"Послание древним богам". Ученые взломали код возрастом 4000 лет

Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая 4 и 5 мая в 19.00 на большой сцене Русского драматического театра представит шымкентской публике три одноактных балета Ф. Шопена "Шопениана", И.С. Баха "Открывая Баха", М. Равеля "Болеро". В рамках гастрольной поездки в фойе театра пройдет фотовыставка с участием ведущих солистов балетной труппы.





"Шопениана" - балетная сюита на музыку Фридерика Шопена. Бессюжетный спектакль - оммаж эпохе романтизма с его вечным конфликтом между мечтой и действительностью, неуловимостью ускользающего идеала.

Художественный руководитель и балетмейстер-постановщик Гульжан Туткибаева восстановила легендарную хореографию М. Фокина, которая по праву считается одной из жемчужин классической хореографии. Мимолетность, воздушность и легкость исполнения - вот, что видишь на сцене. Хочется самому воспарить в воздухе, закрыть глаза и улететь в грёзы и мечты.

Эти спектакли были представлены не только в Казахстане - в нашем театре и Astana Opera, но и на сценах Франции и Англии. А сейчас мы хотим представить эти балеты шымкентской публике и надеемся, что они найдут отклик в сердце каждого зрителя. Артисты балета помимо насыщенного текущего репертуара сейчас активно готовятся к гастролям в Шымкенте. Отдельно хочется отметить работу балетной труппы, ведь для всех трех постановок задействованы одни и те же танцоры. Балетной труппе приходится так быстро менять образы и костюмы, перевоплощаться эмоционально, перестраиваться из классической хореографии в модерн, менять амплуа и партнеров в танце" - говорит Гульжан Туткибаева, художественный руководитель КазНТОБ имени Абая, народная артистка РК.

Балет-неоклассика "Открывая Баха" - абстрактная деконструкция классицизма. Музыка Баха остается неизменным объединяющим классическим элементом, но необычный и неожиданный хореографический язык танца создает аллюзию обрыва классических корней. Все работает на разнообразие, проявление, утверждение, которые играют более значимую роль в нашей жизни, чем мы привыкли думать. Революционная постановка "Открывая Баха"- это всплеск эмоций, то новшество, которого так ждал зритель! От увиденного публика в зале погружается в некий транс - танец просто погружает в пучину доселе невиданных эмоций. Деконструкция всего классического должна рассматриваться как преображение во что-то новое - процесс разрушения, за которым всегда следует перерождение. Фактически это и усиливает красоту и силу танца. Это оригинальная постановка австралийского хореографа-постановщика Дэвида Джонатана.









Морис Равель, хорошо знакомый с самобытным искусством Испании, написал оригинальное сочинение "Болеро", на что его, безусловно, вдохновила известная танцовщица - солистка русского балета Ида Рубинштейн. В свое время она мечтала исполнить на сцене Гранд-опера в Париже хореографическую композицию на испанскую тему.

Балетмейстер Рикардо Амаранте считает историю "Болеро" одой идеалу женской красоты и чувственности.





Когда я получил предложение постановки "Болеро", я воодушевился и испугался одновременно. Ведь мировая хореография знает немало примеров поставки этого балета. Вдохновением для меня послужил известный портрет Иды Рубинштейн - женщины, благодаря которой появилось "Болеро". Я хотел создать чувственный, эмоционально насыщенный балет. Безграничные фантазии ведут нас в мир любви, ревности и страсти", - делится своими ощущениями балетмейстер.

Постановка Рикардо Амаранте - это крик, бурление страстей и буйство танца. Классик-модерн присутствует во всем, что происходит на сцене, как перемещаются танцоры, как декорации и свет меняют настроение зрителя. Все это дополняет и усиливает восприятие музыки Равеля.





Хочется отдельно отметить, что эти три балета были высоко оценены искушенной публикой во Франции и Англии в 2019 году, а постановка "Открывая Баха" была отмечена престижным европейским журналом Dance Europe в номинации New name to watch ("Новое имя к просмотру").