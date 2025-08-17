Туризм, АПК и рыбное хозяйство - основные точки роста Курчумского района

Фото: Акимат ВКО

Усть-Каменогорск. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточного Казахстана встретился с населением Курчумского района. Ключевыми темами выступления Нурымбета Сактаганова стали развитие экономики, инфраструктуры и решение социальных проблем, сообщает акимат Восточно-Казахстанской области.





Глава региона отметил в целом положительную динамику социально-экономического развития по итогам первого полугодия. При уровне безработицы 4,6% здесь появились 10 тысяч рабочих мест. А среднемесячная зарплата выросла почти на 9%, что составило 407 тысяч тенге.





До 2029 года планируется вложить в развитие Курчумского района 28,3 миллиарда тенге бюджетных средств и свыше 19 миллиардов тенге частных инвестиций. Надо отметить, что потенциал туризма в этой местности большой и его нужно развивать. Что касается местного сельского хозяйства, то рост в этой сфере составляет 4% экономики всей области", - сообщил жителям Нурымбет Сактаганов.





По словам акима ВКО, в Курчумском районе развито преимущественно мясное животноводство. В этой связи уделяется серьезное внимание материально-техническому оснащению ветеринарной службы. На днях был полностью обновлен автопарк областных ветеринаров. Также планируется построить объездную дорогу в селе Курчум - на это выделено из бюджета страны 900 миллионов тенге.





Вопросы водоснабжения, здравоохранения и ряд других социально значимых направлений Нурымбет Сактаганов обсудил как на встрече с населением, так и на личном приеме жителей Курчумского района.





Затем аким осмотрел местную школу после ремонта, котельную Казпочты и ознакомился с деятельностью рыбного хозяйства. Стоит отметить, что Курчумский район - крупнейший поставщик рыбы не только в Казахстане, но и в другие государства. ТОО "Төре Тоғам", который посетил глава Восточного Казахстана, ежегодно выпускает в водоемы разные виды рыб.





Считаю, что рыбное хозяйство этого района - настоящий драйвер экономики нашей страны", - подчеркнул Нурымбет Сактаганов.





По итогам встреч аким ВКО определил задачи и обсудил кооперацию в важных сферах.