Париж. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство нынешнего премьер-министра Франции Франсуа Байру уйдет в отставку, следует из итогов голосования в парламенте, - Правительство нынешнего премьер-министра Франции Франсуа Байру уйдет в отставку, следует из итогов голосования в парламенте, сообщает РИА Новости.





Недоверие правительству выразили 364 депутата. В поддержку выступили только 194 парламентария. Трансляция велась на странице Национального собрания в соцсети X.





В своей речи в преддверии голосования премьер говорил о многочисленных проблемах страны, в частности о растущем госдолге, пытаясь оправдать меры жесткой экономии, предложенные правительством. Его отставка не решила бы этих проблем, заявил Байру.





В начале августа глава правительства заявил, что госдолг Франции увеличивается каждую секунду на пять тысяч евро. Он также напомнил, что в последний раз сбалансированный бюджет представляли более полувека назад, в 1974 году. Позднее глава МВД Брюно Ретайо заявил, что Франция еще никогда не была настолько близка к финансовой пропасти.





Кабинет министров был сформирован в конце декабря 2024 года, просуществовав, таким образом, менее девяти полных месяцев.





В июле Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Он сообщил, что правительство намерено сэкономить на нескольких статьях расходов 43,8 миллиарда евро вместо 40, как планировалось ранее. Такое решение было принято "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире: Минобороны должно было дополнительно получить 3,5 миллиарда евро, при этом бюджет остальных министерств остался бы прежним, а пенсии и социальные выплаты не были бы проиндексированы по инфляции. Для снижения бюджетного дефицита Байру призвал французов "больше работать", предложив сделать два праздничных дня рабочими. Он также отметил, что власти планируют ввести "взнос солидарности" для богатых граждан.