Более 12 тысяч человек собрал масштабный live-концерт на Востоке страны

Усть-Каменогорск. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов встретился с представителями малого и среднего бизнеса, а также агропромышленного сектора. На встрече подробно обсуждались ключевые направления проекта новой Конституции и ее влияние на важнейшие отрасли экономики - предпринимательство и сельское хозяйство, сообщили в областном акимате.





Глава региона отметил, что в документе закреплены принципы, направленные на развитие малого и среднего бизнеса и агропромышленного комплекса, которые являются основой региональной экономики.





Проект новой Конституции усиливает гарантии свободы предпринимательской деятельности и защиты частной собственности. Принцип неприкосновенности собственности и ее равной защиты независимо от формы владения создает стабильную и предсказуемую правовую среду, способствует привлечению инвестиций, расширению производства и долгосрочному планированию", - подчеркнул Нурымбет Сактаганов.





Во время встречи также обсудили значение принципов справедливости и верховенства закона для развития бизнеса. Речь шла о защите предпринимателей от необоснованного вмешательства, равенстве перед законом, прозрачности и подотчетности государственных органов.





Проект новой Конституции включает нормы, поддерживающие инициативу и самостоятельность граждан. Это позволит развивать конкурентную среду, снижать административные барьеры, совершенствовать налоговую и регуляторную политику, а также расширять механизмы государственной поддержки малого и среднего бизнеса. На практике это укрепляет устойчивость предпринимательской деятельности, расширяет участие бизнес-сообщества в общественном диалоге и процессах принятия решений. Кроме того, создаются условия для развития самозанятости и семейного предпринимательства, что повышает инвестиционную привлекательность регионов", - отметил глава области.





Отдельное внимание уделили нормам, направленным на развитие агропромышленного комплекса. Особое значение придается рациональному использованию земель и природных ресурсов, а также экологической ответственности.





Закрепление принципа экологической ответственности на конституционном уровне создает правовую основу для устойчивого развития сельского хозяйства, внедрения современных технологий и сохранения природных ресурсов для будущих поколений. Принцип справедливости и равных возможностей также направлен на развитие сельских территорий, поддержку фермерских хозяйств, аграрные кооперативы и перерабатывающие производства", - сказал аким.





Приоритет науки и инноваций открывает путь к цифровизации аграрного сектора, внедрению современных агротехнологий, повышению производительности труда и усилению конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках.





Изменения в проекте новой Конституции крайне актуальны в наше время. Если прежняя Конституция строилась на экономике и развитии, то новый проект ставит на первое место человеческие ценности, ответственное поколение, семейные ценности и ответственность. Для страны, расположенной среди мощных держав, проект новой Конституции дает шанс на новый импульс развития. Всем нам следует принять участие в референдуме, который состоится в середине марта", - отметила руководитель центра развития "Самға" Әлия Көңілханқызы.





В завершение участники встречи подчеркнули, что изменения, предлагаемые новой Конституцией, создают надежную правовую основу для развития предпринимательства и агропромышленного комплекса, служат ключевым инструментом экономического роста, занятости населения и повышения уровня благосостояния граждан. Эксперты отмечают, что эти инициативы не являются декларативными нормами, а направлены на системное укрепление институциональной среды, обеспечивающей устойчивое развитие экономики страны и регионов.