют навыки дрессировки и выполняют трюки для местных жителей и туристов.


Одним из главных событий программы стал конкурс красоты, где животные продефилировали в лучших нарядах. "Пушкар Мела" - не только ярмарка, но и важное культурное и религиозное событие, проводимое в честь бога Брахмы. Традиционно фестиваль начинается с ритуального омовения в священных водах озера Пушкар. В этом году мероприятие проходит с 30 октября по 5 ноября.

По подсчетам Корпорации по развитию туризма Индии, "Пушкар Мела" ежегодно посещает от 200 тысяч до миллиона человек, что делает его одной из визитных карточек Раджастхана и всей Индии.
 
