22.09.2023, 11:30 6301
Нищета подступает: численность казахстанцев, живущих в семьях с доходами ниже стоимости продовольственной корзины, выросла втрое
Фото: Depositphotos
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По итогам второго квартала текущего года в Казахстане насчитывалось 177,8 тысячи домашних хозяйств, имеющих доходы ниже прожиточного минимума - на 9,4% больше, чем годом ранее. Это 5,1% от всех домохозяйств РК. В таких домохозяйствах проживал 1 млн человек, плюс 4,7% за год, сообщает ranking.kz.
В городах РК было 88,6 тысячи подобных домохозяйств с населением 455,7 тысячи человек, в селах - 89,2 тысячи домохозяйств, в них проживало 560,8 тысячи человек.
Что касается домашних хозяйств, имеющих доходы ниже стоимости продовольственной корзины, их в стране насчитывалось 9,4 тысячи - сразу в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Это 0,3% от всех домохозяйств страны. В них проживало 59,5 тысячи человек - в 2,7 раза больше, чем год назад. В городах было зарегистрировано 4,2 тысячи таких домохозяйств с населением в 24,2 тысячи человек, в селах - 5,2 тысячи домохозяйств с населением 35,2 тысячи человек.
В региональном разрезе наибольшее число домохозяйств, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума, числилось в Туркестанской области: 27 тысяч - на 1,3% меньше, чем годом ранее. В них проживало 207,7 тысячи человек, минус 4,8%.
Далее идут Алматы (18,5 тысячи, плюс 40,5%) и Шымкент (13 тысяч, плюс 8,7%). В Алматы в таких домохозяйствах проживало 98,1 тысячи человек, в Шымкенте - 76,8 тысячи человек.
Меньше всего домохозяйств, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума, насчитывалось в Улытауской области: 1,6 тысячи - на 86,8% больше, чем годом ранее. В них проживало 9,9 тысячи человек.
Средняя величина прожиточного минимума во втором квартале текущего года составила 47,9 тысячи тенге на душу населения в месяц - на 11,1% больше, чем годом ранее. В то же время доходы, использованные на потребление, достигли 88,4 тысячи тенге, увеличившись на 15,4% за год. Отношение доходов, использованных на потребление, к величине прожиточного минимума составило 184,7%, против 177,8% годом ранее.
Проще говоря, прожиточного минимума фактически не хватает на проживание.
Наибольший разрыв между доходами, использованными на потребление, и величиной прожиточного минимума наблюдается в Алматы: здесь отношение составило 240,2%. Далее идут Карагандинская (238,2%) и Северо-Казахстанская (231,8%) области.
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15.09.2023, 10:13 14731
Какие правонарушения чаще всего совершают безработные?
Фото: Depositphotos
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Среди лиц, совершивших уголовные правонарушения, по итогам января-августа текущего года числилось 30,1 тыс. безработных - на 5,1% меньше, чем годом ранее. В том числе 5,5 тыс. граждан совершили проступки, 24,6 тыс. человек - преступления. Из этих 24,6 тыс. человек 10,7 тыс. человек совершили преступления средней тяжести, 8 тыс. человек - тяжкие преступления, 5 тыс. человек - преступления небольшой тяжести, 959 человек - особо тяжкие преступления, сообщает ranking.kz.
Численность безработных, нарушающих закон, уменьшается из года в год. Так, например, в 2022 году показатель снизился на 3,6%, до 31,7 тыс. человек, в 2021-м - на 21,8%, до 32,9 тыс. человек, в 2020-м - на 22,8%, до 42,1 тыс. человек, в 2019-м - на 6,5%, до 54,5 тыс. человек.
В региональном разрезе больше всего безработных, совершивших уголовные правонарушения, числилось в Алматы: 5 тыс. человек - сразу на 27% больше, чем годом ранее.
В тройку регионов-антилидеров также вошли Астана (3 тыс. человек, плюс 5,8%) и Алматинская область (2,4 тыс., минус 40,7%).
Наименьшие показатели были зафиксированы в Улытауской (239 человек), Абайской (710 человек) и Кызылординской (781 человек) областях.
В разрезе статей уголовного кодекса 35,1% всех правонарушителей, не имевших официального трудоустройства, попались на кражах: 10,6 тыс. человек - на 8,3% меньше, чем годом ранее.
Из видов правонарушений, наиболее "популярных" среди безработных, стоит также отметить мошенничество (3,7 тыс. человек, плюс 13,9%), мелкое хищение (3,1 тыс. человек, минус 7,1%), незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта (1,6 тыс. человек, минус 6,9%) и нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств (1,2 тыс. человек, плюс 8,4%).
08.09.2023, 18:17 40121
Экспорт угля сократился на 20% в натуральном выражении и на 19% - в денежном
Фото: Depositphotos
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За январь-июль текущего года в РК добыли 65 млн тонн каменного угля, включая бурый уголь и угольный концентрат, - на 2,1% меньше, чем годом ранее, сообщает energyprom.kz.
На ключевые добывающие регионы - Павлодарскую и Карагандинскую области - пришлось 92% всего объема добычи угля, лигнита и угольного концентрата в стране. В Павлодарской области добыли 39,2 млн тонн угля (на 0,5% больше, чем годом ранее), в Карагандинской - 20,6 млн тонн (минус 3,3% за год). В тройку лидирующих регионов также вошла Абайская область: 4,2 млн тонн, минус 10,3% за год.
За полный 2022 год в стране добыли 117,8 млн тонн угля - на 1,4% больше, чем годом ранее.
Непосредственно каменного угля добыли 60,4 млн тонн - на 1,7% меньше, чем в прошлом году. В том числе добыча коксующегося угля составила 4,2 млн тонн (минус 6% за год), энергетического - 8,9 млн тонн (минус 4%).
Добыча бурого угля (лигнита) сократилась на 0,9%, до 2,6 млн тонн, добыча угольного концентрата - на 12,4%, до 2 млн тонн.
По итогам января-июня текущего года Казахстан экспортировал 13 млн тонн каменного угля на сумму 370,8 млн долл. США. В натуральном выражении сокращение объема экспорта составило 20,4%, в денежном - 18,9%.
В страны СНГ отправили 8,3 млн тонн угля - на 24,2% меньше, чем годом ранее. Основным импортером угля из РК ожидаемо стала Россия: 7,4 млн тонн, минус 27,2% за год. В тройку ключевых стран также вошли Кыргызстан и Узбекистан.
Экспорт в остальные страны мира составил 4,7 млн тонн угля - на 12,7% меньше, чем в прошлом году. В денежном выражении объем экспорта сократился на 12,3%, до 264 млн долл. США. Здесь основными импортерами казахстанского угля стали Польша, Латвия и Турция.
05.09.2023, 16:53 49766
Минторговли и Минцифры признаны самыми неэффективными ведомствами в Казахстане
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Министерство торговли и интеграции и Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК продемонстрировали наихудшие показатели эффективности среди центральных государственных органов (ЦГО).
Наименьшую оценку среди ЦГО продемонстрировало Министерство торговли и интеграции (МТИ), набравшее 86,5 балла. Следом идут Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) с оценкой в 86,7 балла, а также Министерство науки и высшего образования (МНВО), получившее 87,3 балла", - сообщает Ranking.kz.
Наиболее эффективным ведомством, по результатам прошлого года, признано Министерство национальной экономики (МНЭ), набравшее 100 баллов. Годом ранее МНЭ также было на первом месте, но с 98,8 балла. Следом идут Министерство иностранных дел (МИД) с оценкой в 99,2 балла и Агентство по делам государственной службы (АГДС), набравшее 99 баллов.
По сравнению с 2021 годом свою оценку также значительно улучшили АГДС (сразу плюс 6,6 балла), Министерство здравоохранения (плюс 6 баллов) и МИД (плюс 5,2 балла).
Ухудшили свои оценки по сравнению с 2021 годом Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) и Министерство культуры и спорта (МКС): у обоих госорганов сразу минус 5,6 балла.
Общая оценка исполнения планов ЦГО по результатам 2022 года составила 93,9 балла из 100. Годом ранее средняя оценка по ЦГО составляла 92,9 балла.
В 2022 году в планах развития ЦГО было достигнуто 59 целей из 76. Для достижения целей было определено 302 целевых индикатора, взаимоувязанных с бюджетными программами, из которых были полностью достигнуты 242, частично достигнуты 25, не достигнуты 5 и не взяты в расчет 30. Также было достигнуто в полной мере 60 макроиндикаторов из 128, ещё 10 были частично достигнуты и 58 не взяты в расчет (в связи с отсутствием оперативных и итоговых данных Бюро национальной статистики АСПиР РК на момент проведения операционной оценки)", - говорится в информации.
Таким образом, общее количество целевых индикаторов составило 430. Из них полностью были достигнуты 302 (или 70,2%; в 2021 году - также 70,2%), частично достигнуты 35 (или 8,1%; в 2021-м - 9,4%), не достигнуты 5 (или 1,2%; в 2021-м - 1,1%), не взяты в расчет 88 (или 20,5%; в 2021-м - 19,3%).
Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев в рамках традиционного послания народу Казахстана подписал указ, в результате которого реорганизуются четыре министерства:
- Министерство экологии и природных ресурсов;
- Министерство индустрии и инфраструктурного развития;
- Министерство информации и общественного развития;
- Министерство культуры и спорта.
В результате созданы новые министерства:
- Министерство водных ресурсов и ирригации;
- Министерство транспорта;
- Министерство туризма и спорта;
- Министерство культуры и информации;
- Министерство промышленности и строительства.
Главой Министерства промышленности и строительства стал Канат Шарлапаев, ранее занимавший пост председателя правления НУХ "Байтерек". Министром транспорта стал Марат Карабаев, министром культуры и информации - Аида Балаева. Ермек Маржикпаев назначен министром туризма и спорта РК. Министерство водных ресурсов и ирригации возглавил Нуржан Нуржигитов.
04.09.2023, 10:07 55296
Казахстанцам приходится увеличивать расходы на еду в ущерб другим нуждам
Фото: Depositphotos
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Казахстан занял 104-е место в мире в рейтинге по затратам жителей на продукты питания и вошел в число мировых антилидеров по этому показателю. Всего сравнение проводили по данным из 110 государств. Судя по расчетам аналитиков международной компании по исследованию рынков Euromonitor International и сервиса Picodi.com, почти половину (49,4%) потребительских расходов казахстанцев составляет покупка еды. В сравнении с развитыми странами это очень много. Например, в США доля затрат на продовольствие составляет всего 6,7%, в большинстве европейских странах показатель колеблется в пределах 9%-19%. Даже в некоторых бедных странах Африки траты жителей на продовольствие меньше, чем у казахстанцев: в Уганде - 44,2%, в Камеруне - 45,2%, в Эфиопии - 41,3%, сообщает ranking.kz.
При сравнении месячных расходов в денежном выражении среди государств Европы и Центральной Азии Казахстан оказался примерно в середине списка (сравнивались показатели 41 страны). Оказалось, что жители РК в месяц тратят на продуктовую корзину 213 долл. США. Это 98 тыс. тг по курсу Нацбанка на 28 августа. Казалось бы, общий чек казахстанцев на продовольственные товары ненамного больше, чем у жителей Великобритании (202 долл. США) или Испании (190 долл. США). Но в этих странах 200 долл. США гораздо меньше бьют по семейному бюджету граждан. К примеру, в Туманном Альбионе 202 долл. США составляют лишь 8,7% от общих потребительских расходов, в Испании - 13,1%.
Обнародованная международными аналитиками сумма расходов казахстанцев в два раза превышает цифры, которые указывает национальная служба статистики. Судя по отчетам Бюро национальной статистики АСПиР РК, в январе-марте текущего года затраты жителей на продукты составляли 134 тыс. тг в квартал, или 44,7 тыс. тг в месяц. В сравнении с первыми тремя месяцами прошлого года казахстанцы стали тратить на эту обязательную статью на 21,9% больше. Рост был постепенным, по 4%-7% в квартал, но в итоге разница оказалась существенной.
Сыграли свою роль два фактора, один из них - общая продовольственная инфляция, которая в конце прошлого года и в начале 2023-го побила рекорды последних лет. С ноября до января общее подорожание продуктов было на уровне 24,1%-25,7%, в феврале цены подскочили на 26,2%.
Второй фактор связан с тем, что рост доходов казахстанцев не успевал компенсировать взлетающие цены на продукты. Это хорошо видно по разнице в динамике номинальной и реальной зарплат. Например, в первом квартале текущего года средняя номинальная зарплата казахстанцев выросла на 19,3%, а ее покупательная способность уменьшилась на 0,6%. В апреле-июне индекс реальной зарплаты был хоть и в плюсе, но этот плюс был настолько крошечным (1,2%), что, думается, казахстанцы его вряд ли заметили.
Согласно данным БНС АСПиР РК, доля затрат на продуктовую корзину за последний год увеличилась с 50,4% в первом квартале прошлого года до 51,2% в январе-марте текущего года. Незначительное отличие от данных Euromonitor International (49,4% в августе) объясняется как разными рассматриваемыми периодами, так и возможной разницей в методиках.
Чтобы компенсировать растущие затраты на продовольствие, казахстанцы стали делать меньше покупок в других категориях. Например, в первом квартале текущего года с 26,3% до 24,4% уменьшилась доля расходов на непродовольственные товары. Люди экономили на одежде и обуви, мебели и предметах домашнего обихода, материалах для ремонта. Чуть меньше стали также покупать алкоголя и сигарет: удельный вес этих трат сократился на один процентный пункт.
Примечательно, что в сложные времена казахстанцы не стали экономить на питании вне дома. Доля затрат на походы в кафе, гриль-бары и пиццерии даже немного выросла: с 1,7% до 2,2%.
В деньгах рост в категории "Питание вне дома" составил 57,3% за год. Если в начале 2022-го среднестатистический казахстанец тратил на фастфуд, кофе на вынос и ужин в ресторане 3,4 тыс. тг в квартал, то в январе-марте текущего года сумма увеличилась до 5,3 тыс. тг. Эта цифра кажется невероятно маленькой. Однако нужно учесть, что это математически вычисленная сумма, среднее арифметическое, и здесь мы ее приводим только ради расчета динамики.
Детализированная информация статистиков по отдельным продуктовым категориям дает понять, что у казахстанцев выросли затраты на все продукты, и рост этот был в среднем в пределах инфляционных показателей: плюс 20%-27%. Но самый большой вклад в растущие расходы на продовольствие внесли мясные и молочные продукты, крупы и мучные изделия.
31.08.2023, 11:50 63911
Какие дивиденды выплатили национальным управляющим холдингам РК их дочерние компании
Фото: Depositphotos
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В Казахстане работают два национальных управляющих холдинга - АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" и АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына".
По информации портала finprom.kz, среди "дочек" НУХ "Байтерек" по росту объема дивидендов, выплаченных холдингу как единственному акционеру, лидирует АО "Казахстанская жилищная компания", КЖК: здесь показатель вырос за год сразу в 8,6 раза, достигнув по итогам 2022 года 31,3 млрд тенге (против 3,6 млрд тенге годом ранее). При этом чистая прибыль КЖК в 2022 году тоже в 8,6 раза превысила показатели предыдущего года и достигла 44,7 млрд тенге. Помимо выплаты дивидендов остальная прибыль будет направлена на поддержание инвестиционной и операционной деятельности и обеспечение финансовой устойчивости КЖК.
В текущем виде и в качестве единого оператора жилищного строительства КЖК сформировалась в 2021 году, объединив три дочерние структуры НУХ "Байтерек": "Байтерек Девелопмент", Фонд гарантирования жилищного строительства и Казахстанскую ипотечную компанию", - напомнили аналитики.
На втором месте по приросту - АО "Аграрная кредитная корпорация" (ранее - дочерняя компания ликвидированного в 2020 году АО "НУХ "КазАгро"): здесь объем выплаченных дивидендов увеличился в 2,2 раза, до 13,7 млрд тенге.
Замыкает тройку лидеров роста еще один фининститут, связанный с жильем, - АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк". Здесь наблюдался годовой рост более чем в 2 раза, а объем дивидендов достиг 67,2 млрд тенге.
Решение не выплачивать дивиденды в 2022 году приняли АО "Банк развития Казахстана" и, ожидаемо, АО "Bereke Bank". По АО "Экспортная страховая компания KazakhExport" в открытых источниках (в отчетах и новостях KASE, на официальных сайтах компаний) данных за 2022 год нет.
Что касается самих сумм дивидендов, выплаченных холдингу "Байтерек", здесь с большим отрывом от всех лидируют оба жилищных института: "Отбасы" банк и КЖК.
Что касается дочерних компаний АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"", здесь по росту лидирует АО "Samruk-Kazyna Construction" (на 58,5% за год), однако сама сумма совсем невелика - всего 3,2 млрд тенге.
Второе место занимает АО "Национальная компания "КазМунайГаз", с внушительным ростом в 1,5 раза и суммой выплаченных дивидендов в 300 млрд тенге (максимальный результат по дочерним компаниям этого холдинга).
Увеличение показателя продемонстрировала еще лишь одна компания - АО "НГК "Тау-Кен Самрук": на 0,2%, до 89 млрд тенге за 2022 год.
Четыре компании сократили объемы выплаченных дивидендов (АО "Самрук-Энерго", АО "Национальная атомная компания "Казатомпром", АО "KEGOC" и АО "Казахтелеком"), а одна прошла через переформирование и смену акционеров (АО "НК "QazaqGaz"", объем выплаченных дивидендов в 2022 году - 27,1 млрд тенге).
АО "Национальная компания "Казакстан темiр жолы" было принято решение не выплачивать дивиденды. Не обнаружено данных в открытых источниках сразу по четырем дочерним компаниям: АО "QAZAQ AIR", АО "Эйр Астана", АО "Казпочта" и ТОО "Samruk-Kazyna Ondeu".
10.08.2023, 19:28 106181
В первом полугодии казахстанцы осуществили безналичные операции через QR на 2,2 триллиона тенге
Фото: Depositphotos
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Общий объем безналичных транзакций за период вырос до рекордной отметки в 63,1 триллиона тенге, сообщает Аналитический центр АФК.
- Темпы роста безналичных транзакций в стране сохраняются двухзначными в первом полугодии текущего года (+44% г/г) и практически не изменились в сравнении с аналогичным показателем за прошлый год (+48%).
- В абсолютном значении объем безналичных транзакций в первом полугодии вырос до рекордной отметки в 63,1 трлн тенге, в сравнении с 43,9 трлн тенге годом ранее.
- Одновременно с увеличением безналичных оплат отмечается рост объема наличных денег в обращении - M0 (+7,2% г/г) и операций по их выдаче (+3,4% г/г).
- Отметим, суммарные операции по выдаче наличных в стране в первом полугодии текущего года составили 10,7 трлн тенге (10,3 трлн тенге - годом ранее). В то же время объем наличности в обращении (M0), т. е. денег вне банковской системы, вырос за год на 235 млрд тенге - до 3,5 трлн тенге. Предпочтение наличного расчет безналичному, вероятно, обусловлено налоговыми последствиями, высоким теневым сектором экономики (20% от ВВП), меньшим развитием телекоммуникаций в отдаленных населенных пунктах страны.
- Тем не менее виду более ускоренного проникновения безналичных расчетов в общем объеме операций (нал+безнал) доля безналичных операций в стране выросла с 81% до 86% (г/г).
- Лучше странового показателя проникновения безналичных транзакций (86%) в разрезе регионов отмечается лишь у г. Астаны (+0,4 п.п.) и г. Алматы (+5,8 п.п.); "цифровой разрыв" свыше 10 п.п. сохраняется в Костанайской (-11 п.п.), Павлодарской (-11 п.п.), Акмолинской областях (-14 п.п.), в ВКО (-15 п.п.) и СКО (-17 п.п.). Эти регионы представляют основной потенциал роста оборота безнала в ближайшей перспективе.
- Между тем львиная доля всех безналичных платежей в стране совершается через интернет и мобильный банкинг (82,2% или 52,2 трлн тенге), далее следуют оплата через POS-терминал (13,6% или 8,6 трлн тенге) и оплата через QR (3,6% или 2,2 трлн тенге).
- По сравнению с серединой 2022 г. количество дебитных карт в обращении в стране выросло на 19,3%, с 47,0 до 56,0 млн единиц, а кредитных - на 7,0%, с 11,3 до 12,1 млн единиц.
На фоне благоприятных макроэкономических условий в стране (рост ВВП ускорился до 5% в первом полугодии) и сокращения теневой экономики (доля опустилась c 27% до 20% от ВВП за последние три года) ускоренный рост безналичных операций продолжился в первом полугодии 2023 года.
К началу июля текущего года объемы безналичных транзакций по карточкам превышают соответствующие показатели операций по выдаче наличности почти в 6 раз (63,1 vs 10,7 трлн тенге). Для сравнения, годом ранее эти показатели отличались лишь в 4 раза (₸43,9 трлн против ₸10,3 трлн), а 4 года назад операции по выдаче наличных и вовсе преобладали над безналичными расчетами.
При этом "средний чек" одной операции по безналичным транзакциям вырос в первом полугодии с 11,9 до 12,3 тыс. (+3,5%); по снятию из банкоматов - с 84,3 до 95,6 тыс. тенге (+13,4%), отражая в большей степени повышенное инфляционное давление в экономике.
Вместе с тем в первом полугодии увеличение количества платёжных карточек международных систем (+6,7 млн или 17% г/г) превышало соответствующий показатель локальных (+3,1 млн или 15%). На этом фоне произошла умеренная ребалансировка их долей на рынке (международных выросла до 66,4%, локальных опустилась до 33,6%). Таким образом, на 1 июля 2023 года общее количество платежных карточек стране составило 70,0 млн единиц в сравнении с показателем в 60,2 млн годом ранее.
На душу населения в моменте приходится 2,8 дебитных карт (2,4 годом ранее) и 0,6 кредитных (не изм. за год). Среди важных трендов на рынке отметим и рост безналичных платежных операций через QR (2,2 трлн за первое полугодие 2023 г.), которые с высокой вероятностью продолжат расти в ближайшей перспективе.
01.08.2023, 11:41 126061
По-настоящему востребованное: техническое и профессиональное среднее образование демонстрирует рост на 15%
Фото: depositphotos
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В первом квартале текущего года объем услуг в сфере технического и профессионального среднего образования в стране значительно увеличился, достигнув 80,8 млрд тенге - на 14,8% больше, чем годом ранее, сообщает finprom.kz.
Услуги в секторе оказывались за счет различных источников: 69,6 млрд тенге - за счет государственного бюджета, 10,6 млрд тенге - за счет населения и скромные 80,8 млн тенге - за счет предприятий.
Параллельно с техническим образованием услуги в области основного и общего среднего образования также демонстрируют положительную динамику. Объем предоставленных услуг составил 572,8 млрд тенге, плюс 15,9% за год. В том числе за счет бюджета было оказано услуг на 540,4 млрд тенге, за счет населения - на 29,9 млрд тенге, за счет предприятий - на 2,4 млрд тенге.
74,7% предприятий, оказывающих услуги в области технического и профессионального среднего образования, являются государственными. С начала года госучреждения предоставили услуг на сумму 60,3 млрд тенге - на 15,9% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Еще 20,5 млрд тенге пришлось на частный бизнес, рост за год - на 11,9%.
В разрезе размерности предприятий основной объем услуг пришелся на средние предприятия: 44,6 млрд тенге - на 18,1% больше, чем за первый квартал прошлого года. Услуги в секторе, оказанные малым бизнесом, также показали положительную динамику, увеличившись на 13,1%, до 29,7 млрд тенге, тогда как объем услуг, оказанных крупными предприятиями, вырос лишь на 2,3%, до 6,5 млрд тенге.
В то же время 91,5% всех услуг в области основного и общего среднего образования было оказано госучреждениями. С начала года государственные компании предоставили услуг на сумму 524,4 млрд тенге - на 13,2% больше по сравнению с предыдущим годом. Услуги в секторе, оказанные частными компаниями, выросли на 55,3%, достигнув 46,7 млрд тенге, а объем услуг, оказанных иностранными компаниями, увеличился на 60%, до 1,7 млрд тенге. В разрезе размерности предприятий средние компании оказали услуг на 315 млрд тенге, малые - на 204,7 млрд тенге, крупные - на 53,1 млрд тенге.
В региональном разрезе больше всего услуг в области технического и профессионального среднего образования пришлось на Алматы: 11,4 млрд тенге - на 11,7% больше, чем годом ранее. В тройку лидирующих регионов также вошли Шымкент (5,7 млрд тенге, плюс 32,1% за год) и Туркестанская область (5,5 млрд тенге, плюс 14,8%). Наименьший объем оказанных услуг был отмечен в Улытауской области: всего 1,2 млрд тенге.
В области основного и общего среднего образования больше всего услуг оказали в Туркестанской области: 67,8 млрд тенге - на 13,5% больше, чем годом ранее. В тройке лидеров также оказались Алматинская область (51,7 млрд тенге, минус 24,7%) и Астана (48,8 млрд тенге, плюс 33,6%). Меньше всего услуг было оказано в той же Улытауской области: 4,1 млрд тенге.
Согласно сообщению Министерства просвещения РК, с нового учебного года во всех регионах страны будет запущен пилотный проект по предоставлению рабочей квалификации старшеклассникам на базе колледжей. Новая образовательная программа позволит учащимся 10-х и 11-х классов, обучаясь в своих школах, параллельно осваивать рабочие специальности в колледжах.
На данный момент определены 16 рабочих квалификаций, а обучение предполагает 2 часа в день. В каждом регионе страны уже определено по два колледжа, где школьники будут проходить профессиональную подготовку.
31.07.2023, 11:49 124436
"Зеленый" прогресс: объем отсортированных отходов в Казахстане увеличился на 3%
Фото: Depositphotos
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В 2022 году в Казахстане работало 729 компаний, занимающихся сбором и вывозом коммунальных отходов - на 7,8% больше, чем годом ранее. Из них 297 представляли индивидуальные предприниматели, 432 - предприятия и организации, сообщает ranking.kz.
По форме собственности большая часть компаний - 678 компаний - относилась к частному бизнесу. Также в стране функционировало 47 государственных и 4 иностранные компании.
Общий объем собранных предприятиями коммунальных отходов составил 3,1 млн тонн - на 3,7% меньше, чем в 2021 году.
В региональном разрезе больше всего коммунальных отходов собрали в Алматы: 480,2 тыс. тонн - практически столько же, сколько и годом ранее.
На второй и третьей строчках расположились Карагандинская (336,8 тыс. тонн, минус 12,3%) и Павлодарская (217,8 тыс. тонн, минус 42,8%) области.
Меньше всего отходов было собрано в Жетысуской, Абайской и Жамбылской областях: 25,5 тыс. тонн, 59,5 тыс. тонн и 65,3 тыс. тонн соответственно.
Из 3,1 млн тонн собранных отходов 1,8 млн тонн было отправлено на полигоны для твёрдых бытовых отходов, а 1,2 млн тонн было передано сторонним организациям и мусороперерабатывающим заводам.
Большую часть коммунальных отходов в стране составили отходы от уборки улиц: 263,3 тыс. тонн. Следом идут макулатура, картон и отходы бумаги (149 тыс. тонн), отходы рынков (98,2 тыс. тонн), пищевые отходы (84,2 тыс. тонн), пластмасса, пластик, полиэтилен и полиэтилентерефталатовая упаковка (68,4 тыс. тонн), стеклобой (23,8 тыс. тонн), металлы (10,4 тыс. тонн), одежда и текстиль (593 тонны), электронное и электрическое оборудование (231 тонна), шины (124 тонны).
В 2022 году в Казахстане было отсортировано 1,2 млн тонн отходов - на 2,7% больше, чем годом ранее.
В региональном разрезе больше всего отходов отсортировали в Астане: 316,8 тыс. тонн, годовой рост - на 3,6%. В тройку лидеров также вошли Карагандинская и Алматинская области.
В разрезе видов отходов чаще всего в стране отсортировывали отходы, состоящие из пластмассы, пластика, полиэтилена и полиэтилентерефталатовой упаковки: 148,5 тыс. тонн - на 6,1% меньше, чем годом ранее. Значимые показатели наблюдались также в сортировке макулатуры, картона и отходов бумаги, пищевых отходов, стеклобоя и древесных материалов.
Напомним: в Казахстане предложили реализовать в городах программы по созданию стимулов для бизнеса и населения к раздельному сбору мусора.
Внедрение раздельного сбора твердых бытовых отходов - в частности, пищевых и "мокрых" отходов - могло бы вполовину снизить нагрузку как на полигоны, так и на бюджет.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?