Новый уровень медицины: в Риддере запущен современный медкомплекс  

Усть-Каменогорск. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В областной филармонии прошел областной молодежный форум "ZAN FEST: Заң мен тәртіп: жастар таңдауы". Участники обсудили актуальные вопросы соблюдения законности и правопорядка, роль молодежи в формировании правового государства, а также механизмы профилактики правонарушений в молодежной среде, сообщили в акимате Восточно-Казахстанской области.





Как рассказали в ведомстве, событие было приурочено к инициативе "Закон и порядок". Цель форума - формирование правовой культуры молодежи, повышение уровня правосознания, а также укрепление доверия к институтам государственной власти и правоохранительным органам.





У нас сегодня собрались старшеклассники, студенты колледжей и высших учебных заведений, а также рабочая молодежь, которая работает на предприятиях области. И мы собрали представителей молодежных ресурсных центров со всех городов и районов области, а также творческую и активную молодежь нашей области", - подчеркнул директор молодежного ресурсного центра ВКО Айдос Абильбеков.





Событие прошло в формате диалоговой площадки. У молодежи была возможность задать специалистам интересующие вопросы.





В качестве спикеров в форуме приняли участие представители департамента экономических расследований, департамента полиции, прокуратуры Восточно-Казахстанской области, а также общественные деятели и лидеры общественного мнения.





Форум был направлен на профилактику правонарушений со стороны молодежи. Если остановиться на работе службы экономических расследований - это дропперство, финансовые пирамиды и азартные игры. Наш доклад был направлен на то, чтобы уберечь молодежь от данных правонарушений, чтобы они не были вовлечены", - отметил заместитель руководителя второго следственного управления департамента экономических расследований по ВКО Дулат Нурлыбек.





Он добавил, что в этом году в законодательство внесли правки и теперь дропперство влечет за собой уголовную ответственность. В ВКО пока что не было ни одного подобного случая, но в целом по Казахстану уже расследуют три случая дропперства.





Во время форума участники обсудили актуальные вопросы соблюдения законности и правопорядка, роль молодежи в формировании правового государства, а также механизмы профилактики правонарушений в молодежной среде. Форум стал эффективной площадкой для конструктивного взаимодействия молодежи и правоохранительных структур, а также для выработки совместных подходов к укреплению правовых ценностей в обществе.





Я в своих выступлениях всегда призываю нашу молодежь не только оставаться в лоне религиозных поклонений либо повиновений. Важно развиваться также в учебе, соблюдать закон и порядок. Когда мы развиваемся в этом русле - это и есть вера, иман и следование нашим религиозным устоям. А когда молодежь думает, что религия - это только поклонение, то мы так можем впасть в мракобесие", - сказал имам, религиовед и теолог Нурлан Асанов.





Спикеры также поделились реальными примерами из жизни, которые на практике иллюстрируют важность соблюдения закона. Известная легкоатлетка и олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова рассказала о том, как ее соперники лишились своих призовых мест из-за нарушения установленных правил. На Олимпиаде-2008 в Пекине Ольга изначально заняла четвертое место в тройном прыжке. Но затем Международный олимпийский комитет аннулировал результаты ее конкуренток из-за того, что их уличили в приеме допинга. И через десять лет после соревнований Рыпакову признали серебряным призером Олимпийских игр-2008.





Эта история показывает, что незаконные действия могут иметь отсроченные последствия. И даже если сегодня совершенное правонарушение останется незамеченным, уже завтра оно может разрушить человеку карьеру, планы на будущее и жизнь", - добавили в акимате.