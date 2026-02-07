06.02.2026, 16:08 5326
Более 30 человек погибли при взрыве мечети в Пакистане
Признаки указывают на то, что это был теракт, совершенный смертником
Рассказать друзьям
Исламабад. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - При взрыве мечети в столице Пакистана погибли более 30 человек, десятки пострадали.
О взрыве в мечети в Исламабаде в пятницу днем сообщило издание "Синьхуа" со ссылкой на полицию Пакистана. Изначально сообщалось о десяти погибших и восьмидесяти пострадавших.
К настоящему времени стало известно, что число погибших выросло до 31, 169 человек получили ранения, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя районной администрации.
Взрыв произошел в мечети в районе Тарлай в Исламабаде. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и спасательной службы, которые начали спасательные работы.
Представитель полиции столичной территории Исламабада Таки Джавад заявил, что пока слишком рано устанавливать характер взрыва. Однако он отметил, что все признаки указывают на то, что это был теракт, совершенный смертником.
Как сообщает телеканал Geo со ссылкой на источники, нападавший, связанный с группировкой "Фитна аль-Хаваридж", привел в действие взрывное устройство, после того как его остановили у ворот мечети.
новости по теме
04.02.2026, 10:28 21251
Саиф аль-Ислам Каддафи убит во дворе своего дома в Ливии
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Зинтан. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, Саифа аль-Ислама, убили в западной части страны, сообщили несколько международных СМИ.
По данным агентства Reuters, подтвержденным источниками, близкими к семье и его адвокатом, 53-летний Саиф аль-Ислам Каддафи был застрелен вооруженными лицами у своего дома в городе Зинтане на западе Ливии. Обстоятельства нападения пока официально не уточнены.
Местные источники, в том числе телеканалы Al Hadath и Al Arabiya, указывают, что в дом политика могли ворваться четверо неизвестных, которые отключили камеры наблюдения перед атакой.
Саид аль-Ислам был старшим сыном Муаммара Каддафи и после свержения режима в 2011 году долгое время оставался заметной фигурой в стране, несмотря на обвинения в преступлениях против человечности и суды, проходившие в его отношении.
Ливийские власти начали расследование случившегося, но официальные комментарии по делу пока отсутствуют.
03.02.2026, 23:01 26126
Рим ввел платный доступ к Фонтану Треви
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Рим. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Власти Рима ввели плату за доступ к знаменитому Фонтану Треви. Теперь туристам, желающим спуститься к бассейну и бросить монету в воду, необходимо приобрести билет стоимостью 2 евро (около 1200 тенге), сообщает Reuters.
Сбор взимается в будние дни с 11.30 до 22.00, в выходные - с 09.00 до 22.00. При этом посещение площади перед фонтаном остается бесплатным. От оплаты освобождены жители Рима, люди с ограниченными возможностями и их сопровождающие, а также дети до пяти лет. В вечерние и ранние утренние часы доступ к фонтану также остается свободным.
Как отмечают городские власти, мера направлена на предотвращение чрезмерного скопления туристов и обеспечение финансирования содержания памятника. По оценкам, доход от продажи билетов может составить от 6,5 до 20 млн евро в год.
С декабря 2024 по декабрь 2025 года Фонтан Треви посетили более 10 млн человек. Этот период совпал с Юбилейным годом, в рамках которого Рим принял около 33,5 млн паломников и туристов со всего мира.
Монеты, которые путешественники традиционно бросают в фонтан, по-прежнему будут передаваться католической благотворительной организации Caritas di Roma. Ежегодно из воды извлекают около 1,5 млн евро.
Фонтан Треви - крупнейший фонтан Рима, построенный в 1762 году в стиле позднего барокко по проекту архитектора Николо Сальви. Он снабжается водой через древнеримский акведук. Памятник получил мировую известность, в том числе благодаря фильму Федерико Феллини "Сладкая жизнь", где героиня Аниты Экберг входит в фонтан в одной из самых известных сцен мирового кинематографа. Согласно популярной примете, одна брошенная монета гарантирует возвращение в Рим, две - встречу с любовью, три - брак, четыре - богатство.
27.01.2026, 17:07 81916
В Санкт-Петербурге прозвучал полуденный выстрел в честь 82-й годовщины снятия фашистской блокады
Фото: telegram/Музей истории Петербурга
Рассказать друзьям
Санкт-Петербург. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Санкт-Петербурге прозвучал полуденный выстрел в честь 82-й годовщины снятия фашистской блокады Ленинграда, сообщает пресс-служба Государственного музея истории города.
В День полного снятия блокады Ленинграда полуденный выстрел из сигнального орудия с Государева бастиона Петропавловской крепости произвел Герман Александрович Смирнов, блокадник, член правления Санкт-Петербургской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда", - заявили в музее.
Напомним, 27 января 1944 года было окончательно снято кольцо блокады Ленинграда. Город и его жители находились в блокаде 872 дня. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.
Сегодня вспоминают жертв, павших во время блокады Ленинграда, а также героев, которые 82 год назад смогли сделать, казалось бы, невозможное - полностью снять фашистскую блокаду вокруг города.
26.01.2026, 09:51 99191
Вспышку смертельного вируса Нипах зафиксировали в Индии
Индийские власти поместили на карантин 100 человек
Рассказать друзьям
Дели. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вспышку летального вируса Нипах, от которого нет вакцины и лечения, зафиксировали недалеко от индийской Калькутты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Economic Times.
Пять случаев заражения вирусом обнаружили в штате Западная Бенгалия, три из них зафиксировали на этой неделе. В частности, пострадали врач, медсестра и сотрудник медучреждения.
Еще две медсестры, которые работали в частной больнице недалеко от Калькутты, заразились сразу после Нового года. У обеих поднялись высокая температура и возникли проблемы с дыханием. Одна из зараженных впала в кому. Предположительно, она могла подхватить вирус во время лечения пациента, который скончался до проведения анализов.
Сообщается, что индийские власти поместили на карантин 100 человек.
Нипах - смертельный вирус, от которого нет вакцины или лечения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает его патогеном высокого риска. Летальность наступает в 40-70% случаев, так как вирус вызывает отек мозга.
Случаи заражения людей редки, чаще всего вирус передается от летучих мышей и зараженные фрукты. Среди симптомов: высокая температура, головная и мышечная боли, усталость. Заражение может сопровождаться кашлем, одышкой и пневмонией.
В 2023 году в Индии уже зафиксировали вспышку Нипах в штате Керала. За 2024 год в этом регионе от заражения умерли два пациента.
26.01.2026, 09:43 100066
Российский посол связал похищение президента Венесуэлы Мадуро с предательством силовиков
По словам дипломата, имела место преступная халатность, а некоторые представители власти де-факто работали на США
Рассказать друзьям
Москва. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Венесуэлы Николас Мадуро, похищенный вооруженными силами США, мог быть предан сотрудниками силовых структур республики. Такое мнение выразил российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров, сообщает РБК.
Конечно, многие здешние силовики не сделали то, что могли бы сделать. Если считать предательством то, что происходило здесь задолго до этого события (похищения Мадуро. - РБК), разумеется, оно было. И мы знаем имена этих предателей, которые бежали из Венесуэлы, которые последовательно, системно работали на американские спецслужбы", - рассказал Мелик-Багдасаров в интервью телеканалу "Россия-24".
По словам дипломата, имела место преступная халатность, а некоторые представители власти де-факто работали на США.
Напомним, в ночь на 3 января США нанесли удар по Каракасу и другим районам Венесуэлы. Американские военные задержали Мадуро вместе с его супругой и вывезли их из страны. В Нью-Йорке свергнутому лидеру Венесуэлы предъявили обвинения в "наркотерроризме".
Власти Венесуэлы назвали произошедшее военной агрессией. По информации МВД республики, в результате атаки США погибли 100 человек.
О том, что операция по похищению Мадуро стала успешной из-за предательства и подкупа, ранее заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Там было все. И договоренность, и деньги, которые были оплачены в том числе людям в Венесуэле. И военным, и гражданским. Там был сговор, и там было предательство. Все там было", - утверждал он.
По информации Reuters, за несколько месяцев до операции американская сторона провела закрытые переговоры с венесуэльским министром внутренних дел Диосдадо Кабельо. Вашингтон призвал чиновника воздержаться от применения вооруженных сил против оппозиции.
К власти в Венесуэле после захвата Мадуро пришла Делси Родригес, ранее занимавшая пост вице-президента. Через несколько дней после похищения был уволен командующий президентской почетной гвардией Венесуэлы генерал Хавьер Маркано Табата.
24.01.2026, 11:10 124186
В Китае регулировщиками дорожного движения стали роботы-полицейские с ИИ
Фото: english.news.cn
Рассказать друзьям
Пекин. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В китайских городах регулировщиками дорожного движения стали роботы-полицейские с искусственным интеллектом, сообщает издание "Синьхуа".
Это новый коллега, способный эффективно помогать нам", - заявил сотрудник дорожной полиции города Уху Цзян Цзыхао.
По его словам, робот для регулирования дорожного движения на базе искусственного интеллекта интегрирован с городской системой светофорного управления. Он способен выполнять стандартные жесты регулировщика синхронно с переключением сигналов светофора.
Оснащенный камерами высокого разрешения и интеллектуальной системой голосового оповещения, робот использует алгоритмы больших моделей для автономного выявления нарушений правил дорожного движения со стороны пешеходов и пользователей немоторизованных транспортных средств, а также для вынесения предупреждений на месте", - говорится в сообщении.
Помимо работы в стационарном режиме, робот является мобильным: по команде он может самостоятельно перемещаться к заданным локациям. В его функции также входят выявление незаконной парковки и мониторинг дорожной обстановки в режиме реального времени.
Кроме того, отметил сотрудник дорожной полиции, робот может работать круглосуточно. По его словам, ожидается снижение нагрузки на полицейских, особенно в часы пик и при экстремальных погодных условиях.
23.01.2026, 20:45 133881
В Иране при протестах погибли более трех тысяч человек
Некоторые источники сообщают о значительно большем числе жертв
Рассказать друзьям
Тегеран. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - При протестах из-за недовольства экономической ситуацией в Иране погибли более трех тысяч человек, сообщает РБК.
Среди погибших 2427 мирных жителей и силовиков, а также 690 "террористов". За время беспорядков повреждены 305 машин скорой помощи и автобусов, 24 автозаправки, 700 магазинов, 300 частных домов, 750 банков, 414 правительственных зданий, 749 полицейских участков, 120 центров "Басидж" (военизированные отряды, подчиненные Корпусу стражей исламской революции), 200 школ, 350 мечетей, 15 библиотек, две армянские церкви, 253 автостанции, 600 банкоматов и 800 частных автомобилей", - пишет издание со ссылкой на заявление главы МИД Ирана Аббаса Арагчи.
По информации CBS News, в ходе протестов иранцев могли погибнуть до 20 000 тысяч человек. Издание отмечает, что об этом редакции сообщили два источника, один из которых находится в Иране. По словам последнего, цифры основываются на данных из отчетов медицинских работников по всей стране.
Массовые протесты вспыхнули в конце декабря из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Тегеран обвинил в организации беспорядков США и Израиль. Американский президент Дональд Трамп пригрозил нанести удар по республике, если власти начнут жестко подавлять протесты. Однако после консультаций с союзниками Трамп передумал, писала The Wall Street Journal. По данным газеты, против атаки выступили Израиль и арабские страны, сочтя момент неподходящим. Сам американский лидер утверждал, что он сам себя убедил не наносить удар по Ирану после отмены ряда казней в стране.
Трамп также призвал положить конец правлению аятоллы Али Хаменеи, которого обвинил в полном разрушении страны и "применении насилия в невиданных ранее масштабах".
Накануне глава Белого дома предупредил, что в сторону Ирана "на всякий случай" движется "армада" американских кораблей. "У нас есть огромный флот, направляющийся в этом направлении. И возможно, нам не придется его использовать. Посмотрим", - сказал он. Перед этим США отправили на Ближний Восток авианосец USS Abraham Lincoln в сопровождении эсминцев и истребителей.
Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Мохаммад Пакпур призвал США и Израиль "извлекать любые просчеты, чтобы не навлечь на себя еще более болезненные и тяжелые последствия".
23.01.2026, 20:34 132636
США вышли из ВОЗ с долгом в $260 млн
Год наза Дональд Трамп запустил процесс выхода из организации
Рассказать друзьям
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - США завершили процедуру выхода из Всемирной организации здравоохранения, не выплатив долг в размере около 260 миллионов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.
Соединенные Штаты официально вышли из Всемирной организации здравоохранения 22 января, ровно через год после того, как исполнительный указ президента Дональда Трампа запустил этот процесс.
По оценкам ВОЗ на январь 2025 года, общая сумма долга США в организации составляет около 260 миллионов долларов.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
06.02.2026, 10:44Новую правовую архитектуру развития креативных индустрий формируют в Казахстане 06.02.2026, 10:0745606Temu заблокировали в Техасе 06.02.2026, 09:3844761В каких регионах Казахстана прогнозируется угроза весенних паводков 06.02.2026, 12:10Оказывается, ребенок занимается фортепиано: казахстанцы обнаружили в eGov неожиданные записи о допзанятиях детей38686Оказывается, ребенок занимается фортепиано: казахстанцы обнаружили в eGov неожиданные записи о допзанятиях детей 06.02.2026, 14:3037701Токаев дал ряд поручений заместителям министра обороны 31.01.2026, 12:35346736На Тенгизе возобновили добычу нефти 02.02.2026, 17:39344076В Ташкенте рассмотрены приоритеты торгово-экономического сотрудничества 31.01.2026, 16:16327106Сведения не подтвердились: в Алматы прекратили уголовное дело о буллинге ученицы частной школы 31.01.2026, 11:43319481"Нацфонд - детям": сколько денег начистили на счета юным казахстанцам 02.02.2026, 16:26315576"Казатомпром" нарастил производство урана на 11% в 2025 году 12.01.2026, 18:45548701Запущено ежедневное авиасообщение между Астаной и Петропавловском 15.01.2026, 14:32508591От финпирамид до опасных препаратов: сенатор о рисках рекламы в соцсетях 15.01.2026, 11:07484886В Алматы ожидаются снегопад и резкое похолодание 23.01.2026, 20:05482316Парламентская ассамблея тюркских государств поддерживает конституционные реформы в Казахстане 15.01.2026, 13:52478661Ключевой ветеринарный НИИ Казахстана может быть уничтожен застройкой - депутат
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Управление образования Алматы сообщило о решении перевести школы города с платформы Kundelik на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025–2026 учебного года. Считаете ли вы необходимым переход на новую платформу в середине учебного года?