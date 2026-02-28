27.02.2026, 11:26 5841
В ВКО члены региональной коалиции встретились с молодежью, впервые голосующей на референдуме
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Члены региональной коалиции провели встречу с молодыми людьми, которым впервые предстоит принять участие в голосовании на референдуме. В ходе беседы были разъяснены ключевые положения проекта новой Конституции, его значение для развития страны, а также важность личной ответственности каждого гражданина при принятии решения, сообщили в областном акимате.
Особо была подчеркнута историческая значимость предстоящего референдума. Первый голос - это не только право, но и проявление гражданской зрелости и ответственности за будущее государства.
Представители коалиции отметили, что проект новой Конституции направлен на усиление защиты прав граждан, формирование справедливого общества и укрепление доверия между государством и обществом.
Молодежь проявила активность, задала интересующие вопросы и приняла участие в обсуждении. Участники подчеркнули, что участие в референдуме - это важный шаг для тех, кто неравнодушен к своему будущему. Каждый голос - это вклад в завтрашний день страны!" - отметили в акимате.
новости по теме
28.02.2026, 10:30 1096
Аким ВКО: Проект новой Конституции усиливает гарантии свободы предпринимательской деятельности и защиты частной собственности
Фото: Акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов встретился с представителями малого и среднего бизнеса, а также агропромышленного сектора. На встрече подробно обсуждались ключевые направления проекта новой Конституции и ее влияние на важнейшие отрасли экономики - предпринимательство и сельское хозяйство, сообщили в областном акимате.
Глава региона отметил, что в документе закреплены принципы, направленные на развитие малого и среднего бизнеса и агропромышленного комплекса, которые являются основой региональной экономики.
Проект новой Конституции усиливает гарантии свободы предпринимательской деятельности и защиты частной собственности. Принцип неприкосновенности собственности и ее равной защиты независимо от формы владения создает стабильную и предсказуемую правовую среду, способствует привлечению инвестиций, расширению производства и долгосрочному планированию", - подчеркнул Нурымбет Сактаганов.
Во время встречи также обсудили значение принципов справедливости и верховенства закона для развития бизнеса. Речь шла о защите предпринимателей от необоснованного вмешательства, равенстве перед законом, прозрачности и подотчетности государственных органов.
Проект новой Конституции включает нормы, поддерживающие инициативу и самостоятельность граждан. Это позволит развивать конкурентную среду, снижать административные барьеры, совершенствовать налоговую и регуляторную политику, а также расширять механизмы государственной поддержки малого и среднего бизнеса. На практике это укрепляет устойчивость предпринимательской деятельности, расширяет участие бизнес-сообщества в общественном диалоге и процессах принятия решений. Кроме того, создаются условия для развития самозанятости и семейного предпринимательства, что повышает инвестиционную привлекательность регионов", - отметил глава области.
Отдельное внимание уделили нормам, направленным на развитие агропромышленного комплекса. Особое значение придается рациональному использованию земель и природных ресурсов, а также экологической ответственности.
Закрепление принципа экологической ответственности на конституционном уровне создает правовую основу для устойчивого развития сельского хозяйства, внедрения современных технологий и сохранения природных ресурсов для будущих поколений. Принцип справедливости и равных возможностей также направлен на развитие сельских территорий, поддержку фермерских хозяйств, аграрные кооперативы и перерабатывающие производства", - сказал аким.
Приоритет науки и инноваций открывает путь к цифровизации аграрного сектора, внедрению современных агротехнологий, повышению производительности труда и усилению конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках.
Изменения в проекте новой Конституции крайне актуальны в наше время. Если прежняя Конституция строилась на экономике и развитии, то новый проект ставит на первое место человеческие ценности, ответственное поколение, семейные ценности и ответственность. Для страны, расположенной среди мощных держав, проект новой Конституции дает шанс на новый импульс развития. Всем нам следует принять участие в референдуме, который состоится в середине марта", - отметила руководитель Центра развития "Самға" Әлия Көңілханқызы.
В завершение участники встречи подчеркнули, что изменения, предлагаемые новой Конституцией, создают надежную правовую основу для развития предпринимательства и агропромышленного комплекса, служат ключевым инструментом экономического роста, занятости населения и повышения уровня благосостояния граждан. Эксперты отмечают, что эти инициативы не являются декларативными нормами, а направлены на системное укрепление институциональной среды, обеспечивающей устойчивое развитие экономики страны и регионов.
26.02.2026, 11:58 9251
В Восточном Казахстане проходят учения "Көктем-2026"
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В области стартовали республиканские командно-штабные учения. Главная задача - совершенствование государственной системы гражданской защиты, подготовки органов управления, сил и средств к предстоящему весеннему паводковому периоду. В рамках учений в области проведена проверка системы оповещения, сообщили в ДЧС региона.
Практическая часть учений прошла в районах и городах области, где было задействовано порядка 800 человек личного состава и более 300 единиц техники.
В областном центре отрабатывались действия в связи с подъемом уровня воды в протоке Иртыша. По легенде смыло мост, ведущий к дачным жилым массивам. На место ЧС прибывают сотрудники службы ЧС и экипажи полиции, которые с помощью громкоговорящей связи оповещают жителей о предстоящей эвакуации. Спасатели на высокопроходимой технике и плавсредствах перевозят в безопасную зону местных жителей, оставшихся на острове отрезанными от подъездных путей из-за обильных водных потоков. Врачи Центра медицины катастроф и психологи оказывают помощь пострадавшему населению", - рассказали об учениях в ДЧС.
Коммунальными службами организована работа по укладке мешкотары, укреплению защитных дамб и насыпных сооружений.
Одним из важнейших элементов учений стало обеспечение готовности пунктов временного размещения, которые обеспечили пострадавшим жителям.
Существенная роль в учениях отведена также силам и средствам гражданской защиты, подготовленным к оказанию помощи в условиях паводков. Было важным проверить не только состояние техники и способность личного состава к ликвидации весенних паводков, но и минимизировать негативные последствия, которые могут произойти в результате подтоплений.
Созданный в Восточном Казахстане штаб из служб гражданской защиты региона и заинтересованных органов отрабатывал все поступившие сигналы и вводные, действия при чрезвычайных ситуациях весеннего периода.
Всего в Восточном Казахстане определен 71 паводкоопасный населенный пункт. На случай осложнения паводковой ситуации сформирована группировка сил и средств численностью 3677 человек, 556 единиц техники, 75 единиц плавательных средств и 234 мотопомпы. Для размещения населения в случае ЧС подготовлены 182 пункта приема пострадавшего населения общей вместимостью более 21 тысячи человек", - отметил начальник ДЧС ВКО Рашид Блялов.
В ходе учений отработана погрузка инженерной техники, направляемой для помощи пострадавшим от паводка другим регионам страны.
По итогам произведен полный разбор учений, дана оценка готовности аварийно-спасательных формирований, определены приоритетные направления дальнейшего совершенствования деятельности государственной системы гражданской защиты.
23.02.2026, 16:22 18211
Научное сообщество ВКО поддерживает стратегические приоритеты новой Конституции
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанском техническом университете имени Серикбаева состоялась очередная встреча с коллективом, посвященная обсуждению проекта новой Конституции Республики Казахстан, сообщает пресс-служба акимата региона.
Спикером мероприятия выступила ректор университета, член региональной коалиции "За народную Конституцию справедливого и прогрессивного Казахстана!" по Восточно-Казахстанской области Сауле Рахметуллина, в ходе встречи с профессорско-преподавательским составом и сотрудниками вуза состоялся открытый и конструктивный диалог, в рамках которого были подробно разъяснены ключевые положения обновленного Основного закона.
Особое внимание было уделено нормам, касающимся развития системы образования, науки и инновационной деятельности. Ректор подчеркнула, что проект новой Конституции усиливает статус образования как стратегического приоритета государства, создает дополнительные возможности для поддержки научных исследований и формирования современной академической среды.
В рамках мероприятия также выступили проректоры университета и представители структурных подразделений. Они отметили важность широкого общественного обсуждения стратегических инициатив и подчеркнули значимость обновления правовой базы для дальнейшего развития высшей школы и укрепления потенциала отечественной науки.
Подводя итоги встречи, Сауле Рахметуллина подчеркнула, что активная позиция академического сообщества способствует укреплению правовой культуры и формированию прочных основ справедливого и прогрессивного Казахстана.
20.02.2026, 19:20 31966
Сердце промышленной ВКО бьется в унисон с будущим страны
Фото: Акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Коллектив ТОО "Казцинк" в Восточно-Казахстанской области выразил поддержку новой Конституции, подтверждая, что каждый голос важен, а каждый шаг ведет к развитию и процветанию ВКО, сообщает акимат региона.
Мы, металлурги, не понаслышке знаем цену настоящей прочности и стабильности. Любая надежная конструкция начинается с качественного фундамента, и для нашего государства таким основанием становится новая Конституция Казахстана. Это четкий и выверенный "сплав" норм и принципов, который гарантирует развитие предприятиям, уверенность семьям и благополучие будущим поколениям. Для трудовых коллективов принципиально важно закрепление в Основном законе идеалов справедливости, закона и порядка. Когда человек, его права и свободы признаются высшей ценностью государства, формируется предсказуемая и устойчивая среда - необходимое условие для роста производства, привлечения инвестиций и созидательного труда. Обновленная Конституция - это современный общественный договор, в котором государство и труженики идут плечом к плечу. Это прочная база взаимного доверия и ответственности. Соблюдение ее норм обеспечит дальнейшее процветание страны, делая уважение к закону естественной частью повседневной жизни каждого гражданина", - высказались сотрудники предприятия.
20.02.2026, 18:13 32931
Принцип "Закон и порядок" - в центре молодежной политики ВКО
Фото: Акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С 16 по 18 февраля в Усть-Каменогорске прошла Республиканская школа молодежного актива, объединившая молодежь из разных регионов страны вокруг общенациональных ценностей, развития лидерства и проектного мышления, сообщает акимат Восточно-Казахстанской области.
В работе приняли участие председатель РОО "Ассамблея Жастары" Тимур Джумурбаев, руководитель управления внутренней политики ВКО Айдар Серказынович Садырбаев, а также эксперты в сфере финансов, публичных выступлений, туризма и искусственного интеллекта.
Программа включала TED-сессию по молодежным и межэтническим проектам, тренинги Smart Finance и Public Speaking, экскурсию в IT Hub с практической работой по AI-инструментам, а также диалоговые встречи по вопросам студенческого самоуправления. Завершилась школа Leadership Talk с Дэниелом Бэлластом и торжественным вручением сертификатов.
Особое внимание было уделено формированию правовой культуры и продвижению принципа "Закон и порядок" как основы устойчивого развития общества, ответственности и осознанного гражданства. В рамках популяризации концепции "Закон и порядок" участникам был представлен спектакль молодежного театра "Ассамблея Жастары" - Qutqar meni. Социально-драматическая постановка, посвященная проблемам наркомании и лудомании, заставила зрителей задуматься о последствиях зависимостей и личной ответственности за выбор жизненного пути. По итогам просмотра представители молодого поколения единогласно отметили приверженность принципам здорового образа жизни и законопослушного поведения.
Школа стала важной площадкой для укрепления межрегионального сотрудничества и формирования поколения ответственных и инициативных лидеров.
16.02.2026, 15:19 39386
В ВКО медицинские работники обсудили проект новой Конституции
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Член общенациональной коалиции "За народную Конституцию справедливого и прогрессивного Казахстана" Олжас Нуралдинов и представители региональной коалиции Восточно-Казахстанской области провели встречу с представителями сферы здравоохранения в городе Усть-Каменогорске, где обсудили проект новой Конституции, сообщает пресс-служба акимата региона.
В частности, в своем выступлении член республиканской коалиции Олжас Нуралдинов отметил, что новая Конституция является важным шагом, направленным в будущее страны.
Сфера здравоохранения - одно из ключевых направлений развития общества. Поэтому крайне важно, чтобы в Конституции были четко закреплены доступность качественной медицинской помощи и социальные гарантии граждан. Эти изменения позволят повысить благосостояние населения и способствовать решению системных проблем в отрасли", - подчеркнул Олжас Нуралдинов.
В ходе встречи члены коалиции подробно разъяснили медицинским работникам значение предлагаемых изменений в проекте Конституции, подчеркнув их роль в защите прав граждан и развитии социальной сферы.
12.02.2026, 12:44 46156
Молодежь Востока: поколение, неравнодушное к будущему
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии республиканского референдума, который состоится 15 марта, молодежь Восточного Казахстана выступила с обращением, подчеркнув важность этого шага для судьбы страны, сообщает пресс-служба акимата региона.
Для них будущее - это не далекий горизонт, а конкретная ответственность, начинающаяся с сегодняшнего выбора. Ведь завтрашний день государства определяется осознанным решением и гражданской позицией каждого человека", - отметили в пресс-службе.
По словам представителей молодого поколения, референдум - это не момент для молчания, а возможность открыто выразить свою позицию и внести вклад в направление развития страны.
Весы судьбы решаются не только с высоких трибун. Все начинается с шага каждого гражданина, пришедшего на избирательный участок и сделавшего свой выбор", - заявили представители инициативной группы.
Как подчеркнул Айдос Адильбекулы, "активная гражданская позиция молодежи - это фундамент устойчивого развития страны. Когда молодые люди делают осознанный выбор, они формируют не только свое будущее, но и будущее всего государства".
Кроме того, молодежь Восточного Казахстане призывает воспринимать это обращение не как обязанность, а как гражданский долг осознанного человека перед своей страной.
Ведь гражданская активность - это не только использование предоставленного законом права, но и влияние на общество через это право. "Будущее - в руках не сторонних наблюдателей, а действующих граждан" - этот принцип стал общим девизом нынешнего поколения. Поэтому 15 марта - это не просто дата в календаре, а день, когда проявляется выбор тех, кому небезразлична судьба страны. Каждый голос - это ответственность. Каждый выбор - часть истории. А историю создает народ, которому небезразлична собственная судьба", - добавили в пресс-службе.
13.01.2026, 09:08 73581
"Закон и порядок": в ВКО стартовал городской этап правового челленджа среди школьников
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - 12 января 2026 года в городе Усть-Каменогорске в рамках программы "Закон и порядок" стартовал городской этап правового челленджа среди учащихся 8-11-х классов, сообщили в акимате ВКО.
Официальное открытие челленджа прошло на базе КГУ "Средняя школа № 46". В мероприятии приняли участие более 100 школьников, которые дали старт инициативе и передали эстафету КГУ "Общеобразовательная школа № 40".
Основная цель челленджа - повышение правовой грамотности обучающихся, формирование уважения к закону и общественному порядку, развитие чувства личной ответственности, а также профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.
В рамках мероприятия участники в креативной форме продемонстрировали свое понимание роли закона и порядка в повседневной жизни, подготовив видеоматериалы, обращения и социальные инициативы.
Правовой челлендж будет проходить в течение недели и охватит все общеобразовательные школы города. Реализация данной инициативы направлена на формирование правовой культуры у подрастающего поколения и укрепление ценностей законопослушного поведения в обществе.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
28.02.2026, 09:17Невестка зарезала прикованную к постели свекровь в Атырауской области 28.02.2026, 10:30Аким ВКО: Проект новой Конституции усиливает гарантии свободы предпринимательской деятельности и защиты частной собственности926Аким ВКО: Проект новой Конституции усиливает гарантии свободы предпринимательской деятельности и защиты частной собственности 28.02.2026, 11:32646Израиль нанес удар по Ирану 28.02.2026, 11:11621Массовая гибель рыбы обернулась многомиллионным штрафом для спиртзавода в Акмолинской области 24.02.2026, 18:56302046ЕАБР: Мы открыты для расширения инвестиционного сотрудничества с турецкими компаниями 21.02.2026, 10:22261826S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 25.02.2026, 16:30217346Опубликовано издание шариатских стандартов AAOIFI на русском языке 23.02.2026, 18:30215336В Астане почтили память генерала Панфилова и 28 гвардейцев-панфиловцев 21.02.2026, 19:08215016Назначен председатель нового комитета МВД 03.02.2026, 11:581943501В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном 03.02.2026, 12:001943081Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу 03.02.2026, 12:021942661Страны Центральной Азии и Республика Корея расширяют таможенное сотрудничество 03.02.2026, 12:351941101В Эр-Рияде обсуждены конституционные реформы Казахстана 03.02.2026, 19:261927156Обсуждены приоритеты дальнейшего сотрудничества Казахстана и Азиатского Банка Развития
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила, что в казахстанских школах могут отменить СОР и СОЧ. По ее словам, над возможными изменениями в системе оценивания уже работает специальная комиссия. Поддерживаете ли вы отмену СОР и СОЧ?