Китайская зимняя сказка. Гигантские снежные скульптуры радуют посетителей выставки в Харбине
Фото: Кадр из видео
38-я международная выставка снежных скульптур на острове Солнца проходит на северо-востоке КНР в Харбине, сообщает Ruptly.
На кадрах фигуры в виде китайской стены, головы панды, даосского божества Нэчжа, а также межконтинентальной ракеты "Дунфэн-5C". В этом году тема мероприятия, ставшего визитной карточкой города, - "Поэтические картины среди льда и снега".
На территории площадью около 1,5 миллиона квадратных метров расположилось более 260 композиций. Для их создания потребовалось примерно 120 000 кубометров снега.
Я в Харбине впервые, и город меня впечатлил, особенно эти снежные скульптуры. Видно, что здесь очень развивают культурный туризм. Это очень красиво", - сказал турист Тан.
В свою очередь, посетитель Ли отметил масштаб и детализацию объектов.
Все выглядит невероятно реалистично. Особенно впечатлила скульптура "Национальное достояние", она изображает ракету "Дунфэн-5C". Она очень похожа на ту, что мы видели на военном параде, только цвет другой, а детали очень точные", - подчеркнул мужчина.
Международный фестиваль на острове Солнца проводится с 1988 года и открыт ежегодно с конца декабря до конца февраля.
08.01.2026, 12:04 34641
В Гонконге прошел впечатляющий фестиваль драконов и львов
Фото: Depositphotos
Около 140 танцевальных коллективов заполнили улицы Гонконга в первые два дня 2026 года, отмечая Гонконгский фестиваль и восьмой Всемирный день драконов и львов.
Танцевальные коллективы приняли участие в новогоднем параде вдоль набережной Цим Ша Цуй, объединив усилия с более чем 1500 артистами из более чем 10 стран, чтобы продемонстрировать богатство китайской культуры мировой аудитории.
Танец льва - одна из радостей и культурных традиций, которые ценят китайцы. Мы особенно любим его, поэтому и занимаемся этим видом спорта", - сказал исполнитель господин Ло.
Он также подчеркнул: "Шаги, координация движений талии и стойки, а также другие сложные элементы танца льва требуют интенсивных тренировок. Это тяжело, но мы, танцоры львов, подобно мастерам боевых искусств, не боимся трудностей. Преодоление этих трудностей имеет важное значение для нашего участия в этом виде спорта".
Тема фестиваля - "Международное собрание элиты танцоров драконов и львов" - ознаменовалась великолепным грандиозным парадом вдоль знаменитой набережной, в котором приняло участие впечатляющее шествие из 138 трупп, исполняющих танцы львов и драконов.
Во время Международного конкурса танцев львов более 40 элитных команд продемонстрировали свои навыки мирового класса в захватывающем соревновании точности и артистизма.
Танец льва и дракона - это заветная традиция, символизирующая удачу, силу и изгнание злых духов.
07.01.2026, 11:09 39446
Гуманоидный робот Atlas дебютировал на выставке CES
Фото: Hyundai y Boston Dynamics presentan al robot Atlas en el CES 2026 / Luis Chacon, EFE
Компания Boston Dynamics, принадлежащая автоконцерну Hyundai, впервые публично продемонстрировала своего гуманоидного робота Atlas на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе. Робот в человеческий рост самостоятельно поднялся с пола, прошелся по сцене, махал зрителям и поворачивал голову, имитируя движения человека. Демонстрация усилила конкуренцию в сфере человекоподобных роботов, где также активно работают Tesla и другие компании.
Во время показа Atlas управлялся инженером дистанционно, однако в реальных условиях робот будет передвигаться автономно, сообщил генеральный менеджер направления гуманоидных роботов Boston Dynamics Закари Яковски. В компании отметили, что продуктовая версия Atlas уже находится в производстве и к 2028 году будет задействована на заводе Hyundai по выпуску электромобилей в штате Джорджия для сборки автомобилей.
Hyundai владеет контрольным пакетом акций Boston Dynamics, известной также своим коммерческим роботом Spot, выполненным в виде собаки. Кроме того, автопроизводитель объявил о партнерстве с Google DeepMind, которая будет поставлять технологии искусственного интеллекта для роботов Boston Dynamics.
01.01.2026, 14:07 71111
Полиция Казахстана провела новогодний флешмоб в честь наступления 2026 года
Фото: Скриншот в видо
25.12.2025, 10:27 102271
Топ-10 городов для празднования Рождества в Европе 2026
Фото: Depositphotos
В рейтинг вошли города с самыми атмосферными рождественскими ярмарками, праздничной иллюминацией и насыщенной культурной программой, которые традиционно привлекают туристов со всего мира.
В преддверии праздников представляем подборку рождественских песен, которые помогут создать теплое настроение и атмосферу уюта. Эти композиции уже много лет ассоциируются с Рождеством и остаются неизменным символом праздничных дней.
24.12.2025, 22:38 107021
Роботы из Китая поразили зрителей сальто на концерте
Фото: Скрин с видео
На юго-западе Китая состоялся концерт популярного исполнителя Вана Лихуна. Вместе с артистом и подтанцовкой на сцену вышел отряд роботов Unitree G1. Гуманоидов одели в яркую, свободную одежду, чтобы ничего не мешало выполнению эффектных трюков.
23.12.2025, 10:04 111906
В Риддере построили огромного автоснеговика
Фото: Скрин с видео
В минувшее воскресенье футбольное поле стадиона "Строитель" в Риддере стало площадкой для яркого новогоднего флешмоба. По инициативе автоклуба Crazy Racing Club около 80 автомобилей выстроились в масштабную светящуюся фигуру снеговика.
Авторами идеи выступили Дмитрий Лукашкин, Антон Арбузов, Степан Репин и Алексей Пушкарёв. Необычная акция стала оригинальным поздравлением горожан с приближающимся Новым годом, сообщает Риддерский городской портал.
19.12.2025, 10:28 138216
Пляж Ормуза стал кроваво-красным
Фото: pikabu.ru
Побережье иранского острова Ормуз в Персидском заливе за последние сутки приобрело насыщенный алый оттенок, а прибрежные воды стали напоминать потоки крови. Необычное природное явление, привлекшее внимание туристов и ставшее вирусным в социальных сетях, получило научное объяснение: изменение цвета вызвано массовым вымыванием в море богатых железом почв после недавних осадков и высокой приливной активности.
25.11.2025, 15:54 242116
В Алматинском зоопарке отпраздновали день рождения белой медведицы Пурги
Фото: Depositphotos
В Алматинском зоопарке отметили восьмилетие белой медведицы Пурги - одной из самых узнаваемых жительниц Арктической зоны.
По информации зоопарка, опекуны поздравили медведицу и подарили ей новые игрушки, окружив вниманием и заботой. Сотрудники подготовили для Пурги праздничный торт, специально созданный для хищников.
Пурга считается одной из самых любимых и наблюдаемых обитательниц зоопарка. Ее называют гордостью арктической экспозиции.
В зоопарке отметили, что благодарны всем, кто проявляет участие и поддерживает медведицу.
Пусть Пурга растет здоровой, активной и счастливой", - говорится в сообщении.
