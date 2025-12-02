В Москве суд взыскал $2 млрд с итальянской компании Tecnimont

Фото: pexels

Москва. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Московский арбитраж взыскал $2 млрд с итальянской компании Tecnimont S.p.A. и ее российской дочерней компании "МТ Руссия", которые должны были построить завод по производству аммиака и карбамида в Ленинградской области, но не завершили работы, - Московский арбитраж взыскал $2 млрд с итальянской компании Tecnimont S.p.A. и ее российской дочерней компании "МТ Руссия", которые должны были построить завод по производству аммиака и карбамида в Ленинградской области, но не завершили работы, сообщает kursiv.kz.





Московский арбитраж частично удовлетворил иск "Еврохим Северо-Запад-2" к итальянской Tecnimont S.p.A. и ее российской дочерней компании "МТ Руссия". Эти подрядчики должны были построить завод по производству аммиака и карбамида в Кингисеппе, но не завершили работы, сославшись на санкции. Иск о взыскании был удовлетворен на 171,1 млрд рублей ($2,2 млрд)", - говорится в публикации.





При этом отмечается, что в картотеке судебных актов указано, что суд отклонил апелляцию Tecnimont S.p.A. и "МТ Руссия" по делу ЕХСЗ-2 на сумму 202,7 млрд рублей.





Напомним, итальянская Tecnimont S.p.A. и ее "дочка" "МТ Руссия" стали ответчиками по иску "ЕвроХим Северо-Запад-2". Российская компания требовала 202,7 млрд рублей (около 1,4 трлн тенге) компенсации за остановку строительства завода аммиака и карбамида в Кингисеппе.





Контракт подписали в 2020 году: фиксированная цена, точные сроки, сдача объекта - сентябрь 2023 года. К весне 2022 года готовность была лишь 25%, после чего Tecnimont остановила работы, сославшись на санкции ЕС. Суд привлек к делу и материнскую компанию Tecnimont - теперь взыскание может быть обращено солидарно, в том числе в странах СНГ, БРИКС и других "дружественных" юрисдикциях.





По данным "Еврохима", задержки начались еще осенью 2021 года: подрядчик якобы пытался увеличить бюджет и продлить сроки. При этом сама Tecnimont и ее обслуживающий банк под европейские санкции не подпадают.





В Казахстане у компании крупный контракт от KMG PetroChem на строительство газосепарационного комплекса для проекта "Силлено" на Тенгизе на $2,8 млрд.





Между тем казахстанская компания KMG PetroChem инициировала экстренное привлечение совместной юридической экспертизы в связи с внешним судебным разбирательством, в которое вовлечен подрядчик Tecnimont S.p.A.





KMG PetroChem опасается возможных последствий признания или исполнения внешних судебных решений, которые способны напрямую повлиять на операционную устойчивость Tecnimont и, как следствие, на реализацию крупных стратегических проектов в нефтегазохимической отрасли в Казахстане.