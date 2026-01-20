В Испании столкнулись два скоростных поезда, погибли 39 человек

Это только первый приговор Юну по восьми уголовным делам

Сеул. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Центральный районный суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи Юн Сук Ёля к пяти годам тюрьмы по нескольким обвинениям, в том числе за препятствование попыткам следователей задержать его в 2025 году.





Приговор также касался обвинений, связанных с кратковременным введением Юном военного положение в Южной Корее в декабре 2024 года", - пишет gazeta.ru со ссылкой на информагентство Yonhap.





Отмечается, что это только первый приговор Юну по восьми уголовным делам, четыре из которых связаны с объявлением военного положения. Приговоры по остальным делам Юну вынесут позднее.





Напомним, В январе Юн Сок Ёля заключили под стражу по обвинению в руководстве мятежом. Его сторонники ворвались в здание суда и устроили погром, а некоторые пытались найти судей, вынесших это решение. Несколько полицейских получили ранения. За незаконное вторжение в здание задержали 45 человек. С учетом 40 арестованных за попытку перелезть через забор суда общее число задержанных за два дня достигло 85.





Этому предшествовало решение президента Южной Кореи, принятое в ночь на 4 декабря, ввести военное положение "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Первым же указом командование ввело в стране цензуру и запретило любую политическую деятельность. К парламенту направились войска армейского спецназа.





Тем не менее парламент, на заседании которого присутствовали 190 из 300 депутатов, единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно Конституции, после этого президент был обязан без промедления отменить решение о введении военного положения, но Юн Сок Ёль выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов.





Оппозиция предложила объявить президенту импичмент, и 14 декабря депутаты большинством голосов поддержали это решение. Юн Сок Ёля временно отстранили от власти, на рассмотрение вопроса об отрешении его от должности у Конституционного суда есть время до 11 июня.



