Вопросы и ответы по новому Налоговому кодексу

Департамент государственных доходов по Мангистауской области в рамках разъяснения норм нового Налогового кодекса Республики Казахстан от 18 июля 2025 года № 214-VIII ЗРК представляет перечень вопросов-ответов, составленных на основании запросов налогоплательщиков.





КПН





1. Какие ставки КПН предусмотрены в новом Налоговом кодексе?





Ответ:





Базовая ставка КПН сохраняется на уровне 20%.





Для банковского сектора ставка составит 25%, за исключением деятельности по кредитованию субъектов предпринимательства (20%). При этом порядок определения налогооблагаемого дохода по банковской деятельности, осуществляемой банками второго уровня, устанавливается Национальным банком по согласованию с уполномоченным органом в области налоговой политики и уполномоченным органом.





Также предусматривается исчисление и уплата КПН по деятельности зала игровых автоматов, тотализатора и букмекерской конторы по повышенной ставке КПН 25% наряду с сохранением действующего порядка обложения налогом на игорный бизнес.





Для социальной сферы (образование, медицина) предлагается поэтапное повышение ставки: 5% с 2026 года, 10% с 2027 года.





Для сельхозтоваропроизводителей ставка остается на уровне 3%.





Для сельхозкооперативов ставка 6%.





2. В новом Налоговом кодексе отсутствует статья, аналогичная статье 239 действующего Налогового кодекса, по доходам от эксплуатации объектов социальной сферы. Как будут облагаться такие доходы с 2026 года?





Ответ:





В новом Налоговом кодексе нет отдельных норм и не предусматривается отдельный налоговый учет по доходам от эксплуатации объектов социальной сферы, соответственно, применяется общий порядок обложения.





То есть при наличии доходов от эксплуатации объектов социальной сферы (даже незначительных) вся сумма расходов, направленных на получение таких доходов, будет относиться на вычеты.





3. Если в контракте предусматривается корректировка суммы займа, полученного в тенге, на случай изменения курсов иностранных валют, то как это отражается на налогообложении?





Ответ:





Сейчас в действующем Налоговом кодексе этот вопрос не отражен и вызывает разные толкования, в том числе по результатам налогового контроля такие суммы признаются вознаграждением.





В новом Налоговом кодексе предусмотрены отдельные нормы по данному вопросу.

В частности, не признается вознаграждением корректировка (индексация) суммы кредита (займа, микрокредита), подлежащего выплате (полученного) в тенге, в связи с изменением курса валюты. Это установлено в самом понятии "вознаграждение".





В налоговом учете такие индексации обязательств (требований) учитываются в соответствии с МСФО и требованиями бухучета.





4. Сохранен ли порядок налогообложения для некоммерческих организаций? Могут ли такие организации освобождать свои доходы от налогообложения?





Ответ:





Для некоммерческих организаций (НКО) предусмотрено 2 варианта налогообложения, предусматривающие освобождение от налогообложения.





Первый вариант - если НКО соответствует двум условиям, установленным законом об НКО (не распределяет чистый доход и не имеет цели извлечения доходов), то такое НКО в целях КПН отдельные конкретные доходы исключает из СГД, то есть не облагает (взносы, вклады, доходы по государственным социальным заказам, вознаграждения по депозитам, по курсовой разнице, безвозмездно полученное имущество, взносы ОСИ и КСК).





Второй вариант - если НКО соответствует понятию организации, осуществляющей деятельность в социальной сфере, то такое НКО уменьшает исчисленный КПН на 100%.





5. Как новый Налоговый кодекс стимулирует юридические лица на трудоустройство лиц с инвалидностью?





Ответ:





Нормы, стимулирующие трудоустройство лиц с инвалидностью предусмотрены и действующим Налоговым кодексом. В новом Налоговом кодексе изменены условия и подходы для применения налоговых льгот.





По КПН:





1) организации лиц с инвалидностью уменьшают КПН:





- на 50% если численность лиц с инвалидностью от 3 до 10 работников,





- на 100% если численность свыше 10 работников.





Для применения этих льгот установлены дополнительные условия:





- среднегодовая численность работников - лиц с инвалидностью в штате не менее 51%,





- расходы по оплате труда работников - лиц с инвалидностью составляют не менее 51% от ФОТ,





- 90% доходов организации получены с участием работников - лиц с инвалидностью;





- работники - лица с инвалидностью не состоят в трудовых отношениях с другими организациями лиц с инвалидностью.





2) Налогоплательщики вправе уменьшить налогооблагаемый доход на сумму 2-кратного размера расходов на оплату труда лиц с инвалидностью и на 50% от суммы социального налога от их зарплаты;





3) Налогоплательщики - субъекты социального предпринимательства вправе уменьшить налогооблагаемый доход в размере расходов на оплату обучения по профессии, в том числе, если работник является лицом с инвалидностью.





По НДС





Обороты по реализации товаров, работ, услуг, освобождаются от НДС, если:





- в налоговом периоде, когда осуществлена реализация и за четыре предшествующих налоговых периода одновременно средняя численность лиц с инвалидностью не менее 51% от общего числа работников и расходы по оплате труда лиц с инвалидностью не менее 51% от ФОТ,





- численность работников - лиц с инвалидностью - не менее 10 человек;





- производство товаров, оказание услуг, выполнение работ осуществлены с участием работников - лиц с инвалидностью.





По социальному налогу





Специализированные организации лиц с инвалидностью в соответствии с Социальным кодексом не являются плательщиками социального налога.





По налогу на транспортные средства





Общественные объединения лиц с инвалидностью - по одному легковому автотранспорту с объемом двигателя не более 3000 кубических сантиметров и одному автобусу не являются плательщиками налога на транспортные средства.





По земельному налогу





Специализированные организации лиц с инвалидностью в соответствии с Социальным кодексом при исчислении земельного налога к ставкам применяют коэффициент 0.





По налогу на имущество





Специализированные организации лиц с инвалидностью в соответствии с Социальным кодексом исчисляют налог на имущество по ставке 0,1 % к налоговой базе.





6. Инвестиционные преференции по 100% вычету на покупку основных средств (ОС) действуют при покупке ОС в кредит?





Ответ:





В соответствии с пунктом 3 статьи 202 Налогового кодекса, если иное не установлено пунктом 4 данной статьи, налоговый учет основывается на данных бухгалтерского учета. Порядок ведения бухгалтерской документации устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.





Согласно пункту 2 статьи 283 Налогового кодекса инвестиционные налоговые преференции (далее - преференции) применяются по выбору налогоплательщика и заключаются в отнесении на вычеты затрат, включаемых в первоначальную стоимость объекта преференций, в соответствии с параграфом 4.





Пунктом 3 статьи 283 Налогового кодекса установлено, что к объектам преференций относятся следующие активы





в соответствии с классификатором основных фондов: здания, сооружения, машины, оборудование, программное обеспечение.





Такие активы должны в течение контрольного периода соответствовать одновременно следующим условиям:





1) являются активами:





которые в бухгалтерском учете признаны в качестве основных средств, инвестиций в недвижимость или нематериальных активов





в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и (или) требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;





и (или) которые переданы арендодателем по договору имущественного найма (аренды) и не учитываются в бухгалтерском учете после передачи по такому договору в качестве основных средств, инвестиций в недвижимость, нематериальных активов, кроме имущества, переданного по договору лизинга;





или получены концессионером во владение и пользование от концедента в рамках договора концессии;





2) находятся на территории Республики Казахстан. Данное условие не применяется к нематериальным активам, машинам и оборудованию;





3) используются налогоплательщиком, применившим преференции, в деятельности, направленной на получение дохода, в том числе путем передачи активов по договору имущественного найма (аренды), кроме активов, переданных по договору лизинга;





4) в налоговом учете амортизационные отчисления и последующие расходы по данным активам не являются прямыми, косвенными или общими расходами, связанными с осуществлением деятельности по контракту (контрактам) на недропользование, кроме контракта на добычу подземных вод у лица, являющегося недропользователем исключительно из-за обладания правом на добычу подземных вод;





5) не являются активами, предназначенными для использования (используемыми) в рамках заключенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере предпринимательства: инвестиционного приоритетного проекта по инвестиционному контракту, соглашения об инвестициях;





6) не являются активами, предназначенными для использования (используемыми) в рамках осуществляемых приоритетных видов деятельности участниками специальных экономических зон.





Согласно пункту 4 статьи 283 Налогового кодекса если иное не установлено данным пунктом, первоначальная стоимость объекта преференций для целей параграфа 4 определяется как сумма затрат, понесенных налогоплательщиком по день его признания. К таким затратам относятся затраты на приобретение объекта, его производство, строительство, монтаж и установку, а также другие затраты, увеличивающие его стоимость в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и (или) требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, кроме:





затрат (расходов), указанных в подпунктах 2), 13) и 16) статьи 286 и статье 287 настоящего Кодекса;





амортизационных отчислений;





затрат (расходов), возникающих в бухгалтерском учете и не рассматриваемых как расход в целях налогообложения в соответствии





с пунктом 6 статьи 257 Налогового кодекса.





Вместе с тем в соответствии с пунктом 7 Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 16 "Основные средства" первоначальная стоимость объекта основных средств подлежит признанию в качестве актива только в том случае, если:





(a) признается вероятным, что организация получит связанные с данным объектом будущие экономические выгоды; и





(b) первоначальная стоимость данного объекта может быть надежно оценена.





Таким образом, инвестиционные налоговые преференции применяются в отношении активов, которые признаны в бухгалтерском учёте в качестве основных средств в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности и (или) требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учёте и финансовой отчётности, а также одновременно соответствуют иным условиям, установленным пунктом 3 статьи 283 Налогового кодекса.





Следует отметить, что основанием для применения преференций является факт признания объекта в составе основных средств организации и формирование его первоначальной стоимости в учёте, вне зависимости от специфики расчётов, предшествовавших такому признанию.





7. При применении инвестиционной преференции по вычету 100% при покупке/строительстве ОС вычеты по амортизационным отчислениям можно будет применять?





Ответ:





В соответствии с подпунктом 1) статьи 274 Налогового кодекса вычетами по фиксированным активам являются, в том числе амортизационные отчисления по фиксированным активам, исчисленные в соответствии со статьей 280 Налогового кодекса.





При этом согласно подпункту 5) пункта 2 статьи 275 Налогового кодекса к фиксированным активам не относятся объекты инвестиционных налоговых преференций в течение контрольного периода без их аннулирования.





Таким образом, объекты, в отношении которых применены инвестиционные налоговые преференции, не признаются фиксированными активами на период действия контрольного периода при условии, что такие преференции не были аннулированы, соответственно, по таким объектам инвестиционных налоговых преференций вычеты по амортизационным отчислениям не применимы.





8. Если ОС начали строить в 2025 г, а закончили и ввели в эксплуатацию в 2026 г., то в 2026 г можно будет применять 100% вычет по инвестиционной преференции





Ответ:





В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 284 Налогового кодекса применение инвестиционных налоговых преференций осуществляется по одному из следующих методов:





1) методу вычета после признания объекта;





2) методу вычета до признания объекта.





Выбор метода осуществляется в налоговом регистре по инвестиционным налоговым преференциям по каждому объекту преференций.





Применение метода вычета после признания объекта заключается в отнесении на вычеты первоначальной стоимости объектов преференций в налоговом периоде, на который приходится день признания объекта.





Согласно пункту 5 статьи 283 Налогового кодекса днем признания объекта преференций является, в том числе дата признания актива в бухгалтерском учете в качестве основного средства, инвестиций в недвижимость или нематериального актива в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и (или) требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.





Таким образом, при выборе метода вычета после признания объекта преференции налогоплательщик вправе применить инвестиционные налоговые преференции в виде 100% вычета затрат, включаемых в первоначальную стоимость объекта, в налоговом периоде, приходящемся на год признания объекта в бухгалтерском учёте в качестве основного средства





НДС





9. Какие ставки НДС предусмотрены в новом Налоговом кодексе?





Ответ:





Базовая ставка НДС - 16%.





При этом внедрены дифференцированные ставки.





Сохранено освобождения от НДС для крестьянских хозяйств.





Для юридических лиц-сельхозпроизводителей предлагается увеличение дополнительной суммы НДС, относимого в зачет, с 70% до 80%. Таким образом, исключается основание роста цен на сельскохозяйственную продукцию.





Устанавливается пониженная ставка НДС для реализации лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг: на уровне 5% с 2026 года, 10% с 2027 года.





При этом предлагается освобождение от НДС:





лекарственных средств и медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного медицинского страхования, а также для лечения орфанных и социально значимых заболеваний по перечню, определяемому Правительством;





книг отечественного издания, услуг по изданию книг в печатном виде;





археологических работ.





10. По договорам по государственным закупкам, заключенным до 1 января 2026 года, будет ли пересчитываться смета из-за увеличения ставки НДС до 16%?





Ответ:





Ставка НДС применяется та, которая действует на дату совершения оборота. Порядок определения даты совершения оборота определенный в новом Налоговом кодексе сохранен.





Таким образом, если по договору государственных закупок, заключенному до 2026 года, дата совершения оборота приходиться на 2026 год, то такие обороты подлежат обложению по ставке, действующей после 2025 года, то есть 16%.





Вопрос пересчета сметы в рамках государственных закупок не входит в компетенцию КГД.





11. Как будет облагаться НДС медицинская сфера с 2026 года?





Ответ:





Новым Налоговым кодексом предусмотрено следующее в части обложения НДС медицинской сферы.





1) освобождается от НДС:





- реализация лекарственных средств и медицинских услуг субъектом здравоохранения, имеющим лицензию на медицинскую деятельность:





в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного медицинского страхования (ОСМС);





для лечения орфанных и социально значимых заболеваний.





Перечень разрабатывается МЗ РК.





- импорт лекарственных средств в рамках ГОБМП и ОСМС, а также для лечения орфанных и социально значимых заболеваний.





Перечень и порядок освобождения от НДС при импорте разрабатывается МЗ РК.





2) применятся ставка НДС с 1 января 2026 года 5%, с 1 января 2027 года 10%:





- при реализации лекарственных средств, кроме освобождаемых от НДС, медицинских изделий, комплектующих медицинских изделий, а также технических вспомогательных (компенсаторных) средств.





Перечень разрабатывается МЗ РК;





- при оказании медицинских услуг субъектом здравоохранения, имеющим лицензию на медицинскую деятельность, кроме освобождаемых от НДС.





12. В соответствии с новым Налоговым кодексом по какой дате покупатель товаров, работ, услуг будет относить сумму НДС в зачет по счету-фактуре, изменился ли порядок отнесения в зачет НДС?





Ответ:





Новым Налоговым кодексом предусмотрено, что сумма НДС по счету-фактуре будет относится в зачет по дате получения товара, работы, услуги.





При этом для отнесения в зачет суммы НДС плательщик НДС производит в ИС ЭСФ отметку о том, что сумма НДС по такому ЭСФ относится в зачет.





13. Сохранена ли льгота в виде дополнительного зачета по НДС для производителей сельскохозяйственной продукции и переработчиков такой продукции





Ответ:





Да льгота для производителей сельскохозяйственной продукции и переработчиков такой продукции в виде дополнительного зачета по НДС сохранена, при этом в связи с увеличением ставки НДС до 16% размер дополнительной суммы относимого в зачет увеличен с 70% до 80%.





14. С 2019 года плательщиками НДС признавались плательщики налога на игорный бизнес (казино, залы игровых автоматов, тотализаторы, букмекерские конторы) и для таких плательщиков НДС предусмотрен особенный порядок исчисления НДС. Есть ли изменения по НДС для данной категории?





Ответ:





В новом Налоговом кодексе изменен подход обложения НДС плательщиков игорного бизнеса.





С 2026 года обороты по деятельности в сфере игорного бизнеса признаются необлагаемым оборотом. Аналогично деятельность в лотерейной сфере также признается необлагаемым оборотом.





15. Как поменяется обложение НДС реализация и аренда жилья с 2026 года?





Ответ:





С 2026 года внесено изменение по освобождению от НДС при реализации и аренды жилья.





Будет освобождаться от НДС реализация строительной компанией жилого здания (части жилого здания), строительство которого начато и (или) приемка в эксплуатацию которого осуществлена до 1 января 2026 года.





Также освобождение от НДС будет применяться при передаче в аренду жилого здания (части жилого здания) по договору долгосрочной аренды жилища с правом выкупа, который заключен до 1 января 2026 года.





16. Какие изменения произошли в части оборота по приобретению работ. Услуг от нерезидента?





Ответ:





Порядок признания оборота по приобретению работ, услуг от нерезидента не изменился. При этом с целью упрощения налогового администрирования изменен порядок признания его и отнесение в зачет.





1) По оборотам по приобретению работ, услуг от нерезидента плательщиком НДС выписывается ЭСФ в свой же адрес.





2) ЭСФ выписывается после даты уплаты НДС за нерезидента в бюджет, но не позднее 5-ти календарных дней после такой даты уплаты.





3) Сумма НДС за нерезидента относится в зачет на основании выписанного ЭСФ по дате выписки такого ЭСФ.





17. Зачем самому себе выписывать ЭСФ по услугам нерезидента?





Ответ:





Введение выписки ЭСФ по оборотам по приобретению работ, услуг от нерезидента связано со сложным администрированием таких оборотов. Отсутствие информации до сдачи Декларации по НДС (форма 300.00) в информационных системах приводит к искажению информации по сумме отнесения НДС в зачет и некачественному камеральному контролю по НДС.





Выписка ЭСФ по НДС за нерезидента будет производится в свой же адрес после даты уплаты НДС за нерезидента в бюджет, но не позднее 5-ти календарных дней после такой даты уплаты. В свою очередь плательщик НДС вправе отнести сумму НДС за нерезидента на основании выписанного ЭСФ по дате его выписки.





Таким образом, предложенный механизм позволит однозначно определить дату отнесения в зачет суммы НДС, что облегчит администрирование и сократит количество выставляемых уведомлений камерального контроля.





18. Если в 2025 г. в 4-м квартале был закуп товаров и услуг, а ЭСФ по ним был оформлен в 2026 г., то как брать в зачет НДС? 12% или 16%?





Ответ:





Если дата совершения оборота приходится на 4 квартал 2025 года, то при выписке ЭСФ применяется ставка НДС, действующая в 2025 году, то есть 12%.





19. Если будет закуп лекарств или медицинских услуг с НДС 5%, то значит зачет НДС тоже будет под 5%, даже если основная ставка НДС по реализации у компании 16%?





Ответ:





Новый Налоговый кодекс не устанавливает ограничения по отнесению суммы НДС в зачет по приобретенным товарам, услугам, используемым для оборотов, облагаемых стандартной ставкой НДС 16%.





Таким образом при приобретении медицинских услуг по ставке НДС 5%, используемых для облагаемого оборота по ставке 16% в зачет будет относиться сумма НДС, отраженная в электронном счете-фактуре, то есть по ставке 5%.





20. При дополнительном зачете по НДС 80% автоматизированный контроль будет учитывать необходимость наличия на счету НДС (Е тамга, база ЭСФ) в размере НДС за минусом 80%?





Ответ:





Дополнительный зачет применяется при итоговом исчислении НДС в декларации и является своего рода помощью государства в пополнении оборотных средств. Тогда как баланс по НДС рассчитывается в моменте выписки ЭСФ. Задачей автоматизированного контроля является недопущение выписки ЭСФ при отсутствии легальных расходов с НДС (приобретения от поставщиков, импорт товаров или услуги нерезидента). В связи с чем, автоматизированный контроль будет распространяться только для рисковых категорий НП (вновь зарегистрированные и прошедшие перерегистрацию плательщики НДС, имеющие минимальное количество работников, рисковых руководителей и т.д.). Учитывая изложенное, применение дополнительного зачета на этапе выписки не соответствует целям применения как дополнительного зачета, так и автоматизированного контроля.





21. В статье 476 нового Налогового кодекса указано: "…. 1. Освобождаются от налога на добавленную стоимость:





1) реализация жилого здания (части жилого здания), строительство которого начато и (или) приемка в эксплуатацию которого осуществлена до 1 января 2026 года…"





Зачем указали начало строительство или приемка в эксплуатацию до 1 января 2026 г.? Может быть начало строительство до 1 января 2026 г, но приемка в эксплуатацию уже в 2026 г., здесь понятно - освобождение от НДС.





Но разве может быть приемка в эксплуатацию до 1 января 2026 г. без начала строительства до 1 января?





Ответ:





Действующим Налоговым кодексом предусматривается:





- освобождение от НДС при реализации квартир:





- обложение НДС при реализации нежилых помещений.





С учетом такого освобождения от НДС предусмотрен особенный порядок учета "входящего" НДС по товарам, работам, услугам, используемым для строительства жилого дома, состоящего из квартир и нежилых помещений.





Особенный порядок учета НДС по приобретённым товарам, работам услугам предусматривает отнесение в зачет НДС после приемки в эксплуатацию жилого дома, то есть относится в зачет сумма НДС, приходящаяся исключительно на нежилые помещения.





В связи с этим в новом Налоговом кодексе предусмотрели сохранение освобождения от НДС квартир, являющихся частью жилого дома по которому начато строительство или осуществлена приемка в эксплуатацию до 2026 года.





Целью такого подхода обложения НДС связано с сохранением учета входного НДС по строительству, начатому до 2026 года или по которым произошла приемка в эксплуатацию до 2026 года, то есть по которым НДС учтен согласно действующего Налогового кодекса.





22. При оформлении ЭСФ от нерезидента и услуге в долларах, ЭСФ оформлять в тенге? По какому курсу валюты?





Ответ:





При выписке ЭСФ плательщиком НДС в случае приобретения работ, услуг от нерезидента Республики Казахстан стоимостные и суммовые значения указываются в национальной валюте Республики Казахстан. При этом операция в иностранной валюте пересчитывается в национальную валюту Республики Казахстан с применением официального курса валюты, установленного на дату совершения оборота.









23. Вводятся ли какие-либо ограничения по отзыву ЭСФ поставщиком в течении срока исковой давности? Добросовестные компании страдают от отзыва ЭСФ поставщиками.





Ответ:





Проектами правил выписки ЭСФ и его формы и форматно логистического контроля ИС ЭСФ установлено ограничение по сроку исковой давности при отзыве ЭСФ.









24. Вводятся ли какие-либо ограничения по отзыву ЭСФ поставщиком в течении срока исковой давности? Добросовестные компании страдают от отзыва ЭСФ поставщиками.





Ответ:





Проектами Правил выписки ЭСФ и его формы и форматно логистического контроля ИС ЭСФ установлено ограничение по сроку исковой давности при отзыве ЭСФ.





25. При командировке сотрудника за рубеж нужно ли оформлять ЭСФ по билетам международных рейсов, по гостиницам в других государствах?





Ответ:





Из содержания неясно вопрос поставлен в отношении поставщика или получателя услуг, в связи с чем, предоставляется общеустановленный порядок исполнения налоговых обязательств.





В случае если услуги перевозки пассажира на железнодорожном или воздушном транспорте оказаны резидентом Республики Казахстан, при этом оформлены проездным билетом на бумажном носителе, электронным билетом или электронным проездным документом, то выписка счета-фактуры не требуется в соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 491 Налогового кодекса.





При этом получатель услуг вправе обратиться к поставщику с требованием выписать счет-фактуру, а поставщик обязан выполнить такое требование - произвести выписку счета-фактуры в течение пятнадцати календарных дней с даты совершения поставщиком оборота по реализации, в том числе в части указания в сведениях о получателе работ, услуг реквизитов физического лица, которому оказана услуга по перевозке.





В случае, если услуги перевозки пассажира, а также по проживанию сотрудника оказаны нерезидентом Республики Казахстан, то местом реализации таких услуг не признается Республика Казахстан, соответственно, обороты по реализации данных услуг являются необлагаемыми, и НДС за нерезидента не возникает, в связи с чем выписка счета-фактуры не производится.





ИПН, социальный налог





26. Ставки по ИПН. Что предусмотрено в новом Налоговом кодексе?





Ответ:





В новом Налоговом кодексе ведена прогрессивная ставка ИПН.





Для годового дохода работника, превышающего 8 500 МРП (33,4 млн тенге) ставка составит 15%.





Для доходов в виде дивидендов до 230 000 МРП - 5% и свыше данного предела - сумма налога с облагаемого дохода в размере 230 00-кратного МРП + 15% с суммы, превышающей его.





Для доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих общеустановленный порядок налогообложения:





до 230 000-кратного МРП - 10 % и свыше данного предела - сумма налога с облагаемого дохода в размере 230 00-кратного МРП + 15% с суммы, превышающей его.





По доходам лиц, занимающихся частной практикой - 9 %;





По доходам КФХ по производству, реализации или переработке сельскохозяйственной продукции собственного производства - 3 % (ранее было уменьшение ИПН на 70 %).





27. Прогрессивная шкала по ИПН свыше 8 500 МРП в новом Налоговом кодексе по одному месту работы или в совокупности? И как она будет применяться? Физлицу нужно самому следить, а потом сообщить об этом работодателю или работодатель (наниматель по ГПХ) удерживают 10 %, а потом физ. лицо само по итогам года сдает декларацию и доплачивает ИПН?





Ответ:





Прогрессивная шкала по ИПН свыше 8 500-кратного МРП в новом Налоговом кодексе должна применяться к совокупной сумме облагаемых доходов физического лица.





Вместе с тем исчисление ИПН, удерживаемого у источника выплаты, с дохода работника производится налоговым агентом за налоговый период по прогрессивной шкале ставок по каждому месту работы.





При этом, физические лица, получившие доходы, в том числе за пределами Республики Казахстан, из нескольких источников в сумме, превышающей за календарный год 8500 - кратный МРП обязаны будут представить декларацию о доходах и имуществе с отражением в ней такой суммы дохода и применением к ней прогрессивной шкалы ставок ИПН.





В случае если физическое лицо получило доход работника, подлежащий налогообложению у источника выплаты, свыше 8 500-кратного МРП, являющийся единственным источником дохода, к которому применена налоговым агентом повышенная ставка ИПН, то такое физическое лицо вправе не представлять декларацию о доходах и имуществе в случае отсутствия других требований по ее представлению.





28. В последнее время очень часто обсуждались вопросы налогообложения в части налоговых вычетов, можете в общих чертах рассказать, какие подходы по ИПН в новом Налоговом кодексе?





Ответ:





В целях упрощения исполнения налоговых обязательств физическими лицами предусмотрено изменение структуры раздела ИПН с выделением отдельных глав при налогообложении физическими лицами самостоятельно и налоговыми агентами.





Предусмотрена классификация доходов и их уменьшений (освобожденных доходов).





Проведена инвентаризация и структурирование налоговых льгот по тематике различных видов доходов, в том числе раскрытие дохода от прироста стоимости по отдельным видам имущества.





По налоговым вычетам:





- предусмотрен единый базовый налоговый вычет 30-кратный МРП (120 тыс. тенге) без подтверждающих документов и без необходимости представления декларации о доходах и имуществе. Наряду с данным вычетом сохранены социальные вычеты (для лиц с инвалидностью, ветеранов, усыновителей, опекунов и т.д.), вычет социальных платежей (ОПВ, ОСМС). При этом, для лиц с инвалидностью первой и второй группы увеличен до 5000-кратного МРП;





- в случае неприменения налоговых вычетов у налогового агента физическому лицу предоставлена возможность использовать налоговые вычеты к другим доходам посредством представления ежегодной декларации о доходах и имуществе.





В целях снижения налоговой нагрузки на физических лиц предусмотрено освобождение от налогообложения пенсионных выплат, в том числе единовременных пенсионных выплат.





В целях развития инвестиционной деятельности физических лиц определение дохода от прироста стоимости при реализации ценных бумаг предусмотрено с учетом отрицательных и положительных результатов сделок в течение календарного года и расходов на вознаграждение брокера.





Для отдельных видов доходов физических лиц установлены дифференцированные ставки ИПН:





1) по доходам всех физических лиц (кроме доходов индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, КФХ, а также в виде дивидендов) применяется следующая прогрессивная шкала ставок ИПН:





- до 8 500-кратного МРП (35 млн. тенге) - 10 %;





- свыше 8 500-кратного МРП (35 млн. тенге) - 10 % с дохода до 8500-кратного МРП включительно + 15 % с суммы, превышающей его;





2) по доходам индивидуального предпринимателя, применяющего общеустановленный режим налогообложения, применяется следующая прогрессивная шкала ставок ИПН:





- до 230 000-кратного МРП (960 млн. тенге) - 10 %;





- свыше 230 000-кратного МРП (960 млн. тенге) - 10 % с дохода до 230 000-кратного МРП включительно + 15 % с суммы, превышающей его;





3) по доходам в виде дивидендов применяется следующая прогрессивная шкала ставок ИПН:





- до 230 000-кратного МРП (960 млн. тенге) - 5 %;





- свыше 230 000-кратного МРП (960 млн. тенге) - 5 % с дохода до 230 000-кратного МРП включительно + 15 % с суммы, превышающей его;





4) по доходам лиц, занимающихся частной практикой - 9 %;





5) по доходам КФХ по производству, реализации или переработке сельскохозяйственной продукции собственного производства - 3 % (ранее было уменьшение ИПН на 70 %).





29. При доверительном управлении имуществом акимата при выплате дивидендов акимату нужно платить налог 5% на дивиденды? Если да, то кто должен платить налог?





Ответ:





В соответствии с подпунктом 3) статьи 363 Налогового кодекса Республики Казахстан (далее - Налоговый кодекс на 2026 год) облагаемые доходы физического лица подлежат обложению по ставкам индивидуального подоходного налога, в том числе доход в виде дивидендов, облагаемый за календарный год, - по следующей прогрессивной шкале ставок:





- сумма облагаемого дохода до 230 000-кратного месячного расчетного показателя (включительно) - 5 процентов;





- свыше 230 000-кратного месячного расчетного показателя сумма налога с облагаемого дохода в размере 230 000-кратного месячного расчетного показателя + 15 процентов с суммы, превышающей его.





Согласно подпункту 6) пункта 2 статьи 371 Налогового кодекса на 2026 год в годовой доход физического лица включаются все виды его доходов, в том числе доход в виде дивидендов.





Статьей 377 Налогового кодекса на 2026 год определено, что доходом в виде дивидендов, подлежащим налогообложению, являются выплаченные (подлежащие выплате) дивиденды, определенные статьей 13 Налогового кодекса.





Для целей главы 40 Налогового кодекса к доходу в виде дивидендов, подлежащему налогообложению, относится также чистый доход от доверительного управления учредителя доверительного управления, полученный от юридического лица, являющегося доверительным управляющим.





При этом согласно подпункту 12) статьи 370 Налогового кодекса на 2026 год к прочим экономическим выгодам, которые не являются доходом физического лица, относится чистый доход от доверительного управления учредителя доверительного управления, полученный от доверительного управляющего, являющегося физическим лицом-резидентом, исполняющим налоговые обязательства без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.





Вместе с тем, особенности исполнения налогового обязательства при передаче государственными учреждениями имущества в доверительное управление установлены в статье 67 Налогового кодекса на 2026 год.





30. Какие новшества предусмотрены по социальному налогу?





Ответ:





В новом Налоговом кодексе предусмотрено исключение взаимосвязи социального налога и социальных отчислений.





В связи с чем, установлена отдельная ставка социального налога - 6%.





Установлена другая ставка социального налога (ранее было предусмотрено уменьшение ставки ИПН на 70 %) для:





сельхозтоваропроизводителей - 1,8 %;





крестьянских или фермерских хозяйств, применяющих общеустановленный режим налогообложения - 0,6 МРП за себя и 0,3 МРП за работников.





Для налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим, предусмотрено освобождение от социального налога, в том числе:





для самозанятых;





на основе упрощенной декларации;





для крестьянских или фермерских хозяйств.





31. Изменены ли ставки по ИПН?





Ответ: Новым Налоговым кодексом предусмотрены дифференцированные ставки ИПН в зависимости от вида получаемого дохода.





Все доходы, за исключением доходов лиц, занимающихся частной практикой, облагаются по соответствующей прогрессивной шкале ставок ИПН.





Доходы лиц, занимающихся частной практикой (частные нотариусы, адвокаты, частные судебные исполнители, профессиональные медиаторы) облагаются ИПН по ставке 9 %.





32. К каким доходам применяется прогрессивная шкала ИПН?





Ответ: все доходы, за исключением доходов лиц, занимающихся частной практикой, ИП и КХ в общеустановленном порядке, а также дивидендов предусмотрена следующая прогрессивная шкала ставок ИПН:





до 8 500 - кратного МРП за календарный год (35 млн. тенге) - 10 %;





при превышении 8 500 - кратного МРП за календарный год (35 млн. тенге) - 10 % с дохода до 8 500-кратного МРП (35 млн. тенге) + 15 % с превышения такой суммы





Для ИП и КХ в общеустановленном порядке, а также дивидендов предусмотрена другая прогрессивная шкала ставок по ИПН.





33. Применяется ли к дивидендам прогрессивная шкала ИПН?





Ответ: по дивидендам предусмотрена следующая прогрессивная шкала ставок ИПН:





до 230 000 - кратного МРП за календарный год (967 млн. тенге) - 5 %;





при превышении 230 000 - кратного МРП за календарный год (967 млн. тенге) - 5 % с дохода до 230 000-кратного МРП (967 млн. тенге) + 15 % с превышения такой суммы.





34. Сохранены ли налоговые льготы по ИПН и социальному налогу для сельхозтоваропроизводителей?





Ответ:





По ИПН крестьянские или фермерские хозяйства вправе уменьшить на 70 процентов сумму индивидуального подоходного налога, исчисленную по прогрессивной шкале ставок ИПН с доходов:





по производству и реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства;





по переработке сельскохозяйственной продукции собственного производства и реализации продуктов такой переработки.





Социальный налог исчисляется по ставке 1,8 процента по объектам налогообложения, связанным с осуществлением деятельности по:





производству и реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства;





переработке сельскохозяйственной продукции собственного производства и реализации продуктов такой переработки.





Крестьянские или фермерские хозяйства по объектам налогообложения, связанным с осуществлением вышеуказанной деятельности, исчисляют социальный налог:





за себя - в 0,6-кратном размере месячного расчетного показателя, действующего на дату уплаты;





за каждого работника - в 0,3-кратном размере месячного расчетного показателя, действующего на дату уплаты.





35. Какие налоговые льготы по ИПН исключены?





Ответ:





В целях оптимизации налоговых льгот исключены следующие уменьшения доходов по ИПН:





1) дивиденды, полученные от юридического лица - резидента за календарный год в пределах 30 000-кратного размера МРП (110 млн. тенге);





2) прирост стоимости имущества, выкупленного для государственных нужд в соответствии с законами Республики Казахстан;





3) выплаты в пределах 94-кратного МРП по каждому виду выплат, произведенные налоговым агентом в течение календарного года:





для покрытия расходов физического лица на медицинские услуги (кроме косметологических) - при предоставлении физическим лицом документов, подтверждающих получение медицинских услуг (кроме косметологических) и фактические расходы на их оплату, или расходов работодателя на уплату в пользу работника страховых премий по договорам добровольного страхования на случай болезни - при наличии договора добровольного страхования на случай болезни и документа, подтверждающего уплату страховых премий по договору добровольного страхования на случай болезни;





в виде оказания материальной помощи работнику при рождении его ребенка - при предоставлении работником копии свидетельства (свидетельств) о рождении ребенка (детей);





4) страховые премии (страховые взносы - в случае, если договором предусмотрена уплата страховых премий в рассрочку) в пределах 320-кратного размера МРП, оплаченные в течение календарного года физическим лицом-резидентом по договору накопительного страхования, заключенному на срок три и более года.





36. Какие предусмотрены налоговые льготы по дивидендам в части ИПН?





Ответ:





В новом Налоговом кодексе предусмотрено уменьшение дохода физического лица, подлежащего налогообложению на дивиденды по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов в официальном списке фондовых бирж, функционирующих на территории Республики Казахстан. При этом, данная льгота применяется к дивидендам по ценным бумагам, по которым за календарный год осуществлялись торги на бирже в соответствии с критериями, определенными Правительством Республики Казахстан.





37. Увеличен ли срок нахождения на праве собственности жилищ, дачных строений, гаражей и т.д., при реализации которых может возникнуть доход от прироста стоимости, который подлежит обложению ИПН?





Ответ:





Доход от прироста стоимости по недвижимому имуществу возникает при реализации, передаче в качестве вклада в уставный капитал юридического лица расположенных в Республике Казахстан жилищ, дачных строений, гаражей, парковочных мест, кладовок, объектов личного подсобного хозяйства - в случае нахождения их на праве собственности менее двух лет с даты регистрации права собственности.





При этом данная норма распространяется на указанное имущество, приобретенное с 01.01.2026 года





38. Предусмотрено ли освобождение пенсионных выплат от обложения ИПН?





Ответ:





Доход в виде единовременных пенсионных выплат, пенсионных выплат, подлежащий налогообложению у источника выплаты, уменьшается на следующие доходы:





1) пенсионные выплаты, осуществляемые единым накопительным пенсионным фондом и (или) добровольными накопительными пенсионными фондами из пенсионных накоплений физических лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан о социальной защите;





2) пенсии, осуществляемые единым накопительным пенсионным фондом в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;





3) единовременные пенсионные выплаты в соответствии с законодательством Республики Казахстан о социальной защите;





4) единовременные выплаты на погребение умершего лица, имеющего пенсионные накопления в едином накопительном пенсионном фонде, добровольном накопительном пенсионном фонде, в порядке и размерах, которые установлены законодательством Республики Казахстан о социальной защите.





39. Какие налоговые льготы по ИПН предусмотрены для лиц с инвалидностью?





Ответ:





Обращаем внимание, что для лиц с инвалидностью первой, второй группы предусмотрен социальный налоговый вычет в размере 5 000-кратного МРП.





Для остальных категорий лиц с инвалидностью (лицо с инвалидностью третьей группы, ребенок с инвалидностью, один из родителей, опекунов, попечителей ребенка с инвалидностью, - за каждого такого ребенка с инвалидностью до достижения им восемнадцатилетнего возраста, один из родителей, опекунов, попечителей лица, признанного лицом с инвалидностью по причине "лицо с инвалидностью с детства") сохранен налоговый вычет в пределах 882-кратного размера месячного расчетного показателя (3 468 024 тенге в 2025г.) за календарный год.





40. Изменены ли ставки по социальному налогу?





Ответ:





По социальному налогу исключена взаимосвязь социального налога и социальных отчислений, т.е. социальный налог не уменьшается на сумму социальных отчислений.





Социальный налог исчисляется по ставке 6 процентов





за исключением нижеуказанных случаев.





Социальный налог исчисляется по ставке 1,8 процента по объектам налогообложения, связанным с осуществлением деятельности по:





производству и реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства;





переработке сельскохозяйственной продукции собственного производства и реализации продуктов такой переработки.





Плательщики социального налога, являющиеся индивидуальными предпринимателями или лицами, занимающимися частной практикой,





исчисляют социальный налог:





за себя - в 2-кратном размере месячного расчетного показателя, действующего на дату уплаты;





за каждого работника в 1-кратном размере месячного расчетного показателя, действующего на дату уплаты.





Крестьянские или фермерские хозяйства по объектам налогообложения, связанным с осуществлением деятельности производству и реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства, а также ее переработке исчисляют социальный налог:





за себя - в 0,6-кратном размере МРП, действующего на дату уплаты;





за каждого работника - в 0,3-кратном размере МРП, действующего на дату уплаты.





41. Что нового для социально уязвимых слоёв населения предусмотрено в новом Налоговом кодексе?





Ответ:





В отношении социально уязвимых слоев населения были проведены расчеты.





Как мы неоднократно говорили, влияние увеличения ставки НДС на инфляцию даст порядка 2,3 процентных пункта. Это потребует индексации пенсий, пособий, заработных плат.





Для инвалидов I и II группы в налоговом кодексе увеличили необлагаемый подоходным налогом минимум с действующих 882 МРП (289 тыс. тенге в месяц) до 5 000 МРП (1600 тыс. тенге в месяц). Это позволит оставить порядка 12 млрд тенге в год у 350 тыс. налогоплательщиков данной категории.





Освободили граждан от уплаты подоходного налога при выплате пенсий из ЕНПФ.





Уменьшили размер транспортного налога для граждан по 4 миллионам автомобилям старше 10 лет - на 30% и старше 20 лет - на 50%.





В рамках введения прогрессивного налогообложения увеличили стандартный необлагаемый вычет из заработной платы. Таким образом, низкооплачиваемые работники с заработной платой до 140 тыс. тенге не будут платить подоходный налог. А таких у нас по данным отчетности 53% от числа всех наемных работников или более 3,8 млн человек. Сумма, которая останется у этой категории, работников составит более 90 млрд тенге.





СНР





42. Очень много обсуждении было по специальным налоговым режимам, что изменилось в новом Налоговом кодексе в итоге?





Ответ:





Специальные налоговые режимы предусмотрены для упрощения порядка исчисления, уплаты отдельных налогов, а также представления налоговой отчетности по ним для отдельных категорий налогоплательщиков.





Действующим Налоговым кодексом предусмотрены 7 СНР (СНР на основе патента, СНР на основе упрощенной декларации, СНР с использованием специального мобильного приложения, СНР с использованием фиксированного вычета, СНР розничного налога, СНР для крестьянских или фермерских хозяйств, СНР для производителей сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных кооперативов).





В новом Налоговом кодексе они оптимизированы до 3 СНР:





1) для самозанятых;





2) на основе упрощенной декларации;





3) для крестьянских или фермерских хозяйств.





СНР для самозанятых вправе применять физические лица:





1) не являющиеся, индивидуальными предпринимателями;





2) не использующие труд работников;





3) осуществляющие виды деятельности, по которым разрешено применение данного СНР (утверждаются Правительством Республики Казахстан);





4) доход которых за календарный месяц не превышает 300-кратный размер МРП (1,2 млн. тенге в 2026 г.);





Освобождены от уплаты ИПН, оплачивают только соцплатежи за себя в размере 4% от дохода (из них ОПВ-2%, СО -1% и ОСМС -1%).





В целях максимального упрощения исполнения обязательств самозанятые исчисление обязательств будут производить посредством использования специального мобильного приложения, где отражается полученный доход за месяц, с которого автоматически производится исчисление обязательств.





За субъектов, осуществляющих деятельность через интернетплатформы, исчисление и уплату удержанных сумм соцплатежей производят операторы интернет-платформы. Субъекты, осуществляющие деятельности в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования, исчисление соцплатежей производит самостоятельно.





СНР на основе упрощенной декларации (объединение двух режимов - на основе упрощенной декларации и розничного налога) вправе применять налогоплательщики, соответствующие следующим условиям:





1) предельный доход которых за календарный год не превышает 600 тыс. кратный МРП (2,5 млрд. тенге в 2026 г.), без ограничения по численности наемных работников;





2) осуществляющие виды деятельности, не включенные в перечень запретительных видов деятельности (определяется Правительством Республики Казахстан).





Не вправе применять СНР на основе упрощенной декларации:





1) юридические лица, в которых доля участия других юридических лиц составляет более 25 процентов;





2) юридические лица, у которых учредитель или участник одновременно является учредителем или участником другого юридического лица, применяющего специальный налоговый режим;





3) юридические лица, у которых учредитель или участник применяет специальный налоговый режим;





4) налогоплательщики (физические лица, индивидуальные предприниматели), являющиеся учредителями или участниками юридического лица, применяющего СНР;





5) структурные подразделения юридических лиц;





6) лицо, являющееся взаимосвязанной стороной в соответствии с подпунктами 1) - 8) пункта 1 статьи 14 Налогового кодекса, для лица, осуществляющего в общеустановленном порядке исчисление и уплату корпоративного или индивидуального подоходного налога;





7) некоммерческие организации;





8) участники специальных экономических и индустриальных зон, "Астана Хаб";





9) налогоплательщики по деятельности, осуществляемой по договорам о совместной деятельности.





Ставка ИПН/КПН - 4 % (с правом понижения/повышения ставки до 50% местными представительными органами).





При этом предусмотрено уменьшение облагаемого дохода на сумму ФОТ, если доход от деятельности превысит 24 000-кратный размер МРП в год (99,1 млн. тенге в 2026 г.).





Налогоплательщики, применяющие данный режим, не являются плательщиками НДС и социального налога.





СНР для крестьянских или фермерских хозяйств - сохранен действующий порядок специального налогового режима для крестьянских или фермерских хозяйств. При этом налог будет платиться в виде ИПН, в связи с упразднением единого земельного налога. Ставка ИПН - 0,5 %.





43. Кто может применять специальный налоговый режим для самозанятых?





Ответ:





В целях легализации и упрощения исполнения налоговых обязательств для лиц, у которых доход в месяц не превышает 300-кратный размер МРП (1,3 млн. тенге) Налоговом кодексом предусмотрен новый режим - СНР для самозанятых.





Данный режим вправе применять налогоплательщики, которые на сегодняшний день применяют СНР на основе патента, с использованием специального мобильного приложения, осуществляющие деятельность через платформенную занятость, а также другие лица при соответствии следующим критериям:





- не являются индивидуальными предпринимателями;





- не используют в деятельности труд наемных работников;





- осуществляют виды деятельности, по которым разрешено применение данного режима постановлением Правительства.





Особенностью данного режима является то, что лица, применяющие данный режим, освобождены от уплаты индивидуального подоходного налога (будут платить только соцплатежи в размере 4% от дохода (ОПВ, ОПВР, СО и ОСМС по 1%) и от регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей.





44. Расскажите о специальном налоговом режиме для самозанятых. Для кого предназначен этот режим и в чем преимущество его применения?





Ответ:





В целях поддержки лиц, имеющие небольшие доходы, а также осуществляющие деятельность эпизодически без привлечения труда наемных работников, новым Налоговым кодексом для таких лиц (в том числе для осуществляющих деятельность с использованием интернет-платформ) предусмотрен специальный налоговый режим для самозанятых.





Основными преимуществами режима являются:





1. отсутствие обязательной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;





2. освобождение от уплаты НДС;





3. льгота в виде полного освобождения от уплаты налога с дохода, что делает этот механизм привлекательным и доступным.





Единственным обязательством для таких лиц является уплата социальных платежей в размере 4% от дохода (ОПВ, ОПВР, СО и ОСМС по 1%), это обеспечит самозанятым базовые социальные гарантии, включая пенсионное обеспечение, медицинское и социальное страхование на случае наступления страхового случая.





Для удобства и упрощения исполнения обязательств для таких лиц предусмотрено применение специального мобильного приложения. В мобильном приложении будет предоставлена возможность выбития чеков за оказанные услуги, на основании которых будет формироваться реестр дохода, полученного за месяц, а также автоматического исчисления обязательств по соцплатежам.





Кроме того, по самозанятым, работающим через интернет-платформы, удержание и перечисление соцплатежей будут производиться операторами интернет-платформы по доходам, полученным через платформу.





Лица, осуществляющие деятельность в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования, самостоятельно исполняют свои обязательства, путем уплаты причитающейся суммы с полученного дохода за месяц.





45. Расскажите об основных моментах применения специального налогового режима на основе упрощенной декларации?





Ответ:





В рамках нового Налогового кодекса для налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, предусмотрено следующее:





- сохранен предельный размер годового дохода - не более 600 тыс. кратный МРП (2,5 млрд. тенге);





- исключено ограничение по численности наемных работников;





- режим будет распространятся на все виды деятельности, кроме запрещенных видов, определенных постановлением Правительства;





- установлена ставка налога (КПН/ИПН) в размере 4% с предоставлением права маслихатам понижать или повышать данную ставку до 50%.





- предоставлено право уменьшать облагаемый доход на сумму фонда оплаты труда, если доход от деятельности превысит 24 000-кратный размер МРП в год (100,0 млн. тенге).





Налогоплательщики, применяющие данный режим, не являются плательщиками НДС и социального налога.





46. Распространяется ли СНР на основе упрощенной декларации на расчеты с В2В?





Ответ:





Данный режим распространяется на операции как для В2С, так и для В2В.





При этом, в целях упрощения применения данного режима установлена единая ставка в размере 4% к доходу, полученному за налоговый период, вне зависимости от расчетов с В2С или с В2В, с предоставлением права местным представительным органам понижать или повышать установленную ставку до 50%.





47. В связи с чем установлен запрет на отнесение на вычеты по КПН у общеустановленного режима по взаиморасчетам с СНР?





Ответ:





Запрет на отнесение на вычеты по КПН расходов по взаиморасчетам с налогоплательщиками, применяющими СНР на основе упрощенной декларации, установлен в целях предотвращения злоупотреблений со стороны контрагентов, которые используют СНР с целью минимизации налоговых обязательств путем искусственного завышения расходов, используя цепочки поставок или фиктивные сделки.





48. В связи с чем в режиме на основе упрощенной декларации представлено право маслихатам корректировать ставку до 50%?





Ответ:





В СНР на основе упрощенной декларации установлена ставка в размере 4% с правом маслихатам понижать/повышать ставку до 50%.





Учитывая, что на сегодняшний день более 90% налогоплательщиков от общего количества зарегистрированных плательщиков в налоговых органах, используют СНР, соответственно, для отдельных регионов поступление от таких субъектов является значимым.





В связи с чем, предоставление права маслихатам снижать/повышать установленную ставку до 50% является экономически целесообразным, так как позволяет учитывать особенности развития экономики региона, уровень предпринимательской активности и социальные приоритеты. Это обеспечит гибкость налоговой политики и будет способствовать эффективному распределению налогового бремени в зависимости от региональных потребностей.





49. Для кого в СНР-е на основе упрощенной декларации представлено право корректировки дохода на сумму ФОТ?





Ответ:





В новом Налоговом кодексе в целях стимулирования развития и прозрачности трудовых отношений граждан с работодателем, а также для укрупнения бизнеса предусмотрена норма в соответствии с которой при исчислении КПН/ИПН объект налогообложения уменьшается на сумму фонда оплаты труда, при условии если доход его превысил 24 000-кратный размер МРП (100 млн. тенге), т.е. данная корректировка применяется налогоплательщиком с момента превышения его дохода суммы в размере 100,0 млн.тенге в 2026 году.





50. По упрощенке вычет 24 000 МРП по заработной плате можно применять в полном объеме? Например, зарплата в первом полугодие 23 999 МРП, во втором полугодии 24 001 МРП. В таком случае сколько можно взять на вычет в совокупности за год, 24 000 МРП или 48 000 МРП?





Ответ:





При исчислении КПН/ИПН в СНР на основе упрощенной декларации объект налогообложения уменьшается на сумму фонда оплаты труда, при условии если доход такого налогоплательщика превысил 24 000-кратный размер МРП (100 млн. тенге), т.е. данная корректировка применяется с момента превышения его дохода суммы в размере 100,0 млн.тенге в 2026 году, а не суммы ФОТ.





51. По новому Налоговому кодексу нет запрета на вычеты по СНР для самозанятых. При этом в п. 1 ст. 719 указано, что ИПН 0%, за исключением ИПН у источника выплаты. Получается если ТОО/ИП заказывает услугу у физического лица, применяющего СНР для самозанятых, то нужно платить ИПН 10% у источника выплаты? К примеру, ТОО оплачивает за квартиру командировочным, которую арендуют у самозанятого. ТОО должно удержать в этом случае ИПН у источника выплаты у самозанятого?





Ответ:





Лица, применяющие СНР для самозанятых, освобождены от уплаты ИПН, оплачивают только соцплатежи в размере 4% от дохода.





Для упрощения исполнения обязательств такими лицами новым Налоговым кодексом предусмотрено применение специального мобильного приложения. В Мобильном приложении предоставлено возможность выбития чеков за оказанные услуги, на основании которых будет формироваться реестр дохода, полученного за месяц, а также автоматического исчисления обязательств по соцплатежам.





Таким образом, лица, применяющие СНР для самозанятых при оказании услуг обязаны выдавать чек специального мобильного приложения, подтверждающий факт осуществления расчета между самозанятым и ТОО. В указанном случае самозанятые самостоятельно исполняют свои обязательства по полученному доходу от осуществления такой деятельности.





Дополнительно сообщаем, что к имущественному доходу, подлежащему налогообложению физическим лицом самостоятельно, относится в том числе доход, полученный физическим лицом, не являющимся ИП, от сдачи в имущественный наем (аренду) имущества лицам, не являющимся налоговыми агентами.





Таким образом, в указанном случае, если физическое лицо (не является самозанятым или ИП), то обязательство по исчислению, удержанию и перечислению с дохода такого лица, полученного от сдачи в аренду налоговому агенту, возлагается на налогового агента.





52. Какие изменения предусмотрены в рамках нового Налогового кодекса для налогоплательщиков, применяющих СНР для крестьянских или фермерских хозяйств?





Ответ:





В новом Налоговом кодексе сохранен действующий порядок применения специального налогового режима для крестьянских или фермерских хозяйств. При этом, в связи с упразднением единого земельного налога (ЕЗН), такие хозяйства, будут уплачивать ИПН вместо ЕЗН, на тех же условиях и по той же ставке - 0,5 % от дохода.





53. В рамках нового Налогового кодекса какой специальный налоговый режим может применять налогоплательщик, применяющий сейчас СНР розничного налога?





Ответ:





Действующие СНР на основе упрощенной декларации и розничного налога, в новом Налоговом кодексе преобразованы в СНР на основе упрощенной декларации со следующими условиями:





1) предельный размер доход в год не более 600 тыс. кратный МРП (2,5 млрд. тенге);





2) осуществлять виды деятельности, не включенные в перечень запретительных видов деятельности, определенных Правительством Республики Казахстан.





Не вправе применять СНР на основе упрощенной декларации:





1) юридические лица, в которых доля участия других юридических лиц составляет более 25 процентов;





2) юридические лица, у которых учредитель или участник одновременно является учредителем или участником другого юридического лица, применяющего СНР;





3) юридические лица, у которых учредитель или участник применяет СНР;





4) налогоплательщики (физические лица, индивидуальные предприниматели), являющиеся учредителями или участниками юридического лица, применяющего СНР;





5) некоммерческие организации;





6) участники специальных экономических и индустриальных зон, "Астана Хаб";





7) налогоплательщики по деятельности, осуществляемой по договорам о совместной деятельности.





Таким образом, если налогоплательщик соответствует вышеуказанным условиям, то он вправе применять СНР на основе упрощенной декларации.





54. Какая ставка предусмотрена в специальном налоговом режиме на основе упрощенной декларации и от уплаты каких налогов они освобождены?





Ответ:





В специальном налоговом режиме на основе упрощенной декларации ставка ИПН/КНП составляет 4 % (с правом снижения/повышения ставки до 50% местными представительными органами).





Также объект обложения может быть уменьшен на сумму ФОТ, если доход от деятельности превышает 24 000-кратный размер МРП в год (100,0 млн.тенге).





Налогоплательщики, применяющие данный режим, не являются плательщиками социального налога и НДС.





55. Как будут переходить на новые режимы налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы в текущем году?





Ответ:





Для упрощения перехода на специальные налоговые режимы (СНР), новым Налоговым кодексом предусмотрены переходные положения, в соответствии с которыми:





- налогоплательщики, осуществляющие деятельность исключительно с использованием интернет-платформы, будут сняты автоматически налоговым органом с учета в качестве индивидуальных предпринимателей и переведены на режим для самозанятых;





- индивидуальные предприниматели (ИП), применяющие СНР на основе патента, с использованием специального мобильного приложения, для перехода на СНР для самозанятых (при соответствии условиям применения) должны сняться с учета в качестве ИП.





Выбор такими лицами, СНР для самозанятых признается в том месяце, в котором сформированы чеки специального мобильного приложения в режиме для самозанятых, а для лиц, осуществляющих деятельность в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования, в периоде, указанном в платежных документах об уплате причитающихся сумм с полученного дохода за периоды осуществления деятельности.;





- крестьянские и фермерские хозяйства (КФХ), применяющие СНР для КФХ, будут автоматически переведены на режим для КФХ налоговыми органами.





Налогоплательщики, неуказанные выше для перехода на СНР должны представить уведомление о применяемом режиме налогообложения.





56. По СНР для самозанятых банковский счёт будет же один для личных переводов и за услуги. Будет ли КГД сверять поступления на личный счёт с фискальными чеками E Salyq, чтобы лишний раз не беспокоить самозанятого вопросами почему так много переводов и т.д.?





Ответ:





При проведении контроля мобильных переводов в расчёт не принимаются поступления на счёт лиц, применяющих СНР для самозанятых, по которым пробиты фискальные чеки в приложении E-Salyq.





Всеобщее декларирование





57. Какой подход предусматривает новый Налоговый кодекс в части всеобщего декларирования?





Ответ:





Новым Налоговым кодексом предусмотрена обязанность по представлению декларации об активах и обязательствах (ФНО 250.00) для следующих лиц:





- граждан Республики Казахстан и резидентов Республики Казахстан, имеющих имущество за рубежом;





- кандидатов на выборные должности, государственные должности и должности, приравненные к ним;





- граждан Республики Казахстан и резидентов Республики Казахстан при наличии цифровых активов;





- лиц, занимающихся частной практикой.





При этом обязательство по представлению декларации о доходах и имуществе (ФНО 270.00) предусмотрено для следующих лиц:





- государственными служащими и приравненными к ним лицами (включая руководителей и учредителей квазигосударственного сектора) и их супругами;





- крупными участниками банков, рынка ценных бумаг, страховых организаций и их супругами;





- руководителями и учредителями (участниками) коммерческих организаций (в акционерных обществах с долей голосующих акций более 10%) и их супругами;





- лиц, занимающихся частной практикой;





- лиц, имеющих имущество за рубежом;





- лиц, получивших доход, подлежащий самостоятельному налогообложению, за исключением дохода индивидуального предпринимателя;





- лиц, имеющих денежные средства в иностранных банках на сумму, превышающую 1 000 месячных расчетных показателей (далее - МРП);





- лиц, совершивших приобретение крупного имущества совокупной стоимостью свыше 20 000 МРП как в Республике Казахстан, так и за ее пределами.





Такой подход снизит нагрузку по декларированию на граждан, у которых отсутствует имущество за рубежом, а также количество нарушений, связанных с представлением деклараций.





58. Кто освобожден в 2025 году от "входной" декларации в рамках четвертого этапа всеобщего декларирования?





Ответ:





C 1 января 2025 года освобождены от обязательного декларирования оставшаяся категория населения, относящаяся к четвертому этапу всеобщего декларирования: пенсионеры, работники частных структур, студенты, домохозяйки и др.), за исключением лиц, имеющих имущество за рубежом и лиц, являющихся супругами государственных служащих и приравненных к ним лиц т.д.





59. Какие категории лиц в 2025 году представляют "входную" декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00)?





Ответ:





С 1 января 2025 года представляют декларацию об активах и обязательствах:





1. кандидаты на выборные и государственные должности, а также их супруги;





2. лица, претендующие на статус крупного участника: банков; рынка ценных бумаг и страховых организаций, а также их супруги;





3. лица, занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты, частные судебные исполнители, медиаторы);





4. граждане и резиденты РК, владеющие цифровыми активами.





5. граждане и резиденты РК, владеющие имуществом за рубежом, включая:





- недвижимость, транспортные средства, землю;





- деньги на счетах в иностранных банках, если их сумма в совокупности превышает 1000 МРП (в 2024 году МРП-3692тг., 1000х3692=3 692 000тг.);





- инвестиционное золото;





- долю участия в иностранных компаниях;





- долю участия в жилищном строительстве;





- ценные бумаги, производные финансовые инструменты, эмитенты которых зарегистрированы за рубежом;





- деньги на иностранных брокерских счетах;





- объекты интеллектуальной собственности, авторского права;





- дебиторскую/кредиторскую задолженность других лиц перед физическим лицом и (или) задолженность физического лица перед другими лицами (с приложением подтверждающих документов);





- другое имущество (по желанию) стоимостью свыше 1000 МРП (при наличии оценочной стоимости).





60. Какие сведения, необходимо отражать в декларации об активах и обязательствах (форма 250.00)?





Ответ:





Декларация об активах и обязательствах предназначена для отражения информации о:





- имущества за пределами РК права и сделки о приобретении/отчуждении по которому подлежат регистрации, в том числе на безвозмездной основе (недвижимость, земельные участки и земельные доли, воздушные и морские суда, транспорт, специальная техника и прицепы, деньги на иностранных банковских счетах в совокупности свыше 1000 МРП (вне зависимости от суммы вклада для лица, принявшего ограничение в соответствии с Законом РК "О противодействии коррупции);





- имуществе в РК и за ее пределами: доли в строительстве недвижимости, доли участия в уставном капитале юр. лица, ценных бумагах, цифровых активах, инвестиционном золоте, объектах интелектуальной собстенности, авторкскго права, деньгах на иностранных брокерских счетах, наличных денег в пределах 10000 МРП, дебиторской и кредиторской задолженности, другое имущество свыше 1000 МРП;





61. Какие категории лиц в 2025 году представляют декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00)?





Ответ:





1. государственные служащие и приравненные к ним лица, а также их супруги;





2. крупные участники банков, рынка ценных бумаг и страховых организаций, а также их супруги;





3. руководители, учредители (участники) субъектов квазигосударственного сектора, юридических лиц, владеющие более чем 10% доли в уставном капитале (акций акционерных обществ), а также их супруги;





4. лица, занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты, частные судебные исполнители, медиаторы);





5. лица, получившие доходы, подлежащие самостоятельному налогообложению (доходы от аренды имущества; вознаграждения по зарубежным банковским счетам; доходы от операций с цифровыми активами; иные доходы, по которым налог не удерживался у источника выплаты), за исключением доходов от ИП;





6. лица, имеющие денежные средства на счетах в иностранных банках, если их сумма в совокупности превышает 1000 МРП;





7. лица, имеющие активы за рубежом (недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги, ПФИ, инвестиционное золото, долю в иностранных компаниях; долю участия в жилищном строительстве,);





8. лица, имеющие в собственности цифровые активы;





9. лица, которые в течение отчетного налогового периода приобретали имущество, совокупной стоимостью свыше 20 000-кратного размера МРП (к примеру: в 2025 году МРП = 3932 тенге, 20 000х3932= 78 640 тыс. тг.), в том числе за пределами РК.





10. лица, которые представили налоговому агенту заявление о применении налоговых вычетов в виде предварительной суммы прочих вычетов.





62. Какие сведения, необходимо отражать в декларации о доходах и имуществе (форма 270.00)?





Ответ:





Декларация о доходах и имуществе предназначена для отражения физическими лицами информации о:





1) доходах, подлежащих налогообложению физическим лицом самостоятельно;





2) налоговых вычетах;





3) приобретении и (или) отчуждении имущества за пределами РК, в том числе на безвозмездной основе;





4) требовании по зачету и возврату суммы превышения по ИПН;





5) деньгах на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами РК, в сумме, в совокупности превышающей 1000-МРП;





6) дебиторской и кредиторской задолженности;





7) имуществе, имеющемся по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода на праве собственности физического лица:





имуществе, которое подлежит государственной или иной регистрации (учету) либо права и (или) сделки по которому подлежат государственной или иной регистрации (учету) в компетентном органе иностранного государства в соответствии с законодательством иностранного государства;





ценных бумагах, эмитенты которых зарегистрированы за пределами РК, цифровых активах;





инвестиционном золоте;





доле участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированного за пределами РК.





63. Изменились ли сроки представления декларации по всеобщему декларированию?





Ответ:





Сроки представления деклараций не изменились.





Срок представления декларации об активах и обязательствах (форма 250.00) не позднее 15 сентября текущего года, котором возникло обязательство по представлению декларации, по месту жительства.





Срок представления декларации о доходах и имуществе (форма 270.00) не позднее 15 сентября года, следующего за отчетным календарным годом, по месту жительства.





64. Какие есть способы представления декларации?





Ответ:





В электронном виде через:





- "кабинет налогоплательщика" (cabinet.salyk.kz) на web-портале Комитета государственных доходов;





- портал "электронного правительства" (egov.kz);





- мобильные приложения: e-Salyq Azamat, eGov mobile, moldir.qoldau.kz, HALYKBank (HALYK), ЦентрКредитБанк (bcc.kz), Kaspi.kz.





На бумажном носителе:





- в органы государственных доходов в явочном порядке;





- в ЦОН;





- по почте заказным письмом.





65. Лица, занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты, частные судебные исполнители, медиаторы) в 2025 году какие формы деклараций представляют и какие сроки уплаты налогов?





Ответ:





Лица, занимающиеся частной практикой, в 2025 году представляют две формы деклараций:





- "входная" декларация об активах и обязательствах (форма 250.00);





- ежегодная декларация о доходах и имуществе (форма 270.00) (в связи с введением всеобщего декларирования декларация по ИПН (форма 240.00) упраздняется).





Уплата налогов (ИПН) для ЛЗЧП до 2025 года осуществлялась ежемесячно, а начиная с 2025 года уплата ИПН осуществляется по итогам календарного года, не позднее десяти календарных дней после срока, представления декларации о доходах и имуществе (не позднее 25 сентября).





66. Если ЛЗЧП пришло уведомление представить дополнительные декларации за 2022-2023 гг. какую форму декларации необходимо ему представить 240.00 или 270.00? Либо ЛЗЧП хочет представить "ликвидационную" декларацию?





Ответ:





Декларацию "дополнительную по уведомлению" за 2022-2023 гг. необходимо представить декларацию по форме 240.00, начиная с 2025 года за 2024 год - декларацию по форме 270.00.





В связи с тем, что в декларации формы 270.00 не предусмотрен вид декларации "ликвидационная", необходимо представить "ликвидационную" декларацию по форме 240.00. В последующем, начиная с 2026 года реализуется декларация формы 270.00 с видом декларации "ликвидационная".





67. Какая предусмотрена ответственность, если несвоевременно представишь декларацию по всеобщему декларированию или указал недостоверные сведения?





Ответ:





В соответствии с частью первой статьи 272 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее - КоАП) непредставление в орган государственных доходов налоговой отчетности в срок, установленный законодательными актами Республики Казахстан, - влечет на первый раз предупреждение.





При повторном нарушении в течение года согласно части второй статьи 272 КоАП - штраф в размере 58 980 тенге (15 МРП).





В соответствии с частью 2-1 статьи 272 КоАП за представление неполных, недостоверных сведений в декларации на первый раз - предупреждение, за повторное нарушение в течение года согласно части 2-2 статьи 272 КоАП - штраф в размере 11 796 тенге (3 МРП).





Согласно части первой статьи 275 КоАП за сокрытие объектов налогообложения установлен штраф в размере 200% от суммы неуплаченных налогов, за повторное нарушение в течение года - штраф в размере 300% от суммы неуплаченных налогов.





68. Работники квазигосударственных компаний освобождены от сдачи всеобщей декларации с 2026 г. ?





Ответ





В соответствии с пунктом 1 статьи 633 Налогового кодекса, с учетом внесения изменений и дополнений в Налоговый кодекс, декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00) представляют граждане РК, физические лица - резиденты при соответствии одному из следующих условий в течение отчетного налогового периода:





1) лица, на которых в соответствии с Законом Республики Казахстан "О противодействии коррупции" возложена обязанность по представлению декларации о доходах и имуществе;





2) крупные участники банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющие инвестиционным портфелем в соответствии с законами Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг", а также их супруги-резиденты;





3) руководители, учредители (участники) юридических лиц, владеющие более, чем 10 процентами доли в уставном капитале (акций акционерных обществ), а также их супруги-резиденты, за исключением учредителей участников) некоммерческих организаций;





4) лица, занимающиеся частной практикой;





5) лица, получившие за отчетный налоговый период доход, подлежащий налогообложению физическим лицом самостоятельно, за исключением доходов от предпринимательской деятельности;





6) лица, имеющие по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся





за пределами РК, в сумме, в совокупности превышающей 1000 МРП;





7) лица, имеющие по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода имущество, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации в компетентном органе иностранного государства в соответствии с законодательством иностранного государства;





8) лица, имеющие по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода в собственности цифровые активы;





9) лица, которые в течение отчетного налогового периода приобретали имущество стоимостью свыше 20 000 МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря отчетного налогового периода, в РК и (или) за ее пределами:





недвижимое имущество, подлежащее государственной или иной регистрации, а также имущество, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации;





механические транспортные средства и прицепы, подлежащие государственной регистрации;





доли участия в уставном капитале юридического лица;





ценные бумаги;





производные финансовые инструменты (за исключением производных финансовых инструментов, исполнение которых происходит путем приобретения или реализации базового актива);





доли участия в жилищном строительстве;





инвестиционное золото;





10) лица, которые представили налоговому агенту заявление о применении налоговых вычетов в виде предварительной суммы прочих вычетов.





Таким образом, если работник субъекта квазигосударственного сектора не соответствует ни одному из условий вышеуказанной статьи, и не является лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, то такой работник вправе не представлять ежегодную декларацию формы 270.00.





Справочно: Согласно подпункту 4) статьи 1 Закона Республики Казахстан "О противодействии коррупции" лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций это в том числе - лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора, а также лицо, уполномоченное на принятие решений по организации и проведению закупок, в том числе государственных, либо ответственное за отбор и реализацию проектов, финансируемых из средств государственного бюджета и Национального фонда Республики Казахстан, занимающее должность не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения в указанных организациях.





69. При покупке за рубежом недвижимости после сдачи 250, каким образом их отразить в 270 форме? Или не нужно отображать?





Ответ:





В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 633 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) Декларацию о доходах и имуществе (ФНО 270.00) представляют граждане Республики Казахстан, физические лица - резиденты, имеющие по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода имущество, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации в компетентном органе иностранного государства в соответствии с законодательством иностранного государства.





Согласно подпунктам 3) и 6) статьи 634 Налогового кодекса Декларация о доходах и имуществе предназначена для отражения физическими лицами информации о:





- приобретении и (или) отчуждении имущества за пределами Республики Казахстан, в том числе на безвозмездной основе - которое отражается в форме 270.04 (Приложение 4) к Декларации о доходах и имуществе физического лица:





В разделе B:





в графе A - порядковый номер заполняемой строки;





в графе B - способ приобретения/получения, отчуждения имущества;





в графе C - вид имущества;





в графе D - количество;





в графе E - идентификационный номер имущества, указанного в графе C, на основании правоустанавливающих документов либо номер договора;





в графе F - дата государственной или иной регистрации (учета) имущества, права и (или) сделки по которому подлежат государственной или иной регистрации (учету) в компетентном органе иностранного государства в соответствии с законодательством иностранного государства;





графе G - идентификационный номер передавшего/получившего лица;





в графе H - код страны регистрации имущества. Код страны указывается в соответствии с двузначной буквенной кодировкой, установленной в приложении.





- имуществе, имеющемся по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода на праве собственности физического лица - которое отражается в форме 270.04 (Приложение 4) к Декларации о доходах и имуществе физического лица:





В разделе Е:





в графе A - порядковый номер заполняемой строки;





в графе B - вид имущества;





в графе C - идентификационный номер имущества, указанного в графе B, на основании правоустанавливающих документов;





в графе D - код страны регистрации имущества;





в графе E - адрес регистрации имущества.





Таким образом, если налогоплательщик после представления Декларации об активах и обязательствах (ФНО 250.00) приобрёл имущество за рубежом, у него возникает обязанность по представлению Декларации о доходах и имуществе (ФНО 270.00) за соответствующий отчётный период с отражением вышеуказанных сведений





Налогообложение недропользователей





70. Учитывая, что в стране нет новых открытий, предусмотрены ли в новом Налоговом кодексе какие-либо стимулы для геологоразведки?





Ответ:





Новый Налоговый кодекс предусматривает перенос расходов при исчислении КПН по разведочным контрактам на действующие контракты, где уже идет добыча полезных ископаемых, либо на внеконтрактную деятельность. Данные нормы распространяются также на неуспешную разведку, расходы по которой ранее не принимались на вычеты.





Кроме того, в новом Налоговом кодексе сохранена действующая льгота по освобождению от уплаты НДПИ на 5 лет для новых проектов (добыча начата после 1 января 2023 года).





Данные меры позволят значительно увеличить уровень инвестиций в геологоразведку, что положительно скажется на восполнении ресурсной базы.





71. Какие стимулы предусмотрены новым Налоговым кодексом для горнодобывающих предприятий, осуществляющих переработку сырья?





Ответ:





Для стимулирования создания новых производств новый Налоговый кодекс предусматривает ряд льгот в рамках заключаемого Соглашения о переработке твердых полезных ископаемых:





- освобождение от уплаты КПН и налога на землю 10 лет, налога на имущество на 8 лет;





- освобождение от уплаты НДС на импорт и таможенных пошлин по ввозимому оборудованию по перечню.





Данные льготы направлены для стимулирования строительства горно-обогатительной фабрики и металлургического завода, в рамках контрактной и внеконтрактной деятельности недропользователя.





72. В большинстве стран, где сосредоточены значительные запасы полезных ископаемых, вместо НДПИ применятся роялти. Внедрены ли роялти в Казахстане?





Ответ:





Новый Налоговый кодекс предусматривает внедрение с 1 января 2027 года роялти для новых проектов по разведке и добыче твердых полезных ископаемых.





Основным отличием роялти от действующего НДПИ является то, что роялти будет уплачиваться после реализации твердых полезных ископаемых, тогда как НДПИ уплачивается непосредственно после извлечения на поверхность (вне зависимости от реализации).





Предлагаемые ставки роялти дифференцированы в зависимости от уровня передела (на руду - 13%, на концентраты - 10%, на металлы - 7%), что примерно соответствует текущей налоговой нагрузке при НДПИ.





Отлагательное введение в действие норм, связанных с роялти, обусловлено тем, что для полноценного внедрения роялти необходим ряд мер отраслевого характера (создание независимых лабораторий для оценки содержания полезных ископаемых, введение соответствующих регуляторных мер и пр.).





73. Предусматривает ли новый Налоговый кодекс меры поддержки для действующих нефтегазовых месторождений, ведь многие из них разрабатываются еще с 70-х годов прошлого века и требуют значительных инвестиций для сохранения полки добычи?





Ответ:





Для истощающихся нефтегазовых месторождений (с выработанностью более 70% и обводненностью более 85%) новым Налоговым кодексом разрешено применение альтернативного налога на недропользование (АНН) при условии встречных обязательств (направление полученной налоговой экономии в производство и социальное развитие региона).





АНН уплачивается взамен НДПИ, платежа за исторические затраты, налога на сверхприбыль и рентного налога на экспорт.





В целом АНН схож с КПН и возникает при наличии налогооблагаемого дохода и цены на нефть свыше 50$.





Данный подход обусловлен тем, что многие крупные месторождения (24 м/р, в том числе Узень, Кумколь, Кенкияк и др.) прошли пиковую стадию, соответственно для сохранения уровня добычи и рабочих мест необходимы инвестиции в производство.





74. Предусмотрены ли меры поддержки для горнорудных проектов, которые подходят или подошли к стадии истощения, ведь многие рудники и шахты находятся в моногородах, где население в основном задействовано в горном производстве и сервисных компаниях?





Ответ:





В настоящее время ряд крупных горнорудных проектов, где добыча производилась открытым способом (Иртышское м/р полиметаллов, Васильковское золоторудное м/р и др.), подошли к критической стадии истощения, для продолжения добычи необходимы подземные работы, которые требуют значительных инвестиций.





В этой связи, новым Налоговым кодексом внедряется механизм поддержки таких капиталоемких проектов в виде освобождения уплаты от НДПИ до достижения ВНР 15%, но не более 5 лет, при условии исполнения встречных обязательств (инвестирование 3 млн. МРП на выделяемую часть месторождения, сохранение не менее 50% рабочих мест и поддержание зарплаты на среднеотраслевом уровне).





Применение данной льготы осуществляется путем выделения части месторождения (соответствующие поправки вносятся в Кодекс о недрах), с ведением раздельного учета.





При этом, включение в перечень получателей льготы должно быть одобрено Государственной комиссией по модернизации экономики, а также Советом по инвестициям (Инвестштаб).





75. После завершения операций по недропользованию образуются значительно количество различных отходов (бедные руды, шлаки, шламы и пр.). Планируется ли стимулирование переработки этих отходов?





Ответ:





В отношении техногенных минеральных образований (ТМО) новым Налоговым кодексом предусмотрен ряд стимулирующих мер:





- снижение в 10 раз ставок НДПИ на полезные ископаемые, добываемые из состава ТМО;





- уплата НДПИ по ТМО, используемым для строительства автомобильных и железных дорог, гидротехнических сооружений и ликвидацию последствий недропользования, по твердым ставкам, предусмотренным для общераспространенных полезных ископаемых (0,02 МРП за 1 тонну).





- изменение объекта обложения с добытых полезных ископаемых на реализованные полезные ископаемые, извлеченные из ТМО.





Ранее полезные ископаемые, добываемые из состава ТМО, облагались по текущим ставкам НДПИ, что не давало должного эффекта, соответственно предоставление пониженных ставок льготы позволит вовлечь в оборот дополнительные объемы полезных ископаемых.





76. В последние годы наблюдается значительный рост цен на уран, в этой связи планируются ли дополнительные налоги на компании, добывающие уран в Казахстане?





Ответ:





Одними из стратегических природных ресурсов являются запасы урана (в Казахстане разведанные запасы составляют порядка 553 тыс. тонн), при этом Казахстан является лидером в мировой добыче (около 20 тыс. тонн ежегодно).





Учитывая, что за последние 5 лет цены на уран выросли почти в 4 раза (с 24 до 80 долл. за фунт, при этом в отдельные периоды цена поднималась до 107 долл. за фунт) в новый Налоговый кодекс включены нормы, устанавливающие прогрессивную шкалу ставок НДПИ: в зависимости от годовых объемов добычи и мировых цен на уран.





То есть чем больше добываешь, тем больше платишь, плюс дополнительно добавляется проценты в случае превышения мировой цены на уран свыше 70 долларов за фунт.





Данная мера позволит изъять часть сверхдоходов, получаемых уранодобывающими компаниями (до 140 млрд. тенге ежегодно), и позволит обеспечить продление срока эксплуатации действующих месторождений.





Ранее ставки на уран были фиксированными и составляли в 2024 году - 6% от мировых цен на уран, в 2025 году - 9%.





77. Планируются ли введение мер в отношение дополнительных налогов на компании добывающие другие полезные ископаемые помимо урана, цены на которые также выросли?





Ответ:





На сегодняшний день Казахстан занимает 10 место в мире по разведанным запасам золота и 6 место по добыче.





На протяжении последних лет мировые цены на золото и серебро демонстрируют устойчивый рост (на золото от 1 393 долл. в 2019г. до 2859 долл. за унцию в 2025 году, на серебро - от 16 до 32 долл. за унцию).





В условиях фиксированной ставки НДПИ на золото и серебро в размере 7,5% недропользователи получают сверхприбыль, которая не перераспределяется в пользу государства в должной мере.





В этой связи в новый Налоговый кодекс введены дифференцированные ставки на золото и серебро, в зависимости от цен на Лондонской бирже металлов, что позволит изъять часть сверхдоходов компаний, добывающих драгоценные металлы (до 80 млрд. тенге ежегодно).





В отношении других полезных ископаемых вопрос введения дифференцированных ставок НДПИ в настоящее время не рассматривается.





78. Будут ли приниматься на вычеты затраты на формирование залога банковского вклада в рамках ликвидации последствий недропользования?





Ответ:





Нормами Налогового кодекса предусмотрено отнесение на вычеты при исчислении КПН расходов на формирование залога банковского вклада ликвидации последствий недропользования в области углеводородов (по аналогии с действующим механизмом формирования ликвидационного фонда).





Данные нормы введены в целях гармонизации с отраслевым законодательством в области углеводородов, которым предусмотрено обязательное формирование залога банковского вклада в качестве меры обеспечения ликвидации последствий недропользования.





Взносы на формирование залога банковского вклада будут относиться на вычеты аналогично действующему порядку по отнесению на вычеты при формировании ликвидационного фонда.





При полном или частичном возврате суммы залога банковского вклада такие суммы подлежат включению в совокупный годовой доход.





Размер и порядок таких отчислений устанавливаются базовыми проектными документами в соответствии с законодательством о недрах и недропользовании.





В отношении иных полезных ископаемых, где также предусмотрено формирование залога банковского вклада, вопрос находится на рассмотрении ввиду особенностей отраслевого законодательства.





79. Какие еще нововведения в новом Налоговом кодексе затрагивают недропользователей?





Ответ:





В новом Налоговом кодексе исключена норма, позволяющая недропользователям при исчислении НДПИ на твердые полезные ископаемые пользоваться зафиксированным курсом тенге при определении стоимости полезных ископаемых, реализованных за иностранную валюту.





Теперь при определении стоимости реализованных твердых полезных ископаемых для исчисления НДПИ недропользователь будет обязан применять курс валюты к тенге на дату перехода права собственности, что исключит налоговые споры и в целом приведет к справедливости и определенности налогообложения.





80. Расходы на НИОКР по недропользователям при оплате на счёт государства, также можно брать на вычет в сумме 300%? В тех случаях, когда есть обязательства по НИОКР и часть оплаты прям на счёт государства?





Ответ:





Согласно подпункту 6) пункта 1 статьи 337 Налогового кодекса налогоплательщик имеет право на уменьшение налогооблагаемого дохода в размере 200 процентов от суммы отнесенных на вычеты в соответствии со статьей 269 Налогового кодекса расходов:





- на научно-исследовательские, научно-технические и (или) опытно-конструкторские работы (далее - НИОКР) в связи с созданием объекта промышленной собственности, включая работы, по которым имеется охранный документ;





- на приобретение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности у высших учебных заведений, научных организаций, автономных организаций образования, стартап-компаний по лицензионному договору или договору уступки исключительного права с целью коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности.





Данные положения применяются в случае проведения указанных работ и (или) внедрения (использования) результатов научной или научно-технической деятельности на территории Республики Казахстан.





Подтверждением проведения НИОКР или внедрения (использования) результата указанных работ и результатов научной или научно-технической деятельности является акт внедрения (использования) результатов научной или научно-технической деятельности, составленный по форме и согласованный в порядке, которые определяются уполномоченным органом в области науки по согласованию с уполномоченными органами соответствующей отрасли.





Таким образом, новый Налоговый кодекс содержит исчерпывающий перечень случаев и условий для применения 200%-го аплифта к понесенным расходам на НИОКР.





Более того, положения статей 269 и 302 Налогового кодекса, регламентирующие порядок отнесения на вычеты расходов на НИОКР, не предусматривают вычета в случае перечисления в бюджет денежных средств в рамках исполнения контрактных условий по Кодексу о недрах и недропользовании.





Налогообложение нерезидентов





81. Какие новшества есть в новом Налоговом кодексе в части налогообложения нерезидентов?





Ответ:





Новым Налоговым кодексом в части налогообложения нерезидентов предусмотрены следующие новшества:





1. В части перечня доходов нерезидентов из источников в Республике Казахстан:





- Расширен и дополнен перечень услуг нерезидента подлежащих налогообложению в Республике Казахстан независимо от места оказания этих услуг: дизайнерскими, рекламными, образовательными. рейтинговыми услугами;





- включен новый вид дохода в виде невозвращенного займа, выданного нерезиденту резидентом Республики Казахстан;





2. В части налоговых льгот для доходов нерезидентов признаны неэффективными и частично исключены следующие льготы:





- по дивидендам нерезидентов;





- по доходу от прироста стоимости;





3. В части порядка применения положений международных договоров:





- изменена структура главы. В целях упрощения отдельными параграфами разделены общие положения по международным договорам, положения для налогового агента, положения для постоянных учреждений.





- упрощена и облегчена редакция статей в части применения Многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения;





- введены положения облегчающее самостоятельное применение налоговыми агентами положений международных договоров (максимально раскрыты условия, нарушение которых может привести к неправомерному применению международных договоров);





4. Упрощено положение Налогового кодекса в части применения документа, подтверждающего резидентство нерезидента, позволяющее применить документ, подтверждающий резидентство в электронном виде.





Налоговое администрирование





82. В новом кодексе отменили добровольное снятие с учета по НДС. Получается если у меня обороты не будут превышать порог для постановки на учет, я все равно должен быть плательщиком НДС? Для чего это сделано?





Ответ:





Согласно новому Налоговому кодексу предусмотрены следующие основания для снятия с регистрационного учета плательщика НДС.





- переход с общеустановленного режима налогообложения на специальный налоговый режим;





- прекращение деятельности или ликвидация плательщика НДС.





Добровольное снятие с регистрационного учета плательщика НДС при совершении оборота, не превысившего порог для постановки на НДС, не предусмотрено, поскольку такая норма создавала налогоплательщикам возможность для уклонения от исполнения налоговых обязательств.





Следовательно, сумма оборота не может быть основанием для снятия с регистрационного учета по НДС.





83. Новым Налоговым кодексом вводится автоматизированный порядок выписки ЭСФ. Но не указан перечень налогоплательщиков, в отношении которых будет проводится такой контроль. Кто будет входить в эту категорию?





Ответ:





Согласно пункту 1 статьи 139 ННК Категории налогоплательщиков, в отношении которых проводится автоматизированный контроль, утверждаются уполномоченным органом (МФ РК).





Автоматизированный контроль будет распространяться для рисковых категорий налогоплательщиков, куда будут входить вновь зарегистрированные и прошедшие перерегистрацию плательщики НДС, имеющие минимальное количество работников и т.д.





Контроль применяется в течение 1 года с начала выписки ЭСФ. При регулярных платежах в течение 6 месяцев - снимается с контроля.





84. При автоматизированном контроле ЭСФ переплата по НДС на 01.01.2026 года, образовавшаяся у экспортеров (на лицевом счете) или любая предоплата по НДС, будет ли учитываться на балансе на контрольном счете с 2026 года.





Ответ:





Так как категория налогоплательщиков, подлежащих контролю включает в себя новых НП и перерегистрированных (сменивших собственников), у которых и так нет ДС, переплата по НДС на 01.01.2026 г. не будет учитываться на балансе на контрольном счете с 2026 г. Соответственно на экспортеров, имеющих переплату, автоматизированный контроль не будет распространяться.





85. С учетом норм нового Налогового кодекса можно ли сняться с учета по НДС при приостановлении сдачи налоговой отчетности в 2026 году?





Ответ:





Согласно новому Налоговому кодексу предусмотрены следующие основания для снятия с регистрационного учета плательщика НДС.





- переход с общеустановленного режима налогообложения на специальный налоговый режим;





- прекращение деятельности или ликвидация плательщика НДС.





Добровольное снятие с регистрационного учета плательщика НДС при совершении оборота, не превысившего порог для постановки на НДС, не предусмотрено, поскольку такая норма создавала налогоплательщикам возможность для уклонения от исполнения налоговых обязательств.





Следовательно, приостановление сдачи налоговой отчетности не может быть основанием для снятия с регистрационного учета по НДС.





86. При сопоставительном контроле ЭСФ в случае блокировки ЭСФ, кто снимает блокировку местный налоговый орган или КГД?





Ответ:





По результатам сопоставительного контроля налогоплательщику направляется уведомление о подтверждении фактического совершения оборота по реализации товаров, выполнению работ и оказанию услуг.





В случае согласия с отсутствием факта совершения оборота по ЭСФ, указанным в уведомлении, налогоплательщик отзывает такие ЭСФ и представляет пояснения об их отзыве.





Если налогоплательщик не согласен с нарушениями, указанным в уведомлении, то он представляет пояснения с обоснованием, подтверждающим фактическое совершение оборота, с обязательным приложением копий документов.





В случае исполнения уведомления налогоплательщиком орган государственных доходов по месту регистрации отменяет приостановление выписки ЭСФ.





87. Если уберут категорирование налогоплательщиков по высокой, средней, низкой степени риска, как компаниям выбирать поставщика? Чтобы потом с вычетов и зачетов не убрали?





Ответ:





В рамках нового Налоговго кодекса исключается категорирование налогоплательщиков путем отнесения их к категориям низкой, средней или высокой степени риска, а также отбор субъектов периодической налоговой проверки на основе оценки степени риска.





Вместо этого вводится новое понятие - система управления налоговыми рисками, которая будет применяться в налоговом администрировании, выявлять определенные риски и принимать меры по их минимизации путем применения информационно-предупредительных или обязательных к исполнению мер. Следовательно, будет проводиться оценка не налогоплательщика, а установленного риска не уплаты, либо не полной уплаты определенного налога и др.





Кроме того, в настоящее время планируется разработка нового сервиса, где будет возможность просмотра сведений, не составляющих налоговую тайну о деятельности налогоплательщика для самостоятельной оценки контрагента.





88. Какая работа проведена в новом Налоговом кодексе по сокращению налогов, сборов и плат?





Ответ:





В новом Налоговом кодексе:





1. Исключается единый земельный налог. Из 12 видов налогов остается 11;





2. Из 10 плат исключается плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности.





Объединяются 3 платы в 1: плата за пользование лесными и растительными ресурсами, животным миром и водными ресурсами поверхностных источников объединены в плату за пользование природными ресурсами.





Таким образом, 10 плат сокращаются до 7. Из 374 ставок становиться 323 (-50 ставок).





3. Исключаются 6 сборов: за государственной регистрацию:





- лекарственных средств и медицинских изделий, а также их перерегистрации;





- космических объектов и прав на них;





- залога движимого имущества и ипотеки судна;





- за постановку на учет телерадиоканала, периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания. за выдачу:





- разрешительных документов, согласий для участников банковского и страхового рынков;





- разрешения на использование радиочастотного спектра телевизионным и радиовещательным организациям.





Из 310 ставок становиться 276 (-34 ставки).





4. Исключаются 5 государственных пошлин:





- за совершение юридически значимых действий уполномоченным государственным органом в области интеллектуальной собственности юридических действий;





- за совершение нотариальных действий; за выдачу:





- удостоверения допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов и его дубликата;





- удостоверения личности моряка, мореходной книжки Республики Казахстан, профессионального диплома;





- разрешений на импорт, экспорт и (или) реэкспорт видов животных и растений.





Из 113 ставок становиться 62 (-51 ставка).





89. Что нового предусмотрено в части налоговых проверок в новом Налоговом кодексе?





Ответ:





Новым Налоговым кодексом предусмотрено проведение только внеплановых налоговых проверок с исключением разделения на плановые и внеплановые проверки.





Комплексные налоговые проверки не будут проводиться в отношении налогоплательщиков, у которых КНН составляет не менее 90 % от утвержденного среднеотраслевого показателя КНН.





В рамках упрощения процедуры вручения документов предусмотрено вручение документов в ходе налоговой проверки, за исключением предписания, электронным способом через кабинет налогоплательщика.





Предусмотрено продление срока исковой давности до завершения налоговой проверки с запретом на назначение налоговой проверки за 30 календарных дней до даты истечения срока исковой давности налогового периода.





Вместе с тем, регламентировано вручение предписания в течение трех рабочих дней после его выписки.





Налоговым кодексом установлены основополагающие принципы налогообложения, регулирующие властные отношения по установлению, введению, изменению, отмене, порядку исчисления и уплаты налогов и платежей, а также отношения, связанные с исполнением налогового обязательства, в том числе порядка назначения налоговых проверок.





В целях создания благоприятных условий для ведения бизнеса в новом Налоговом кодексе сокращены сроки налоговых проверок при их продлении, ограничены сроки приостановления налоговых проверок в отношении малого/микропредпринимательства не более двух раз и сокращены сроки исполнения требований о предоставлении документов, при их наличии, в ходе налоговых проверок до 10 рабочих дней.





90. Нормами статей 209 и 492 нового Налогового кодекса предусмотрено дополнительное заверение счёт-фактуры биометрическими данными. Для чего это необходимо? Когда необходимо пройти биометрическую идентификацию? Сколько раз нужно проходить биометрическую идентификацию?





Ответ:





Целью заверения счета-фактуры биометрическими данными физического лица, осуществляющего выписку счета-фактуры, является исключение фактов подписания счетов-фактур неуполномоченными лицами, т.е. способствовать предупреждению взаиморасчетов с рисковыми компаниями и лицами, непричастными к финансово хозяйственной деятельности компаний.





При выявлении в отношении налогоплательщика риска на основе системы управления рисками в соответствии со статьей 93 настоящего Кодекса.





В данном случае налогоплательщику посредством ИС ЭСФ будет направляться оповещение о необходимости прохождения биометрической идентификации.





При получении оповещения биометрическая идентификация проводится до 23:59 часов 1 (один) раз в день выписки ЭСФ.





91. Подлежит ли изменению порядок включения и исключения налогоплательщиков из реестра бездействующих налогоплательщиков (БД) согласно нового Налогового кодекса?





Ответ:





В рамках нового Налогового кодекса в реестр БД включаются налогоплательщики, самостоятельно не представившие налоговую отчетность в течение 12 месяцев после представления последней налоговой отчетности. При этом отменяется распределение по видам деклараций (декларацию по корпоративному подоходному налогу, декларацию по налогу на игорный бизнес, по фиксированному налогу, декларацию по индивидуальному подоходному налогу, упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса).





Исключению из реестра БД подлежат налогоплательщики, представившие дополнительную налоговую отчетность за налоговый период, по которой налоговая отчетность автоматически признана представленной с нулевыми показателями в пределах срока исковой давности.





Приказ налогового органа заменен на решение налогового органа, на основании которого будут исключаться налогоплательщики из реестра БД, сокращен срок исключения с 5 до 3 рабочих дней.





Также исключена норма по проведению налогового обследования в отношении бездействующего налогоплательщика.





Кроме того, будет производится приостановление выписки электронной счет - фактуры в течении 1 рабочего дня, следующего за днем включения индивидуального предпринимателя в реестр БД, и включение в реестр БД налогоплательщиков, первым руководителем или единственным учредителем (участником) которого является первый руководитель или единственный учредитель (участник) юридического лица - плательщика НДС.





92. Какие изменения предусмотрены при прекращении деятельности в принудительном порядке?





Ответ:





В рамках нового Налогового кодекса, прекращению деятельности в принудительном порядке подлежит налогоплательщик, не являющийся руководителем и (или) учредителем другого юридического лица, участником совместного предпринимательства.





Также, условия прекращения деятельности в принудительном порядке дополнены следующими критериями:





- имеющего неисполненное или исполненное путем представления пояснения уведомление об устранении нарушений по результатам камерального контроля, налоговым проверкам - при наличии таких нарушений;





- в отношении которого применены меры (аресты, ограничения) судебными исполнителями и (или) другими уполномоченными органами;





- является или являлся стороной валютного договора по экспорту или импорту, по которому не завершены процедуры валютного контроля для целей репатриации национальной и (или) иностранной валюты;





- осуществлявшего платежи и (или) переводы денег по банковским счетам в течение срока исковой давности.





93. Какой подзаконный акт будет регулировать требования к содержанию чека ККМ?





Ответ:





Требования к содержанию кассового чека (то есть состав реквизитов, структура, формат и т.д.) исключены из самого Налогового кодекса.





Эти требования теперь будут устанавливаться отдельным подзаконным актом приказом министерства финансов ("О некоторых вопросах применения контрольно-кассовых машин").





94. Нужно ли обновлять программное обеспечение ККМ, если изменится состав чека?





Ответ:





Министерством финансов разработан Протокол передачи данных с контрольно - кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных (далее - ККМ) на сервер операторов фискальных данных (далее - ОФД), версии 2.0.3 (далее - Протокол версии 2.0.3).





На сегодящний день Разработчиками ККМ проводится тестирование на тестовых площадках ОФД, срок завершения до 31 августа.





После завершения тестирования Протокола 2.0.3 налогоплательщики обязаны будут перепрограммировать свои ККМ в течение 6 месяцев.





95. Какие изменения в новом Налоговом кодексе в части ведения лицевых счетов и учета платежей?





Ответ:





Новым Налоговым кодексом в целом сохранены основные положения по ведению лицевых счетов и учету платежей, в том числе остались без изменения нормы по сроку исковой давности для зачета и возврата излишне уплаченной суммы налогов и платежей в бюджет.





Вместе с тем, в целях формирования актуального сальдо лицевого счета налогоплательщика новым Налоговым кодексом предусмотрено списание излишне уплаченной суммы налогов, платежей в бюджет, по которым истек срок исковой давности для ее зачета и возврата.





96. Какая именно налоговая отчетность будет сокращена согласно новому Налоговому кодексу?





Ответ:





Налоговая отчетность будет сокращена на 30%, при этом в неё добавят обязательные строки для заполнения, к примеру, по льготам.





В новой версии Налогового кодекса отменяется расчет по налогу на имущество (форма 701.01), если сумма обязательств не превышает 1 млн.тенге. В случае, если сумма платежей менее 1 млн.тенге, налогоплательщик будет подавать декларацию (форма 700.00) только один раз в год и производить уплату на основании этой декларации.





Также отменяются расчеты по транспортному налогу (форма 701.00), по земельному налогу (форма 701.01).





В целом из 39 действующих форм налоговой отчетности планируется исключить не менее 30% форм.





Это формы 101.01 (автоматизация), 180.00 (будет приложение в ф.100.00), 240.00 (ф.270.00), 421.00 (приложение в ф.400.00), 540.00 (приложение в ф.100.00), 560.00 (приложение в ф.590.00), 570.00 (приложение в ф.590.00), 701.00 (автоматизация), 871.00 (исключается из ФНО), 911.00, 912.00, 913.00.





97. В новом Налоговом кодексе предусмотрена публикация форматно-логического контроля (ФЛК), применяемого налоговым органом при заполнении форм налоговой отчетности (ФНО), для применения налогоплательщиками? ФЛК является частью системы заполнения отчетности, если они по каким-либо причинам не могут входить в состав НПА об утверждении ФНО, то должны хотя бы публиковаться для налогоплательщиков.





Ответ:





ФЛК (проверка полноты и корректности заполнения отчетности) основывается на правилах заполнения форм налоговой отчетности, которые утверждаются уполномоченным органом (прим. приказом МФ РК) наряду с самими формами.





В этой связи, в целях оказания помощи налогоплательщикам при заполнении налоговой отчетности, соответствующие нормы относительно публикации требований ФЛК на интернет ресурсе уполномоченного органа предусмотрены в новом Налоговом кодексе (см. пп. 2) п. 2 статьи 46).





98. Помимо сокращения налоговой отчетности на 30%, какие ещё нововведения предусмотрены в части представления налоговой отчетности в новом Налоговом Кодексе для снижения нагрузки с субъектов бизнеса?





Ответ:





Новый Налоговый кодекс предусматривает одно нововведение, для удобства налогоплательщиков (ЮЛ, ИП, ЛЗЧП) - если налогоплательщик (НП) не представит налоговую отчетность, система налогового органа по истечении установленного срока её представления автоматически сформирует нулевую отчетность. Такая отчетность будет считаться поданной с нулевыми показателями. Данное новшество удобно в случаях чрезвычайных ситуаций, отсутствия доступа к интернету, иных форс-мажорных обстоятельств. При этом налогоплательщик сможет представить дополнительную форму отчетности.





В этой связи за несвоевременное представление налоговой отчетности отменяются следующие способы исполнения налогового обязательства: выставление уведомления, арест банковских счетов, административные штрафы.





Также отменяется продление сроков представления налоговой отчетности, приостановление представления налоговой отчетности будет на альтернативной основе.





99. Каким образом исправлять налоговую отчетность, если новым Налоговым кодексом отменили отзыв налоговой отчетности?





Ответ:





Новым Налоговым кодексом налоговая отчетность, за исключением заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (прим. форма 328.00 в рамках ЕАЭС), не подлежит отзыву.





Исправление поданной налоговой отчетности, учитывая международный опыт, будет производиться налогоплательщиком путем представления дополнительной налоговой отчетности (ДФНО) и (или) налоговой отчетности по уведомлению в установленном порядке (статья 116 ННК).





Подробный порядок представления налоговой отчетности будет устанавливаться уполномоченным органом (прим. приказом Министра финансов Республики Казахстан "О некоторых вопросах представления налоговой отчетности").





100. Какие меры поддержки для налогоплательщиков предусмотрены в рамках сервисной модели в новом Налоговом кодексе?





Ответ:





Основной целью сервисной модели является максимальное снижение административных издержек для налогоплательщиков, развитие экономики, повышение собираемости налогов в бюджет.





В этой связи, новым Налоговым кодексом предусмотрены соответствующие подходы сервисной модели, в том числе:





- внедрение сервисных (выездных) групп налоговых органов для налогового обслуживания ФЛ с ограниченными возможностями и проживающих в отдаленных населенных пунктах;





- извещение налогоплательщиков посредством видео/аудио и других технических средств о наступлении сроков исполнения налогового обязательства (К примеру, посредством мобильных приложений банков направление push-сообщений о возможности приостановления представления ФНО, о необходимости постановки на рег. учет по НДС, о смене режима налогообложения);





- уведомление налогоплательщика налоговым органом информационно-предупредительного характера;





- предварительное заполнение налоговой отчетности налогоплательщиков, применяющих СНР для малого бизнеса и ФЛ в рамках всеобщего декларирования, на основании имеющихся в налоговом органе сведений.





Следовательно, переход к сервисной модели приведет к максимальному снижению административных издержек для налогоплательщиков, т.е. субъекты бизнеса будут меньше времени тратить на документооборот, разного вида отчеты и споры с госорганами, и больше на развитие бизнеса.





Разное





101. Освобождаются ли от уплаты государственной пошлины в судах льготники по всем делам и документам в качестве ответчиков?





Ответ:





Да, освобождаются от уплаты государственные пошлины в судах льготники, в том числе ветеранов ВОВ, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, лица с инвалидностью, а также один из родителей лица с инвалидностью с детства, ребенка с инвалидностью по всем делам и документам в качестве ответчиков.





102. Освобождаются ли от уплаты платы за пользование лесными ресурсами рубки на участках, пройденных пожарами?





Ответ:





Да, освобождаются от уплаты платы за пользование лесными ресурсами государственные лесовладельцы и лица, получившие право лесопользования в порядке, определенном Лесным кодексом Республики Казахстан, осуществляющие рубки промежуточного пользования и прочие рубки на участках, пройденных пожарами, если площадь таких пожаров составила свыше 100 гектаров.





103. Есть ли по старым автомобилям пониженные ставки налога на транспорт?





Ответ:





Да, по легковым автомобилям, у которых срок эксплуатации превышает





- 10 лет, применяется поправочный коэффициент 0,3





- 20 лет, применяется поправочный коэффициент 0,5.





104. Крестьянские фермерские хозяйства в настоящее время используют в работе автомобили пикапы, при этом действующим Налоговым кодексом не освобождались от уплаты налога. Есть ли изменения в новом Налоговом кодексе касательно освобождения данных автомобилей от уплаты налога на транспорт?





Ответ:





Да, крестьянские фермерские хозяйства, имеют право на освобождение от налога на транспортные средства по одному автомобилю пикапу.





105. Какие платы исключены из Налогового кодекса?





Ответ:





Из нового Налогового кодекса исключена плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности.





106. В настоящее время земельные участки сельскохозяйственного назначения при изменении границ населенных пунктов вошли в черту городов, в этой связи будут ли сохранены ставки земельного налога для земель сельхозначения?





Ответ:





Да, в новый Налоговый кодекс включена норма по исчислению земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в черте населенных пунктов при изменении границ по ставкам, для земель сельхозназначения, при условии использования таких участков в сельскохозяйственных целях.





107. Какие изменения предусмотрены в рамках нового Налогового кодекса в части налога на игорный бизнес?





Ответ:





По налогу на игорный бизнес сохранен действующий порядок исполнения налоговых обязательств по налогу на игорный бизнес.





108. Какие меры будут применяться в отношении иностранных интернет-платформ, не прошедших условную регистрацию в налоговых органах Республики Казахстан?





Ответ:





Согласно нового Налогового кодекса, иностранные интернет-платформы, осуществляющие деятельность на территории Республики Казахстан, обязаны встать на условную регистрацию в налоговых органах. В случае невыполнения данного требования предусмотрены меры административного воздействия в виде блокировки доступа к интернет-ресурсам и/или самой платформе.





Кроме того, если в ходе проведения камерального контроля будут выявлены расхождения по уплаченным суммам налогов (например, по НДС), и по результатам выставленного уведомления несоответствие не будет устранено, также может быть принято решение о блокировке платформы.





109. Вводятся ли обязательства для интернет-платформ по предоставлению информации о своей деятельности?





Ответ:





Да, в соответствии с новым Налоговым кодексом, для местных и иностранных интернет-платформ вводятся обязательства по предоставлению сведений о реализации товаров, работ и услуг, осуществляемой через такие платформы.





Эти сведения будут предоставляться ежемесячно в уполномоченный орган и включают данные о продавцах, объемах реализации и иных деталях сделок.





Это позволит обеспечить прозрачность электронной торговли и контроль налоговых обязательств ее участников.





Дополнительно, иностранные интернет-платформы, осуществляющие выплаты в пользу физических лиц - резидентов Казахстана, также будут обязаны предоставлять информацию о таких выплатах.





Это необходимо для камерального контроля доходов физических лиц, получающих вознаграждение через цифровые платформы (например, YouTube, TikTok и другие)





Налог на роскошь





110. Что значит "налог на роскошь"?





Ответ:





Как таковой "налог на роскошь" новым Налоговым кодексом не предусматривается, вместе с тем, предлагается ввести отдельные нормы по налогообложению имущества с определенными критериями отнесения к роскоши.





111. Что попадает под "налог на роскошь"?





Ответ:





Под "налог на роскошь" для целей налогообложения подпадают:





- автомобили стоимость приобретения которых составляет 18 000-кратный месячный расчетный показатель и выше;





- яхты и самолеты стоимость приобретения которых составляет 24 000-кратный месячный расчетный показатель и выше;





- алкогольная продукция стоимостью свыше 500 000 тенге;





- табачные изделия (сигары) стоимостью свыше 10 000 тенге.





- недвижимое имущество (квартира, жилой дом, и т.д.), совокупная стоимость (общая стоимость всех объектов, зарегистрированных на одного собственника) которого превышает 450 миллионов тенге (учитывается стоимость для целей налогообложения, а не рыночная).





112. Как считается "налог на роскошь"?





Ответ:





По автомобилям, яхтам и самолетам, исчисляется акциз по ставке 10% от стоимости приобретенного транспортного средства.





По алкогольной продукции и табачным изделиям (сигарам) исчисляется акциз 10% от стоимости в тенге за литр или штуку при ввозе на территорию РК.





По недвижимому имуществу исчисляется налог на имущество по совокупной стоимости всех объектов по ставке 2% со стоимости имущества.





При этом местные представительные органы вправе установить коэффициент роскоши, увеличивающий налогооблагаемую стоимость на 50%.





113. Если я имею в собственности несколько квартир и домов, буду ли я платить так называемый налог на роскошь?





Ответ:





Да, будете платить, если имущество в общей стоимости превышают сумму 450 млн тенге (ниже рыночной стоимости в 5,6 раза).