ЕАБР поддержал развитие институциональной среды государственно-частного партнерства в Таджикистане
ЕАБР обладает уникальными компетенциями в сфере ГЧП в своих странах и уже участвовал в реализации сложных проектов в Центральной Азии
Фото: ЕАБР
Душанбе. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития в партнерстве с центром реализации проектов ГЧП при государственном комитете по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана и Российско-Таджикским славянским университетом приступили к реализации проекта по развитию институциональной среды в сфере государственно-частного партнерства, сообщает ЕАБР.
Финансирование осуществляется за счет средств фонда технического содействия ЕАБР. Проект направлен на укрепление потенциала государственных органов и сокращение дефицита квалифицированных специалистов по ГЧП в стране", - уточнили в пресс-службе.
В рамках инициативы:
- центр ГЧП проведет ряд тренингов для представителей госструктур и частных инвесторов;
- в РТСУ появится новая учебная дисциплина "Государственно-частное партнерство", соответствующая международным стандартам;
- планируется открытие "Стипендиальной программы ЕАБР по ГЧП" для поддержки талантливых студентов в РТСУ;
- для занятий будет создана современно оборудованная брендированная аудитория по ГЧП;
- совместно будет подготовлен "Страновой обзор развития ГЧП в Республике Таджикистан".
ЕАБР обладает уникальными компетенциями в сфере ГЧП в своих странах и уже участвовал в реализации сложных проектов в Центральной Азии. Например, совместно с международными партнерами, в том числе с Европейским банком реконструкции и Исламским банком развития, мы реализовали первый в регионе крупный ГЧП-проект - Большую Алматинскую кольцевую автодорогу. Этот опыт будет полезен для подготовки проектных команд по ГЧП в условиях растущего портфеля ГЧП-инициатив в Таджикистане", - отметил директор ЕАБР по Республике Таджикистан Владимир Якунин.
Для справки:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".