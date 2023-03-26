В Турции произошло землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался в 16 километрах к юго-западу от города Эльбистана

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Анкара. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на территории провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщает - Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на территории провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщает РИА Новости





Землетрясение было зафиксировано в 4.39 по времени UTC (7.39 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 16 километрах к юго-западу от города Эльбистана. Очаг залегал на глубине двух километров.





Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.





Напомним, в Турции в результате произошедших 6 февраля двух землетрясений погибли более 49 тысяч человек. Ущерб от катастрофы составил около 105 млрд долларов. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Подземные толчки в Турции стали причиной сильного сдвига литосферных плит. Они вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.





После разрушительного землетрясения в Турции 6 февраля сообщения о подземных толчках в разных частях света участились





В минувшие выходные трясло разные регионы планеты, в частности Магаданскую область (5,1), Аляску (5,4) и турецкую провинцию Кахраманмараш (4,3).





Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на территории Афганистана 21 марта. Подземные толчки ощутили жители Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Но основной удар пришелся по Пакистану. Официальные лица заявили, что девять человек погибли в результате обрушения зданий на северо-западе страны. Из них пятеро мужчин, две женщины и двое детей.





18 марта землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировали на западе Эквадора. Толчки чувствовалось в нескольких провинциях страны. Погибли не менее 14 человек. По данным местных СМИ, колебания земной поверхности привели к разжижению грунта, который стал вести себя не как твердое тело, а как плотная жидкость или флюид. Подобное явление отмечали и ранее, в том числе во время эквадорского землетрясения 2016 года (магнитуда 7,8).



