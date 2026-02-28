В ВКО члены региональной коалиции встретились с молодежью, впервые голосующей на референдуме

Фото: акимат ВКО

Усть-Каменогорск. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Члены региональной коалиции провели встречу с молодыми людьми, которым впервые предстоит принять участие в голосовании на референдуме. В ходе беседы были разъяснены ключевые положения проекта новой Конституции, его значение для развития страны, а также важность личной ответственности каждого гражданина при принятии решения, сообщили в областном акимате.





Особо была подчеркнута историческая значимость предстоящего референдума. Первый голос - это не только право, но и проявление гражданской зрелости и ответственности за будущее государства.





Представители коалиции отметили, что проект новой Конституции направлен на усиление защиты прав граждан, формирование справедливого общества и укрепление доверия между государством и обществом.





Молодежь проявила активность, задала интересующие вопросы и приняла участие в обсуждении. Участники подчеркнули, что участие в референдуме - это важный шаг для тех, кто неравнодушен к своему будущему. Каждый голос - это вклад в завтрашний день страны!" - отметили в акимате.