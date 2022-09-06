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"Послание древним богам". Ученые взломали код возрастом 4000 лет

05.09.2022, 21:35 1741
"Послание древним богам". Ученые взломали код возрастом 4000 лет
Фото: wikimedia.org Клинопись
Ученые решили одну из исторических загадок: расшифровали древнеиранскую письменность, возраст которой свыше четырех тысяч лет. Более века она была для специалистов настоящей головоломкой, сообщает РИА Новости.
 
Загадочное царство на Востоке
 
Отчет, опубликованный международной группой исследователей из Тегеранского и Болонского университетов, многие уже сравнили с изучением Розеттского камня в XIX веке. Тогда французский востоковед Жан-Франсуа Шампольон сумел прочесть египетские иероглифы.
 
Нынешняя сенсация касается языка, на котором говорили в древнем государстве Элам. Оно зародилось приблизительно пять тысяч лет назад на юго-западе современного Ирана. Его столица - Сузы - граничила с Шумером, что давало возможность для активной торговли. Поэтому страна быстро стала крупнейшим экономическим и культурным центром своего времени.


wikipedia.org
Позднее на основе процветающего царства возникли персидские державы. В том числе могущественная Ахеменидская (VI-IV вв. до н. э.), позже подчинившая себе значительную часть древнего Ближнего Востока.
 
Именно при раскопках в Сузах в 1903-м археологи из Франции обнаружили первые образцы эламского языка. На нескольких глиняных табличках выгравированы надписи, внешне похожие на клинопись.
 
Поначалу их так и определили. Учитывали и тот факт, что в середине VII века до нашей эры Эламское царство завоевала Ассирия. Вполне возможно, покоренные народы переняли их письменность.
 
Но затем стало понятно: таблички из Суз не поддаются расшифровке. Ученые поняли, что существовала своя, независимая система знаков.
 
В последующие годы обнаружили и другие образцы эламского письма. На сегодняшний день - более сорока. Некоторые ученые выдвигали версии расшифровки, кому-то удалось даже прочесть отдельные слова. Несмотря на это, ключ к полному пониманию языка так и не нашли.
 
Серебряные кубки
 
В 2015-м археолог Франсуа Дессе из лаборатории Archeorient в Лионе решил закончить дело предшественников. Опираясь на их наработки, он со своей командой разделил имеющиеся тексты на группы - в зависимости от происхождения и исторического периода.
 

Большинство из них представляют собой часто повторяющиеся королевские надписи, посвященные древним богам. Например, "Я [имя], великий царь [имя], сын [имя отца], я сделал этот предмет для [имя бога или человека]", - рассказал Дессе.


hmn.wiki Кубок с надписями на эламском письме
Кроме того, ученые получили доступ к восьми серебряным кубкам III века до н. э., которые хранились в частной коллекции. Стенки сосудов сплошь усеяны эламским письмом и клинописью. Прочитать текст на последнем не составило труда (клинопись в наше время достаточно хорошо изучена). Речь в нем шла об одном из правителей Элама.
 
А затем специалисты решили сопоставить записи. Ведь, по логике, имя правителя и его титул в обоих вариантах должны были зафиксировать одинаково.
 
В итоге получился следующий текст: "Пузур-Сушинак, царь Авана, Инсушинак [божество] любит его".
 
В общей сложности команде удалось идентифицировать 72 символа - 96 процентов надписи. Над оставшейся частью, отмечает Дессе, еще предстоит поработать. Как и над остальными эламскими текстами.
 
Спорные моменты
 
Открытие Дессе в корне меняет представления о возникновении письменности на Ближнем Востоке. До недавнего времени считали, что отправной точкой для любой знаковой системы в этом регионе была клинопись. Наиболее древние ее образцы относятся к бронзовому веку (3300-1200 до н. э.).
 

Мы выяснили, что у Элама не было такой материнской письменности. А значит, в середине третьего тысячелетия до нашей эры в Иране параллельно существовала своя система", - заключает Дессе.


wikipedia.org Известные знаки эламского линейного письма
Ученый добавляет: у древнего письма была еще одна отличительная черта. Иероглифы в нем обозначали конкретные звуки или их сочетание. В отличие от той же клинописи, где каждый символ - это логограмма, конкретное слово.
 
Из этого можно предположить, что на юго-западе Ирана появился первый полностью фонетический алфавит. Ранее таковым считалась финикийская азбука, возникшая около 1100 года до нашей эры.
 
Некоторые исследователи, однако, скептически отнеслись к выводам команды Дессе. Они усомнились в подлинности тех самых восьми серебряных кубков, с которыми тот работал. Но металлургический и химический анализ артефактов из частной коллекции показал их подлинность.
 
Кроме того, патина - налет, который образуется на сплавах, - указывает, что сосуды долгое время пробыли в земле. А это еще одно свидетельство подлинности.


wikimedia.org
Критиком выступил также ассиролог Джейкоб Даль из Оксфордского университета. 

Если следовать логике Дессе, эламский язык по древности такой же, как и клинопись. Может, и старше. Однако это неверно", - полагает ученый.

 
Даль работает с более древними текстами Элама и считает, что у этого языка был свой прототип, у которого больше общих черт с шумерской письменностью. А значит, говорить о двух независимых знаковых системах нельзя.
 
Правда, записи на протоэламском до сих пор не расшифрованы. Дессе, в свою очередь, уверен: его метод позволит это исправить. Но, подчеркивает он, до разгадки пока далеко - работа только началась.
 

новости по теме

Великая Китайская стена

01.08.2022, 11:13 17996
Великая Китайская стена
Фото: Кадр с видео
Великая Китайская стена - одно из новых 7 чудес света, самое масштабное сооружение, возведенное человеком, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
 
Великая Китайская стена имеет протяженность 8851,9 км и проходит по северному Китаю через 17 провинций. Сюда входит 6259 км стен, 359 км рвов, 2232 км естественных защитных рубежей в виде холмов и рек. Историческая длина стены с ответвлениями - 21196 км. 
 
В III веке до нашей эры началось строительство первых участков стены.
 
С завершением эпохи Воюющих царств император Цинь Шихуанди, объединивший под своей властью разрозненные китайские земли, отдал распоряжение о строительстве стены вдоль горного хребта Иншань на севере Китая. 
 
В конце XIX века она получила название, известное по сей день, - Великая Китайская стена. "Длинная стена в 10 000 ли" называют стену в Китае. 

 

Martial Arts Today. В ходе работы программы Китайского международного пресс-центра состоялся мастер-класс по ушу

13.07.2022, 16:34 30116
В ходе работы программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае состоялся мастер-класс по традиционному китайскому воинскому искусствам ушу. Участники получили уникальную возможность провести тренировку по тайцзицюань с выдающимися мастерами этого вида традиционного воинского искусства Китая.
 
Мастера ушу
 
Ян Сонцюань, родившийся в Вэньсяне, провинция Хэнань, в 1951 году, с детства учился у своего деда, мастера Чэнь Чжаопи. Он практикует уже более 60 лет. Он обладает превосходными боевыми практиками и глубокими теоретическими познаниями. В настоящее время он является главным тренером Пекинского учебного центра тайцзицюань Чэньцзягоу, специально назначенным тренером многих зарубежных спортивных залов по боевым искусствам в США и Швейцарии, старшим консультантом по Тайцзи Исследовательского альянса И цзин Кембриджского университета, почетным президентом Румынской академии искусства здоровья и Китайской ассоциации здоровья по Тайцзи. Эксперт.
 
Тайцзицюань основан на теории инь и ян, а теория традиционной китайской медицины является основой физиологии и здоровья. Тайцзицюань также является единственным видом спорта в мире, который может объединить цигун, боевые искусства, гимнастику, философию, культуру, боевые искусства и здравоохранение. В декабре 2020 года Организация Объединенных Наций официально включила китайский тайцзицюань в репрезентативный список мирового нематериального культурного наследия.
 
Г-н Ян Сонцюань преподавал боевые искусства в провинциях Хэнань, Шэньси, Шаньси, Сычуань, Юньнань и других местах. С 1988 года он преподает в Пекине. Более 30 лет он преподавал кулачные практики в Пекинском университете, Китайской таможне, CNOOC, Национальном колледже прокуратуры, Пекинском муниципальном бюро промышленности и торговли, Налоговом бюро, Цзюлунби в парке Бэйхай и других местах, популярных в народе. Ян Сонцюань далее систематизировал и изучил теорию сохранения здоровья посредством практики тайцзицюань и ТКМ, а также применил ее для лечения различных заболеваний и физической реабилитации.
 
Лю Ченхан имеет двойную степень бакалавра, присужденную соответственно Пекинским университетом международных исследований и Китайским университетом иностранных дел. Она является серебряным призером конкурса английской речи Пекинского бюро обслуживания дипломатических миссий в 2018 году, обладательницей золотой медали Пекинского чемпионата по традиционным боевым искусствам (фехтование - женская группа) в 2019 году, а также обладательницей золотой медали Пекинского чемпионата по боевым искусствам и Элитного конкурса (Тайцзи-меч - женская группа) в 2019 году.
 
Лю Ченхан работает учителем английского языка, тренером KET & PET и преподавателем традиционных китайских боевых искусств в LCC.
 
 
Информационное агентство Kazakhstan Today
 
Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.
 
Китайский международный пресс-центр Евразии 2022 (CIPCC) 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. 
 
В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA)
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
 

В Китае пройдет выставка в поддержку образования "Солнечная радуга"

27.06.2022, 18:08 40026
В Китае пройдет выставка в поддержку образования "Солнечная радуга"
Португальский художник-сюрреалист Сантьяго Рибейро является наставником и популяризатором крупнейшей в мире выставки сюрреалистов XXI века "Международный сюрреализм". Его работы были выставлены во всем мире, в том числе в Берлине, Москве, Нью-Йорке, на выставках в Далласе, Лос-Анджелесе, Миссисипи, Индиане, Денвере, Варшаве, Сен-Нанте, Париже, Лондоне, Вене, Пекине, Флоренции, Мадриде, Гранаде, Барселоне, Лиссабоне, Белграде, Черногории, Румынии, Японии, Тайване, Бразилии, Минске, Нью-Дели, Йиглаве (Чехия) и Кальтаджироне на Сицилии и в нескольких городах в Португалии.

Times Square NYC сообщила информацию о своей выставке многим, и работы художника были собраны коллекционерами многих стран.



 

Отчетный концерт детской музыкальной хоровой школы №1. Хор "Коктем"

30.05.2022, 02:01 61631
Отчетный концерт детской музыкальной хоровой школы №1. Хор "Коктем"

В Кыргызстане прошла неделя традиционной музыки

20.05.2022, 13:53 61226
В Кыргызстане прошла неделя традиционной музыки
Фото: 24.kg
В Кыргызстане сегодня стартовала неделя традиционной музыки, которая продлиться до 25 апреля. Мероприятие приурочено к празднованию Дня традиционной музыки - 25 апреля, сообщает министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики страны, рассказывает СИНЬХУА Новости
 
Целью недели традиционной музыки является сохранение, совершенствование и развитие традиционной музыки, пластов устно-профессиональной музыки в фольклоре и устной традиции в эпоху глобализации.
 
Так, в рамках недели пройдут культурные и научные мероприятия. В частности, будут организованы выставка-ярмарка традиционной культуры этносов "Наследие", мастер-классы носителей традиционного музыкального искусства, концерты носителей сказительского искусства и мастеров традиционной музыки.
 
Кроме этого, пройдут Международный конгресс музыки и танца, круглый стол "Преподавание музыкального искусства устной традиции", а также впервые состоится Международная научно-практическая конференция по психосоматической медицине и психологии на тему "Психосоматическая медицина и психология. Синкретизм искусства в психосоматике".
 
Гостями и участниками недели традиционной музыки будут ученые, деятели науки, культуры, образования, исследователи, исполнители и хранители устной и традиционной культуры из Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Турции, Таджикистана, России, Италии, Великобритании, Германии, Венгрии и других стран. 

 

Весенний фестиваль-концерт "Гүл Алматы. Flower city"

04.05.2022, 11:06 69121
Весенний фестиваль-концерт "Гүл Алматы. Flower city"
Фото: Кадр с видео
1 мая в Казахской государственной филармония имени Жамбыла прошел весенний фестиваль-концерт "Гүл Алматы. Flower city". 


Артисты - лауреаты республиканских и международных конкурсов и фестивалей:
 
  • Детский хор "Байтерек" гимназии № 79. Руководитель - Елена Байысбаева, концертмейстер - Евгения Сахарова. 
  • Детский хор "Көктем" ДХШ № 1. Руководитель - Наталья Чечель, концертмейстер - Мария Дорошенко.
  • Детский хор "Көкек" гимназии № 83. Руководитель - Наталья Марченко, концертмейстер - Еркебулан Чаким.
  • Хор мальчиков "Іскер". Руководитель - Сергей Романов.
  • Средний хор "Қоңырау" школы "Престиж". Руководитель - Светлана Политаева, концертмейстер - Елизавета Цой.
  • Средний хор "Байтерек" гимназии № 79. Руководитель - Жибек Наурызбаева, концертмейстер - Евгения Сахарова.
  • Золотой призер международных хоровых конкурсов Италии, Австрии, Китая смешанный хор КНК имени Курмангазы. Художественный руководитель - заслуженный деятель Казахстана Ян Рудковский.
 

В Нур-Султане пройдет Пасхальный фестиваль, посвященный 30-летию дипломатических отношений между Казахстаном и Россией

28.04.2022, 11:54 72461
В Нур-Султане пройдет Пасхальный фестиваль, посвященный 30-летию дипломатических отношений между Казахстаном и Россией
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - В Нур-Султане 4, 5, 6 мая пройдут концерты II Пасхального фестиваля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Фестиваль приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией, рассказали организаторы. 
 
4 мая в 18.30 в концертном зале Духовно-культурного центра имени Кирилла и Мефодия (ул. Кюйши Дина, 27/1) состоится торжественное открытие фестиваля, в котором примут участие известные профессиональные и самодеятельные исполнители и музыкальные коллективы. Вход свободный.
 
5 мая в 19.00 в Органном зале Казахского национального университета искусств (пр. Женис, 33) пройдет концерт "Национальная коллекция" ансамбля солистов "Орнамент" (Санкт-Петербург) под управлением заслуженного артиста России Михаила Дзюдзе. В концерте примет участие солистка Мариинского театра, лауреат международных конкурсов Анастасия Калагина. Вход по пригласительным билетам.
 
Фестиваль завершится большим праздничным гала-концертом. Он состоится 6 мая в 18.30 в концертном зале Духовно-культурного центра имени Кирилла и Мефодия (Кюйши Дина, 27/1). Вход свободный.
 
Кроме этого, на территории Свято-Успенского кафедрального собора развернута выставка писанок - гигантских декоративных пасхальных яиц, расписанных профессиональными мастерами и юными художниками из Нур-Султана, Алматы, Караганды, Петропавловска, Тараза. Вход свободный.
 
Фестиваль проходит при поддержке посольства России и посольства Беларуси в Казахстане, Союза ремесленников Казахстана и областного центра проведения школьных олимпиад и внешкольных мероприятий "Жамбыл дарыны" (Тараз), добавили в пресс-службе Русского дома в Нур-Султане.
 

Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая объявил о предстоящих гастролях в Шымкенте

14.04.2022, 19:18 79361
Фото: КазНТОБ им. Абая
Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая 4 и 5 мая в 19.00 на большой сцене Русского драматического театра представит шымкентской публике три одноактных балета Ф. Шопена "Шопениана", И.С. Баха "Открывая Баха", М. Равеля "Болеро". В рамках гастрольной поездки в фойе театра пройдет фотовыставка с участием ведущих солистов балетной труппы.

"Шопениана" - балетная сюита на музыку Фридерика Шопена. Бессюжетный спектакль - оммаж эпохе романтизма с его вечным конфликтом между мечтой и действительностью, неуловимостью ускользающего идеала. 

 
Художественный руководитель и балетмейстер-постановщик Гульжан Туткибаева восстановила легендарную хореографию М. Фокина, которая по праву считается одной из жемчужин классической хореографии. Мимолетность, воздушность и легкость исполнения - вот, что видишь на сцене. Хочется самому воспарить в воздухе, закрыть глаза и улететь в грёзы и мечты. 
 

Эти спектакли были представлены не только в Казахстане - в нашем театре и Astana Opera, но и на сценах Франции и Англии. А сейчас мы хотим представить эти балеты шымкентской публике и надеемся, что они найдут отклик в сердце каждого зрителя. Артисты балета помимо насыщенного текущего репертуара сейчас активно готовятся к гастролям в Шымкенте. Отдельно хочется отметить работу балетной труппы, ведь для всех трех постановок задействованы одни и те же танцоры. Балетной труппе приходится так быстро менять образы и костюмы, перевоплощаться эмоционально, перестраиваться из классической хореографии в модерн, менять амплуа и партнеров в танце" - говорит Гульжан Туткибаева, художественный руководитель КазНТОБ имени Абая, народная артистка РК.

 
Балет-неоклассика "Открывая Баха" - абстрактная деконструкция классицизма. Музыка Баха остается неизменным объединяющим классическим элементом, но необычный и неожиданный хореографический язык танца создает аллюзию обрыва классических корней. Все работает на разнообразие, проявление, утверждение, которые играют более значимую роль в нашей жизни, чем мы привыкли думать. Революционная постановка "Открывая Баха"- это всплеск эмоций, то новшество, которого так ждал зритель! От увиденного публика в зале погружается в некий транс - танец просто погружает в пучину доселе невиданных эмоций. Деконструкция всего классического должна рассматриваться как преображение во что-то новое - процесс разрушения, за которым всегда следует перерождение. Фактически это и усиливает красоту и силу танца. Это оригинальная постановка австралийского хореографа-постановщика Дэвида Джонатана.


Морис Равель, хорошо знакомый с самобытным искусством Испании, написал оригинальное сочинение "Болеро", на что его, безусловно, вдохновила известная танцовщица - солистка русского балета Ида Рубинштейн. В свое время она мечтала исполнить на сцене Гранд-опера в Париже хореографическую композицию на испанскую тему.
 
Балетмейстер Рикардо Амаранте считает историю "Болеро" одой идеалу женской красоты и чувственности.

Когда я получил предложение постановки "Болеро", я воодушевился и испугался одновременно. Ведь мировая хореография знает немало примеров поставки этого балета. Вдохновением для меня послужил известный портрет Иды Рубинштейн - женщины, благодаря которой появилось "Болеро". Я хотел создать чувственный, эмоционально насыщенный балет. Безграничные фантазии ведут нас в мир любви, ревности и страсти", - делится своими ощущениями балетмейстер. 

 
Постановка Рикардо Амаранте - это крик, бурление страстей и буйство танца. Классик-модерн присутствует во всем, что происходит на сцене, как перемещаются танцоры, как декорации и свет меняют настроение зрителя. Все это дополняет и усиливает восприятие музыки Равеля.

Хочется отдельно отметить, что эти три балета были высоко оценены искушенной публикой во Франции и Англии в 2019 году, а постановка "Открывая Баха" была отмечена престижным европейским журналом Dance Europe в номинации New name to watch ("Новое имя к просмотру").
 

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