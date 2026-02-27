В Восточном Казахстане проходят учения "Көктем-2026"

Фото: акимат ВКО

Усть-Каменогорск. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В области стартовали республиканские командно-штабные учения. Главная задача - совершенствование государственной системы гражданской защиты, подготовки органов управления, сил и средств к предстоящему весеннему паводковому периоду. В рамках учений в области проведена проверка системы оповещения, сообщили в ДЧС региона.





Практическая часть учений прошла в районах и городах области, где было задействовано порядка 800 человек личного состава и более 300 единиц техники.





В областном центре отрабатывались действия в связи с подъемом уровня воды в протоке Иртыша. По легенде смыло мост, ведущий к дачным жилым массивам. На место ЧС прибывают сотрудники службы ЧС и экипажи полиции, которые с помощью громкоговорящей связи оповещают жителей о предстоящей эвакуации. Спасатели на высокопроходимой технике и плавсредствах перевозят в безопасную зону местных жителей, оставшихся на острове отрезанными от подъездных путей из-за обильных водных потоков. Врачи Центра медицины катастроф и психологи оказывают помощь пострадавшему населению", - рассказали об учениях в ДЧС.





Коммунальными службами организована работа по укладке мешкотары, укреплению защитных дамб и насыпных сооружений.









Одним из важнейших элементов учений стало обеспечение готовности пунктов временного размещения, которые обеспечили пострадавшим жителям.





Существенная роль в учениях отведена также силам и средствам гражданской защиты, подготовленным к оказанию помощи в условиях паводков. Было важным проверить не только состояние техники и способность личного состава к ликвидации весенних паводков, но и минимизировать негативные последствия, которые могут произойти в результате подтоплений.





Созданный в Восточном Казахстане штаб из служб гражданской защиты региона и заинтересованных органов отрабатывал все поступившие сигналы и вводные, действия при чрезвычайных ситуациях весеннего периода.





Всего в Восточном Казахстане определен 71 паводкоопасный населенный пункт. На случай осложнения паводковой ситуации сформирована группировка сил и средств численностью 3677 человек, 556 единиц техники, 75 единиц плавательных средств и 234 мотопомпы. Для размещения населения в случае ЧС подготовлены 182 пункта приема пострадавшего населения общей вместимостью более 21 тысячи человек", - отметил начальник ДЧС ВКО Рашид Блялов.





В ходе учений отработана погрузка инженерной техники, направляемой для помощи пострадавшим от паводка другим регионам страны.





По итогам произведен полный разбор учений, дана оценка готовности аварийно-спасательных формирований, определены приоритетные направления дальнейшего совершенствования деятельности государственной системы гражданской защиты.