Таиланд и Камбоджа подписали соглашение о прекращении огня

Лондон. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Около трех тысяч жителей Великобритании обвинили американскую фармацевтическую компанию Johnson & Johnson в продаже опасной детской присыпки, содержащей загрязненный асбестом тальк, - Около трех тысяч жителей Великобритании обвинили американскую фармацевтическую компанию Johnson & Johnson в продаже опасной детской присыпки, содержащей загрязненный асбестом тальк, сообщает theguardian.com.





Около 3000 человек заявили, что у них или у членов их семей развились формы рака яичников или мезотелиомы в результате использования детской присыпки Johnson's, и требуют возмещения ущерба в Высоком суде Лондона", - говорится в сообщении.





Юристы группы заявили, что Johnson & Johnson, а также ее нынешние и бывшие дочерние компании Johnson & Johnson Management и Kenvue UK должны быть привлечены к ответственности. Сумма претензий оценивается более чем в 1 млрд фунтов стерлингов.





Сообщается, что J&J отрицает эти обвинения. В частности, представитель Kenvue, бывшего подразделения J&J по охране здоровья потребителей, которое было выделено два года назад и отвечает за претензии, связанные с тальком, за пределами США и Канады, заявил, что тальк, используемый в детской присыпке, соответствует требованиям законодательства, не содержит асбеста и не вызывает рака.





Между тем, в Индии из-за приема сиропа от кашля Coldriff умерли 20 детей. Пятеро детей госпитализированы в критическом состоянии в городе Нагпур, пишет БЕЛТА.





Правительство заявило, что владелец компании по производству сиропа будет арестован.





Раджендра Шукла, член Законодательного собрания штата Мадхья-Прадеш, сообщил, что погибли дети в Чхиндваре, Пандхурне и Бетуле. Он настоятельно рекомендовал следовать рекомендациям индийского правительства о недопустимости давать сироп от кашля детям младше четырех лет. Он также заявил, что вчера посетил Нагпур, где госпитализированы пятеро детей. Он встретился с семьями детей. По его словам, прилагаются все усилия для спасения детей.





Дополнено 17.10.2025, 18.20





Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан сделал заявления в связи с предупреждением Всемирной организации здравоохранения об опасных о трех сиропах от кашля: Coldriff, Respifresh TR и ReLife, произведенных из Индии, передает корреспондент агентства.





Указанные препараты не имеют государственной регистрации в Республике Казахстан, сертификаты соответствия на них не оформлялись", - говорится в сообщении.





Согласно данным ВОЗ, употребление указанных препаратов может представлять серьезную угрозу для здоровья, особенно для детей.





Дополнено 17.10.2025, 20.08





По информации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, обязательные требования к детской присыпке установлены техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011).





Согласно пункту 762 перечня веществ, запрещенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции, приложения № 1 ТР ТС 009/2011 асбест запрещен к использованию в парфюмерно-косметической продукции. В соответствии с пунктом 9.2 ТР ТС 009/2011 маркировка парфюмерно-косметической продукции должна содержать список ингредиентов, которые указывают в порядке уменьшения их массовой доли в рецептуре", - сообщили в ведомстве.





Согласно перечню продукции, подлежащей государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, территориальными подразделениями комитета с 15 июля 2024 года начат контрольный закуп продукции на стадии их реализации с проведением санитарно-эпидемиологической экспертизы на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза и Единым санитарным требованиям, утвержденными решением комиссии Таможенного союза.





Всего территориальными департаментами было выявлено 6 образцов присыпки для детей Johnson's baby, не соответствующей ТР ТС 009/2011 по требованиям к маркировке (отсутствие маркировки на государственном языке, отсутствие знака ЕАС и др.), по итогам приняты меры в рамках действующего законодательства. Работа в данном направлении продолжается", - сообщили в комитете.



