16.08.2025, 12:42
Туризм, АПК и рыбное хозяйство - основные точки роста Курчумского района
Фото: Акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточного Казахстана встретился с населением Курчумского района. Ключевыми темами выступления Нурымбета Сактаганова стали развитие экономики, инфраструктуры и решение социальных проблем, сообщает акимат Восточно-Казахстанской области.
Глава региона отметил в целом положительную динамику социально-экономического развития по итогам первого полугодия. При уровне безработицы 4,6% здесь появились 10 тысяч рабочих мест. А среднемесячная зарплата выросла почти на 9%, что составило 407 тысяч тенге.
До 2029 года планируется вложить в развитие Курчумского района 28,3 миллиарда тенге бюджетных средств и свыше 19 миллиардов тенге частных инвестиций. Надо отметить, что потенциал туризма в этой местности большой и его нужно развивать. Что касается местного сельского хозяйства, то рост в этой сфере составляет 4% экономики всей области", - сообщил жителям Нурымбет Сактаганов.
По словам акима ВКО, в Курчумском районе развито преимущественно мясное животноводство. В этой связи уделяется серьезное внимание материально-техническому оснащению ветеринарной службы. На днях был полностью обновлен автопарк областных ветеринаров. Также планируется построить объездную дорогу в селе Курчум - на это выделено из бюджета страны 900 миллионов тенге.
Вопросы водоснабжения, здравоохранения и ряд других социально значимых направлений Нурымбет Сактаганов обсудил как на встрече с населением, так и на личном приеме жителей Курчумского района.
Затем аким осмотрел местную школу после ремонта, котельную Казпочты и ознакомился с деятельностью рыбного хозяйства. Стоит отметить, что Курчумский район - крупнейший поставщик рыбы не только в Казахстане, но и в другие государства. ТОО "Төре Тоғам", который посетил глава Восточного Казахстана, ежегодно выпускает в водоемы разные виды рыб.
Считаю, что рыбное хозяйство этого района - настоящий драйвер экономики нашей страны", - подчеркнул Нурымбет Сактаганов.
По итогам встреч аким ВКО определил задачи и обсудил кооперацию в важных сферах.
