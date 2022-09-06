"Послание древним богам". Ученые взломали код возрастом 4000 лет

Фото: wikimedia.org Клинопись

Ученые решили одну из исторических загадок: расшифровали древнеиранскую письменность, возраст которой свыше четырех тысяч лет. Более века она была для специалистов настоящей головоломкой, сообщает РИА Новости

Загадочное царство на Востоке

Отчет, опубликованный международной группой исследователей из Тегеранского и Болонского университетов, многие уже сравнили с изучением Розеттского камня в XIX веке. Тогда французский востоковед Жан-Франсуа Шампольон сумел прочесть египетские иероглифы.

Нынешняя сенсация касается языка, на котором говорили в древнем государстве Элам. Оно зародилось приблизительно пять тысяч лет назад на юго-западе современного Ирана. Его столица - Сузы - граничила с Шумером, что давало возможность для активной торговли. Поэтому страна быстро стала крупнейшим экономическим и культурным центром своего времени.





wikipedia.org Позднее на основе процветающего царства возникли персидские державы. В том числе могущественная Ахеменидская (VI-IV вв. до н. э.), позже подчинившая себе значительную часть древнего Ближнего Востока.

Именно при раскопках в Сузах в 1903-м археологи из Франции обнаружили первые образцы эламского языка. На нескольких глиняных табличках выгравированы надписи, внешне похожие на клинопись.

Поначалу их так и определили. Учитывали и тот факт, что в середине VII века до нашей эры Эламское царство завоевала Ассирия. Вполне возможно, покоренные народы переняли их письменность.

Но затем стало понятно: таблички из Суз не поддаются расшифровке. Ученые поняли, что существовала своя, независимая система знаков.

В последующие годы обнаружили и другие образцы эламского письма. На сегодняшний день - более сорока. Некоторые ученые выдвигали версии расшифровки, кому-то удалось даже прочесть отдельные слова. Несмотря на это, ключ к полному пониманию языка так и не нашли.

Серебряные кубки

В 2015-м археолог Франсуа Дессе из лаборатории Archeorient в Лионе решил закончить дело предшественников. Опираясь на их наработки, он со своей командой разделил имеющиеся тексты на группы - в зависимости от происхождения и исторического периода.

Большинство из них представляют собой часто повторяющиеся королевские надписи, посвященные древним богам. Например, "Я [имя], великий царь [имя], сын [имя отца], я сделал этот предмет для [имя бога или человека]", - рассказал Дессе.





hmn.wiki Кубок с надписями на эламском письме Кроме того, ученые получили доступ к восьми серебряным кубкам III века до н. э., которые хранились в частной коллекции. Стенки сосудов сплошь усеяны эламским письмом и клинописью. Прочитать текст на последнем не составило труда (клинопись в наше время достаточно хорошо изучена). Речь в нем шла об одном из правителей Элама.

А затем специалисты решили сопоставить записи. Ведь, по логике, имя правителя и его титул в обоих вариантах должны были зафиксировать одинаково.

В итоге получился следующий текст: "Пузур-Сушинак, царь Авана, Инсушинак [божество] любит его".

В общей сложности команде удалось идентифицировать 72 символа - 96 процентов надписи. Над оставшейся частью, отмечает Дессе, еще предстоит поработать. Как и над остальными эламскими текстами.

Спорные моменты

Открытие Дессе в корне меняет представления о возникновении письменности на Ближнем Востоке. До недавнего времени считали, что отправной точкой для любой знаковой системы в этом регионе была клинопись. Наиболее древние ее образцы относятся к бронзовому веку (3300-1200 до н. э.).

Мы выяснили, что у Элама не было такой материнской письменности. А значит, в середине третьего тысячелетия до нашей эры в Иране параллельно существовала своя система", - заключает Дессе.





wikipedia.org Известные знаки эламского линейного письма Ученый добавляет: у древнего письма была еще одна отличительная черта. Иероглифы в нем обозначали конкретные звуки или их сочетание. В отличие от той же клинописи, где каждый символ - это логограмма, конкретное слово.

Из этого можно предположить, что на юго-западе Ирана появился первый полностью фонетический алфавит. Ранее таковым считалась финикийская азбука, возникшая около 1100 года до нашей эры.

Некоторые исследователи, однако, скептически отнеслись к выводам команды Дессе. Они усомнились в подлинности тех самых восьми серебряных кубков, с которыми тот работал. Но металлургический и химический анализ артефактов из частной коллекции показал их подлинность.

Кроме того, патина - налет, который образуется на сплавах, - указывает, что сосуды долгое время пробыли в земле. А это еще одно свидетельство подлинности.





wikimedia.org Критиком выступил также ассиролог Джейкоб Даль из Оксфордского университета.





Если следовать логике Дессе, эламский язык по древности такой же, как и клинопись. Может, и старше. Однако это неверно", - полагает ученый.

Даль работает с более древними текстами Элама и считает, что у этого языка был свой прототип, у которого больше общих черт с шумерской письменностью. А значит, говорить о двух независимых знаковых системах нельзя.

Правда, записи на протоэламском до сих пор не расшифрованы. Дессе, в свою очередь, уверен: его метод позволит это исправить. Но, подчеркивает он, до разгадки пока далеко - работа только началась.