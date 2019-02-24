В Нью-Йорке куплен самый дорогой объект жилой недвижимости в истории США

Нью-Йорк. 7 февраля. Kazakhstan Today - В Нью-Йорке основатель хедж-фонда Citadel миллиардер Кеннет Гриффин, завершил сделку по покупке пентхауса за 238 млн долларов. Эта сумма стала рекордной в истории американского рынка жилой недвижимости, передает агентство.

Представительница Гриффина подтвердила факт закрытия сделки в Нью-Йорке в связи с тем, что фонд Citadel открывает в городе новый офис и его основатель подыскивал жилье в городе.

Четырехуровневый пентхаус площадью около 2230 квадратных метров расположен на 50-53 этажах достраивающегося 79-этажного небоскреба возле Центрального парка.

Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, когда миллиардер Бэрри Розенштейн приобрел имение в Ист-Хэмптоне (округ Саффолк, штат Нью-Йорк) за 147 миллионов долларов. При этом крупнейшей в мире сделкой купли-продажи жилья считается покупка в 2017 году дома в Гонконге за 361 млн долларов, пишет портал Realtor.com.

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