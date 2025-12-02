01.12.2025, 16:45 12681
В Москве суд взыскал $2 млрд с итальянской компании Tecnimont
Москва. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Московский арбитраж взыскал $2 млрд с итальянской компании Tecnimont S.p.A. и ее российской дочерней компании "МТ Руссия", которые должны были построить завод по производству аммиака и карбамида в Ленинградской области, но не завершили работы, сообщает kursiv.kz.
Московский арбитраж частично удовлетворил иск "Еврохим Северо-Запад-2" к итальянской Tecnimont S.p.A. и ее российской дочерней компании "МТ Руссия". Эти подрядчики должны были построить завод по производству аммиака и карбамида в Кингисеппе, но не завершили работы, сославшись на санкции. Иск о взыскании был удовлетворен на 171,1 млрд рублей ($2,2 млрд)", - говорится в публикации.
При этом отмечается, что в картотеке судебных актов указано, что суд отклонил апелляцию Tecnimont S.p.A. и "МТ Руссия" по делу ЕХСЗ-2 на сумму 202,7 млрд рублей.
Напомним, итальянская Tecnimont S.p.A. и ее "дочка" "МТ Руссия" стали ответчиками по иску "ЕвроХим Северо-Запад-2". Российская компания требовала 202,7 млрд рублей (около 1,4 трлн тенге) компенсации за остановку строительства завода аммиака и карбамида в Кингисеппе.
Контракт подписали в 2020 году: фиксированная цена, точные сроки, сдача объекта - сентябрь 2023 года. К весне 2022 года готовность была лишь 25%, после чего Tecnimont остановила работы, сославшись на санкции ЕС. Суд привлек к делу и материнскую компанию Tecnimont - теперь взыскание может быть обращено солидарно, в том числе в странах СНГ, БРИКС и других "дружественных" юрисдикциях.
По данным "Еврохима", задержки начались еще осенью 2021 года: подрядчик якобы пытался увеличить бюджет и продлить сроки. При этом сама Tecnimont и ее обслуживающий банк под европейские санкции не подпадают.
В Казахстане у компании крупный контракт от KMG PetroChem на строительство газосепарационного комплекса для проекта "Силлено" на Тенгизе на $2,8 млрд.
Между тем казахстанская компания KMG PetroChem инициировала экстренное привлечение совместной юридической экспертизы в связи с внешним судебным разбирательством, в которое вовлечен подрядчик Tecnimont S.p.A.
KMG PetroChem опасается возможных последствий признания или исполнения внешних судебных решений, которые способны напрямую повлиять на операционную устойчивость Tecnimont и, как следствие, на реализацию крупных стратегических проектов в нефтегазохимической отрасли в Казахстане.
02.12.2025, 10:57 2991
В Европе предупредили о подготовке к военному противостоянию с Россией
Последствия такого конфликта сочли катастрофой планетарного масштаба
Москва. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Европа сейчас готовится к военному противостоянию с Россией, которое может произойти в 2030 году. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет Lenta.ru.
Он отметил, что, согласно стратегическим документам Евросоюза (ЕС), европейские страны должны находиться в полной боевой готовности к 2029 году. Дипломат обратился к согражданам, призвав их принять участие в парламентских выборах в следующем году и "не допустить, чтобы мы, наши дети и наши внуки в Европе в середине XXI века жили в условиях войны".
Министр отметил, что в ближайшие годы главный вопрос будет заключаться в том, удастся ли предотвратить полное уничтожение всего континента.
Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что НАТО и Евросоюз начали готовиться к большой войне с Россией. Он уточнил, что страны НАТО запугивают своих граждан несуществующими планами Кремля напасть на членов альянса.
Еэсовцы проталкивают безудержную милитаризацию, хоронят изначальную концепцию единой Европы для мира и процветания, превращая ЕС в придаток НАТО", - сказал посол России в Бельгии Денис Гончар.
Дипломат добавил, что Москва не стремится к противостоянию, а вместе с единомышленниками работает над строительством общей архитектуры безопасности в Евразии.
Депутат Госдумы Андрей Колесник в разговоре с Lenta.ru отметил, что действительно имеются основания полагать, что Европа готовится к большой войне с Россией, однако Западу следует учесть катастрофические последствия планетарного масштаба.
Они готовятся к третьей мировой войне и уничтожению земного шара. Это должен понимать наш противник в лице западных стран, да и Соединенных Штатов тоже. Если будет большая война с Россией, как сказал наш посол, то это синоним третьей мировой войны, которая, как известно, закончится ядерной зимой и исчезновением человечества", - прокомментировал он.
Законотворец отметил, что признаком подготовки Европы к войне является комплекс недружественных действий, которые проводятся у границ России. Сюда он включил военные учения, пролет иностранных бомбардировщиков и самолетов-разведчиков, а также проход военных кораблей - носителей ядерного оружия и переброс вооружения из США в Европу, невзирая на миролюбивые заявления.
Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что война между НАТО и Россией может начаться до 2029 года. Однако, добавил он, сейчас есть и те, кто считает, что конфликт может разгореться уже в 2028 году.
Некоторые военные историки и вовсе полагают, что мы провели последнее мирное лето", - сказал министр обороны Германии Борис Писториус.
Писториус призвал лучше оснастить вооруженные силы стран НАТО для возможных боевых действий против России, подчеркнув, однако, что альянс и сейчас обладает значительным потенциалом сдерживания "как в конвенциональном, так и в ядерном плане".
Ранее стало известно, что власти ФРГ уже несколько лет тайно разрабатывают масштабный план на случай военного противостояния с Россией. По нему, порядка 800 тысяч военных из Германии, США и других стран альянса будут использовать немецкую инфраструктуру для переброски сил на восток.
Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков пояснил, что эти планы Германии говорят о подготовке Европой "инфраструктуры войны". Политик выразил уверенность, что Евросоюз не видит иного пути восстановить свою роль в мире, кроме как через военный конфликт с Россией.
29.11.2025, 18:49 33501
Пожар в Гонконге: число жертв возросло до 128 человек
Поиски погибших и пострадавших продолжаются
Гонконг. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Число погибших в пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 128 человек, сообщает РБК со ссылкой на Xinhua.
Власти города предупредили, что эта цифра может увеличиться. Секретарь по безопасности Крис Танг заявил, что поиски жертв продолжаются", - пишет издание.
Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court начался в среду днем по местному времени. Там загорелись бамбуковые строительные леса, которые возвели вокруг домов по плану реновации. Огонь быстро распространился и охватил все восемь зданий ЖК. Это самый мощный пожар в Гонконге за 17 лет.
Местные власти сочли стремительное распространение огня необычным, в связи с чем проведут уголовное расследование для выяснения причин. По подозрению в непредумышленном убийстве задержали трех человек.
Стоит отметить, что трагедия в Гонконге должна стать очередным примером рисков плотной точечной застройки. В верхней части Алматы из-за узких улиц и отсутствия доступа для пожарных и служб ЧС многие дома остаются потенциально опасными в экстренных ситуациях.
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести мораторий на строительство ЖК и точечную застройку в верхней части Алматы. Интенсивная застройка данных территорий приводит к ряду системных проблем. Одна из них - отсутствуют централизованные системы водоснабжения и канализации. Существующие коммуникации контролируются несколькими монополистами, чьи сети перегружены и не обеспечивают необходимую мощность. Улично-дорожная сеть не справляется с возросшим транспортным потоком, а отсутствие арычной сети приводит к затоплениям в период сильных дождей.
Существенная часть горных районов расположена на нестабильных суглинистых грунтах, которые становятся подвижными при увлажнении. Незаконная застройка, вырубка зеленых насаждений и использование несанкционированных септиков увеличивают риск сдвигов почвы и разрушений.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это занимающий на тот момент пост акима мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
28.11.2025, 09:34 52976
Число погибших в результате пожара в Гонконге выросло до 94
Фото: скриншот из видео
Гонконг. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Число погибших в результате пожара в жилом комплексе в Гонконге возросло до 94, сообщает РИА Новости.
Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court начался в среду днем по местному времени. Там загорелись бамбуковые строительные леса, которые возвели вокруг домов по плану реновации. Огонь быстро распространился и охватил все восемь зданий ЖК. Это самый мощный пожар в Гонконге за 17 лет.
Местные власти сочли стремительное распространение огня необычным, в связи с чем проведут уголовное расследование для выяснения причин. По подозрению в непредумышленном убийстве задержали трех человек.
Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину.
27.11.2025, 13:20 64651
В Кыргызстане открыли улицу имени казахского поэта Абая Кунанбайулы
Фото: gov.kz
Бишкек. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызстане была открыта улица имени великого казахского поэта Абая Кунанбайулы в городе Оше, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
Кроме того, на специальной площадке в начале улицы был установлен памятник Абаю и открыт музей, посвященный ему", - отметили в ведомстве.
Открывая торжественное мероприятие, мэр города Оша Женишбек Токторбаев отметил, что в рамках работ по обновлению города увековечение великой личности братского казахского народа Абая Кунанбайулы стало возможным благодаря прямой поддержке руководства Кыргызстана. Он подчеркнул, что это станет вечным символом дружбы двух народов.
Также по инициативе генерального консульства Казахстана в городе Оше состоялась презентация книги президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева "Атам жөнүндө баян" на кыргызском языке.
С официальными речами выступили заместитель министра культуры и информации Кыргызской Республики Аскаралы Мадаминов, губернатор Ошской области Эльчибек Джантаев, проректор Ошского государственного университета Курсантбек Аттокуров и другие представители интеллигенции.
Они отметили, что книга президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, правдиво рассказывающая о совместной истории двух стран и о сложных этапах, пережитых нашими народами в XX веке, оказывает глубокое влияние на сознание молодого поколения, помогает постичь истинную сущность государственных и общественных процессов и служит правильным ориентиром для будущего.
Общественные и государственные деятели Кыргызстана, представители местной интеллигенции и дипломатического корпуса выразили глубокую благодарность и большое удовлетворение выходом книги "Атам жөнүндө баян", - добавили в пресс-службе.
26.11.2025, 14:10 77786
КТК возобновил отгрузку нефти на морском терминале под Новороссийском после атаки беспилотников
Фото: КТК
Москва. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Каспийский трубопроводный консорциум возобновил отгрузку нефти на морском терминале под Новороссийском после атаки беспилотников, сообщает пресс-служба КТК.
Сдача нефти грузоотправителями в систему Тенгиз - Новороссийск в последние дни осуществлялась в штатном режиме", - заявили в пресс-службе.
Напомним, вчера морской терминал КТК под Новороссийском повредили беспилотники.
В сентября на центр Новороссийска была совершена массированная атака с применением БПЛА. В результате, помимо жилых домов и гостиницы, поврежден городской офис АО "КТК-Р".
25.11.2025, 16:10 90546
Морской терминал КТК под Новороссийском повредили беспилотники
Фото: admnvrsk.ru
Москва. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском повредили беспилотники, сообщает пресс-служба КТК.
В результате ночного удара БПЛА по МО Новороссийск повреждения от поражающих элементов боевой части БПЛА получил административный корпус морского терминала КТК под Новороссийском. В Южной Озереевке расположен главный центр управления Каспийского трубопроводного консорциума, из которого осуществляется контроль за работой всей системы Тенгиз - Новороссийск в России и в Казахстане. Пострадавших не имеется, сразу после объявления общегородского сигнала тревоги "Беспилотная опасность" персонал был эвакуирован в укрытия. Грузовые операции у выносных причальных устройств приостанавливались", - говорится в сообщении.
Напомним, 24 сентября в середине рабочего дня на центр Новороссийска была совершена массированная атака с применением БПЛА. В результате, помимо жилых домов и гостиницы, поврежден городской офис АО "КТК-Р".
16.11.2025, 19:07 187976
Иран заявил о прекращении обогащения урана
Работа остановлена из-за июньских ударов Израиля и США по иранским обогатительным площадкам
Тегеран. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Иран больше не обогащает уран ни на одном из объектов страны, заявил, отвечая на вопрос Associated Press, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.
В Иране нет незаявленного обогащения урана. Все наши объекты находятся под гарантиями и мониторингом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ. - Прим. ред.)", - заявил Арагчи.
По его словам, работа остановлена из-за июньских ударов Израиля и США по иранским обогатительным площадкам.
На вопрос о том, что необходимо Ирану для продолжения переговоров с США и другими странами, Арагчи ответил, что позиция Ирана по его ядерной программе остается ясной.
Право Ирана на обогащение, на мирное использование ядерных технологий, включая обогащение, неоспоримо. У нас есть это право, и мы продолжаем им пользоваться, и мы надеемся, что международное сообщество, включая Соединенные Штаты, признает наши права и поймет, что это неотъемлемое право Ирана и мы никогда не откажемся от своих прав", - заявил глава иранского МИД.
Напомним, в 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
14.11.2025, 19:52 220756
Исследователи обнаружили в коммуникациях кашалотов поразительное сходство с человеческой речью
Но новое исследование показало, что важную роль играют и особенности самого звука
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Международная группа исследователей нашла новые признаки того, что система общения кашалотов гораздо сложнее, чем считалось раньше. Исследование опубликовано в журнале Open Mind.
До сих пор ученые изучали "коды" кашалотов - серии щелчков в основном по двум параметрам:
- сколько щелчков в каждом коде,
- как часто они повторяются.
Но новое исследование показало, что важную роль играют и особенности самого звука.
Оказалось, что щелчки кашалотов имеют структуру, похожую на форманты - акустические характеристики, определяющие звучание человеческих гласных, например "а" или "и".
Исследователи нашли:
- два четких типа "гласных" кодов - условно a-коды и i-коды;
- "дифтонги" - звуки, в которых спектральные характеристики меняются по ходу кода (восходящие, нисходящие и комбинированные траектории).
Эти паттерны повторяются у разных кашалотов и в различных типах кодов. Это значит, что животные осознанно контролируют эти параметры, а не издают такие звуки случайно.
Это открытие показывает, что коммуникация кашалотов не просто "азбука Морзе", как считали раньше, а более сложная система, где звуки различаются по качеству, длине и структуре - почти как элементы человеческой речи.
Ученые предполагают, что такие "гласные" и "дифтонги" могут нести дополнительный смысл, который раньше оставался скрытым. Они планируют изучить, как эти звуковые особенности используются в разных кланах кашалотов и какой смысл они могут передавать.
Новые данные могут полностью изменить представление о том, насколько развито общение у этих животных и насколько сложной может быть их "речь".
