ЕАБР поддержал развитие институциональной среды государственно-частного партнерства в Таджикистане  

Из-за землетрясения несколько деревень в округе Нургал оказались погребены под землей, и та же судьба может ждать еще сотни из них

Кабул. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Жертвами мощнейшего за два года землетрясения в Афганистане, предварительно, стали 622 человека, еще порядка 1500 получили ранения, сообщает - Жертвами мощнейшего за два года землетрясения в Афганистане, предварительно, стали 622 человека, еще порядка 1500 получили ранения, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.





Магнитуда составила 6.0, затем последовали два афтершока.





Землетрясение произошло ночью и затронуло округа Нургал, Соккай, Ватапур, Маноги и Чапа-Дара, уточняет телеканал. Ранения там получили порядка 500 человек. Чиновники предупредили, что число погибших и пострадавших не является окончательным и может увеличиться. Попытки связаться с жителями отдаленных районов еще продолжаются. Также в этих районах ведутся спасательные работы", - сообщает источник.





Из-за землетрясения несколько деревень в округе Нургал оказались погребены под землей, и та же судьба может ждать еще сотни из них.





Землетрясение произошло около полуночи в ночь на 1 сентября, за ним последовали два афтершока магнитудой 5,2 и 4,7. О жертвах кроме Кунара также сообщили в провинциях Нангархар и Лагман, а толчки ощущались в некоторых районах Кабула и Хайбер-Пахтунхвы", - сообщает сайт.





По его данным, Афганистан расположен на линии разлома, где сталкиваются Индийская и Евразийская плиты, что делает его одной из самых сейсмоопасных стран Азии, отмечает Bloomberg. Землетрясения нередко обрушиваются на восточную и северо-восточную части страны, где хрупкие глинобитные дома легко разрушаются, а спасательные работы затрудняет труднопроходимая местность и слабая развитость инфраструктуры, пишет агентство.





Нынешнее землетрясение стало мощнейшим в Афганистане за последние два года.





Ранее, в октябре 2023 года, на западе страны произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3, в результате которого, по данным ООН, погибли около 1,5 тыс. человек и еще 2 тыс. получили ранения.









Дополнено 01.09.2025, 16.00





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования руководству Афганистана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения в этой стране, сообщает пресс-служба главы государства.





Дополнено 01.09.2025, 18.00





Число погибших в результате землетрясения в Афганистане выросло до 800 человек, сообщает "Синьхуа".





По словам представителя временного правительства Афганистана Забихуллы Муджахида, большая часть разрушений произошла в провинции Кунар, где 800 человек погибли и 2,5 тысячи человек пострадали. В соседней провинции Нангархар 12 человек погибли и 255 пострадали, в то время как в провинции Лагман пострадали 58 человек, а в провинции Нуристан - четверо.