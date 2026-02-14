Фото: Depositphotos

Около 140 танцевальных коллективов заполнили улицы Гонконга в первые два дня 2026 года, отмечая Гонконгский фестиваль и восьмой Всемирный день драконов и львов.





Танцевальные коллективы приняли участие в новогоднем параде вдоль набережной Цим Ша Цуй, объединив усилия с более чем 1500 артистами из более чем 10 стран, чтобы продемонстрировать богатство китайской культуры мировой аудитории.









Танец льва - одна из радостей и культурных традиций, которые ценят китайцы. Мы особенно любим его, поэтому и занимаемся этим видом спорта", - сказал исполнитель господин Ло.





Он также подчеркнул: "Шаги, координация движений талии и стойки, а также другие сложные элементы танца льва требуют интенсивных тренировок. Это тяжело, но мы, танцоры львов, подобно мастерам боевых искусств, не боимся трудностей. Преодоление этих трудностей имеет важное значение для нашего участия в этом виде спорта".





Тема фестиваля - "Международное собрание элиты танцоров драконов и львов" - ознаменовалась великолепным грандиозным парадом вдоль знаменитой набережной, в котором приняло участие впечатляющее шествие из 138 трупп, исполняющих танцы львов и драконов.





Во время Международного конкурса танцев львов более 40 элитных команд продемонстрировали свои навыки мирового класса в захватывающем соревновании точности и артистизма.





Танец льва и дракона - это заветная традиция, символизирующая удачу, силу и изгнание злых духов.