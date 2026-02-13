12.02.2026, 12:23 7791
Мать и родственник стрелка из канадской школы найдены мертвыми
Шесть человек были убиты в средней школе
Рассказать друзьям
Оттава. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мать и 11-летний родственник стрелка из канадской старшей школы Тамблер-Ридж найдены мертвыми, сообщает CBC.
В частности, в доме на Феллерс-авеню найдены: мать подозреваемого, которой было 39 лет, и 11-летний сводный брат.
Шесть человек были убиты в средней школе Тамблер-Ридж: педагог, три 12-летние девочки и два мальчика 12 и 13 лет.
Напомним, вчера в канадской провинции Британская Колумбия в старшей школе Тамблер-Ридж произошла стрельба. Предполагаемого стрелка обнаружили мертвым.
новости по теме
11.02.2026, 17:58 16756
В Анапе учащийся техникума открыл стрельбу, погиб охранник
Есть раненные
Рассказать друзьям
Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Студент открыл стрельбу в холле техникума в Анапе, один человек погиб, еще несколько ранены, сообщает ТАСС.
В результате стрельбы в учебном заведении погиб охранник, "который первый принял на себя удар". Он оперативно среагировал, вызвал правоохранительные органы и не дал нападавшему зайти дальше в колледж, сообщает издание со ссылкой на слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
По предварительной информации, два человека получили ранения средней тяжести.
Стрелок задержан.
Напомним, в Кульсары ученик 10-го класса пришел в школу с топором и напал на сверстников. В результате случившегося двое учащихся получили легкие телесные повреждения. Позже стало известно, что директора школы уволили.
11.02.2026, 12:09 20311
В Канаде при стрельбе в школе погибли не менее 10 человек
Около 25 человек обратились в местный медцентр
Рассказать друзьям
Оттава. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В канадской провинции Британская Колумбия при стрельбе в старшей школе Тамблер-Ридж погибли не менее 10 человек, включая предполагаемого нападавшего, передает корреспондент агентства.
Прибывшие на место сотрудники обнаружили в здании школы тела шести погибших. Еще один пострадавший умер по дороге в больницу (...) Двоих погибших нашли в другом месте, которое, по версии следствия, связано с произошедшим. Предполагаемого стрелка обнаружили мертвым", - сообщает gazeta.ru со ссылкой на телеканал CBC.
Также двоих раненых в тяжелом состоянии доставили в больницу вертолетом. Около 25 человек обратились в местный медцентр для осмотра.
Ранее в Петропавловске старшеклассник принес в школу пневматический пистолет. А в Кульсары ученик 10-го класса пришел в школу с топором и напал на сверстников. В результате случившегося двое учащихся получили легкие телесные повреждения. Позже стало известно, что директора школы уволили.
10.02.2026, 20:26 25996
Роскомнадзор продолжит ограничивать работу Telegram в России
Рассказать друзьям
Москва. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Роскомнадзор продолжит поэтапно ограничивать работу Telegram из-за того, что мессенджер не принимает реальных мер против мошенников, не защищает персональные данные пользователей и нарушает российские законы, сообщает РБК со ссылкой на российское ведомство.
Мессенджер Telegram, как и прежде, не исполняет российское законодательство и не принимает мер по обеспечению безопасности данных граждан, поэтому по решению органов власти Роскомнадзор продолжит предпринимать шаги, чтобы побудить администрацию сервиса выполнить эти требования", - пишет издание.
В ведомстве отметили, что Telegram не предпринимает реальных мер для противодействия мошенничеству и использованию его в преступных и террористических целях.
В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан", - говорится в сообщении.
Как пишет издание, в августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp. Ведомство объяснило ограничения тем, что мессенджеры стали "основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан".
06.02.2026, 16:08 51236
Более 30 человек погибли при взрыве мечети в Пакистане
Признаки указывают на то, что это был теракт, совершенный смертником
Рассказать друзьям
Исламабад. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - При взрыве мечети в столице Пакистана погибли более 30 человек, десятки пострадали.
О взрыве в мечети в Исламабаде в пятницу днем сообщило издание "Синьхуа" со ссылкой на полицию Пакистана. Изначально сообщалось о десяти погибших и восьмидесяти пострадавших.
К настоящему времени стало известно, что число погибших выросло до 31, 169 человек получили ранения, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя районной администрации.
Взрыв произошел в мечети в районе Тарлай в Исламабаде. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и спасательной службы, которые начали спасательные работы.
Представитель полиции столичной территории Исламабада Таки Джавад заявил, что пока слишком рано устанавливать характер взрыва. Однако он отметил, что все признаки указывают на то, что это был теракт, совершенный смертником.
Как сообщает телеканал Geo со ссылкой на источники, нападавший, связанный с группировкой "Фитна аль-Хаваридж", привел в действие взрывное устройство, после того как его остановили у ворот мечети.
04.02.2026, 10:28 67161
Саиф аль-Ислам Каддафи убит во дворе своего дома в Ливии
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Зинтан. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, Саифа аль-Ислама, убили в западной части страны, сообщили несколько международных СМИ.
По данным агентства Reuters, подтвержденным источниками, близкими к семье и его адвокатом, 53-летний Саиф аль-Ислам Каддафи был застрелен вооруженными лицами у своего дома в городе Зинтане на западе Ливии. Обстоятельства нападения пока официально не уточнены.
Местные источники, в том числе телеканалы Al Hadath и Al Arabiya, указывают, что в дом политика могли ворваться четверо неизвестных, которые отключили камеры наблюдения перед атакой.
Саид аль-Ислам был старшим сыном Муаммара Каддафи и после свержения режима в 2011 году долгое время оставался заметной фигурой в стране, несмотря на обвинения в преступлениях против человечности и суды, проходившие в его отношении.
Ливийские власти начали расследование случившегося, но официальные комментарии по делу пока отсутствуют.
03.02.2026, 23:01 72036
Рим ввел платный доступ к Фонтану Треви
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Рим. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Власти Рима ввели плату за доступ к знаменитому Фонтану Треви. Теперь туристам, желающим спуститься к бассейну и бросить монету в воду, необходимо приобрести билет стоимостью 2 евро (около 1200 тенге), сообщает Reuters.
Сбор взимается в будние дни с 11.30 до 22.00, в выходные - с 09.00 до 22.00. При этом посещение площади перед фонтаном остается бесплатным. От оплаты освобождены жители Рима, люди с ограниченными возможностями и их сопровождающие, а также дети до пяти лет. В вечерние и ранние утренние часы доступ к фонтану также остается свободным.
Как отмечают городские власти, мера направлена на предотвращение чрезмерного скопления туристов и обеспечение финансирования содержания памятника. По оценкам, доход от продажи билетов может составить от 6,5 до 20 млн евро в год.
С декабря 2024 по декабрь 2025 года Фонтан Треви посетили более 10 млн человек. Этот период совпал с Юбилейным годом, в рамках которого Рим принял около 33,5 млн паломников и туристов со всего мира.
Монеты, которые путешественники традиционно бросают в фонтан, по-прежнему будут передаваться католической благотворительной организации Caritas di Roma. Ежегодно из воды извлекают около 1,5 млн евро.
Фонтан Треви - крупнейший фонтан Рима, построенный в 1762 году в стиле позднего барокко по проекту архитектора Николо Сальви. Он снабжается водой через древнеримский акведук. Памятник получил мировую известность, в том числе благодаря фильму Федерико Феллини "Сладкая жизнь", где героиня Аниты Экберг входит в фонтан в одной из самых известных сцен мирового кинематографа. Согласно популярной примете, одна брошенная монета гарантирует возвращение в Рим, две - встречу с любовью, три - брак, четыре - богатство.
27.01.2026, 17:07 127826
В Санкт-Петербурге прозвучал полуденный выстрел в честь 82-й годовщины снятия фашистской блокады
Фото: telegram/Музей истории Петербурга
Рассказать друзьям
Санкт-Петербург. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Санкт-Петербурге прозвучал полуденный выстрел в честь 82-й годовщины снятия фашистской блокады Ленинграда, сообщает пресс-служба Государственного музея истории города.
В День полного снятия блокады Ленинграда полуденный выстрел из сигнального орудия с Государева бастиона Петропавловской крепости произвел Герман Александрович Смирнов, блокадник, член правления Санкт-Петербургской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда", - заявили в музее.
Напомним, 27 января 1944 года было окончательно снято кольцо блокады Ленинграда. Город и его жители находились в блокаде 872 дня. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.
Сегодня вспоминают жертв, павших во время блокады Ленинграда, а также героев, которые 82 год назад смогли сделать, казалось бы, невозможное - полностью снять фашистскую блокаду вокруг города.
26.01.2026, 09:51 141781
Вспышку смертельного вируса Нипах зафиксировали в Индии
Индийские власти поместили на карантин 100 человек
Рассказать друзьям
Дели. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вспышку летального вируса Нипах, от которого нет вакцины и лечения, зафиксировали недалеко от индийской Калькутты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Economic Times.
Пять случаев заражения вирусом обнаружили в штате Западная Бенгалия, три из них зафиксировали на этой неделе. В частности, пострадали врач, медсестра и сотрудник медучреждения.
Еще две медсестры, которые работали в частной больнице недалеко от Калькутты, заразились сразу после Нового года. У обеих поднялись высокая температура и возникли проблемы с дыханием. Одна из зараженных впала в кому. Предположительно, она могла подхватить вирус во время лечения пациента, который скончался до проведения анализов.
Сообщается, что индийские власти поместили на карантин 100 человек.
Нипах - смертельный вирус, от которого нет вакцины или лечения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает его патогеном высокого риска. Летальность наступает в 40-70% случаев, так как вирус вызывает отек мозга.
Случаи заражения людей редки, чаще всего вирус передается от летучих мышей и зараженные фрукты. Среди симптомов: высокая температура, головная и мышечная боли, усталость. Заражение может сопровождаться кашлем, одышкой и пневмонией.
В 2023 году в Индии уже зафиксировали вспышку Нипах в штате Керала. За 2024 год в этом регионе от заражения умерли два пациента.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
12.02.2026, 09:32Опубликован текст проекта новой Конституции 12.02.2026, 10:4088951Сенат ратифицировал договор с Кыргызстаном об аренде земельных участков на Иссык-Куле 12.02.2026, 12:0783386Проект новой Конституции предусматривает прекращение полномочий парламента с 1 июля 12.02.2026, 12:4580616Референдум по новой Конституции: средства будут выделены из резерва правительства 12.02.2026, 09:1571231Эпидситуацию по кори рассмотрели в правительстве 07.02.2026, 15:08342636Объем кредитов населению достиг 24,8 трлн тенге - АРРФР 07.02.2026, 14:21Порог НДС, вычеты и пени: эксперты заявили о возможных точечных корректировках в новом Налоговом кодексе340086Порог НДС, вычеты и пени: эксперты заявили о возможных точечных корректировках в новом Налоговом кодексе 10.02.2026, 14:13231611Почти 740 млрд тенге госпомощи вернули банки в Казахстане 10.02.2026, 14:29229551В Казахстане намерены ужесточить подходы к порогам досрочных изъятий из ЕНПФ 10.02.2026, 15:00224681Национальный стратегический крипторезерв появился в Казахстане 02.02.2026, 17:39772011В Ташкенте рассмотрены приоритеты торгово-экономического сотрудничества 03.02.2026, 11:54699956В Ереване сверили часы по дальнейшему развитию казахско-армянских отношений 03.02.2026, 11:56699536Казахстан и Кения намерены укреплять двустороннее сотрудничество 03.02.2026, 11:58699106В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном 03.02.2026, 12:00698686Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Управление образования Алматы сообщило о решении перевести школы города с платформы Kundelik на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025–2026 учебного года. Считаете ли вы необходимым переход на новую платформу в середине учебного года?