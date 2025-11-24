22.11.2025, 22:10 3406
Уникальная красота Ханты-Мансийского края
В ходе визита официальной делегации представителей ведущих средств массовой информации Республики Казахстан в рамках пресс-тура представительства Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в Ханты-Мансийск - столицу края удивительной природы, бескрайних лесов и северного великолепия, участники прикоснулись к его культурному наследию и истории, поразились природным богатствам.
Кроме того, журналисты познакомились с современными проектами и опережающим ростом в социально-экономической сфере региона.
Большие гастроли: в Алматы пройдут спектакли Театра на Трубной
С 3 по 5 октября в Almaty Theatre состоится грандиозное театральное событие - Большие гастроли Московского Театра на Трубной, сообщает пресс-служба генерального консульства Российской Федерации.
Это будет настоящий праздник для любителей театра! Гастролей такого масштаба много лет не было в нашем городе! В трех спектаклях одного из лучших театров Москвы заняты настоящие звезды: народные артисты РФ Ирина Алферова, Владимир Шульга, заслуженные артисты РФ Олег Царев, Вадим Колганов, Иван Мамонов, Валерия Ланская и другие. Состав гастрольной труппы более 50 человек (...) Художественный руководитель Театра на Трубной - заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Астрахан", - заявили в пресс-службе
Подчеркивается, что все показы пройдут в оригинальных декорациях спектаклей Театра на Трубной, которые будут доставлены специальным транспортом из Москвы.
Зрители увидят следующие спектакли:
- 3 октября "Дама с камелиями" по пьесе Дюма.
- 4 октября "Час тишины" по пьесе Зеллера.
- 5 октября "Толстого нет",по драме Погодиной-Кузьминой.
Сообщается, что билеты на спектакли на сайте: ticketon.kz
30.09.2025, 23:20
В Алматы с триумфальным успехом выступил балет Моисеева
В Алматы, на сцене Дворца Республики, с триумфальным успехом прошел концерт балета Игоря Моисеева с программой "Танцы народов мира".
На сцене развернулась настоящая музыкально-танцевальная палитра: русские пляски, танцы народов Евразии и мира. В программе были представлены знаменитые "Сиртаки", "Яблочко" и "Гаучо".
Информационное агентство Kazakhstan Today приглашает ознакомиться с легендарными постановками великого хореографа Игоря Моисеева.
Как ранее сообщали в посольстве РФ в РК, ансамбль имени Моисеева - это живое наследие хореографического искусства, известное во всем мире. В репертуаре коллектива сотни постановок, которые бережно сохраняют традиции и обычаи десятков народов.
Каждое выступление балета - это яркий спектакль с национальными костюмами, живой музыкой и невероятной энергетикой, где соединяются профессиональная техника и искренние эмоции.
02.08.2025, 09:14
Край тысячи озер: чем привлекает туристов Челябинская область
Обломок метеорита и шерстистый носорог, знаменитые златоустовские булатные клинки, разрубающие гвозди, и ажурное каслинское чугунное литье, известные на весь мир могучие вездеходы "Урал" и золотоносный Миасс, сказы Бажова и каменная река из авантюрина.
Города Челябинской области хоть и молоды в историческом масштабе, но могут похвастать таким количеством удивительных мест, легенд и известных личностей, что за один приезд все посмотреть и узнать совершенно невозможно, сюда хочется вернуться, и не раз.
Об интересе к региону говорит тот факт, что места в отелях бронируют за полгода, и, несмотря на то что гостиничный фонд вырос в прошлом году на 600 номеров, их все равно катастрофически не хватает. По данным Росстата, в прошлом году Челябинскую область посетило около 1,2 млн туристов. Сюда приезжают любители побродить по горам с рюкзаками и поклонники горнолыжного спорта, эзотерики и люди, интересующиеся историей предприятий. Челябинскую область называют "краем тысячи озер". В регионе их насчитывается свыше 3700. Промышленный и событийный туризм, музеи, бардовские фестивали и спортивные мероприятия - в Челябинской области путешественникам есть чем заняться в любое время года.
История городов тесно связана с развитием промышленности. Своим появлением они обязаны предприятиям, которые в большом количестве открывали российские купцы на богатой природными ископаемыми земле. В Миассе добывали медь и золото, в Златоусте ковали и инкрустировали золотом оружие, иконы и посуду, в Челябинске лили дробь и ядра для пушек, выпускали плуги и молотилки. И, конечно, и тогда и сейчас здесь добывают воспетые в сказах Павла Бажова уральские самоцветы: малахит, аметист, змеевик, авантюрин, яшму. Месторождения камней рассыпаны по всему межгорью, которое исследователи назвали самоцветной полосой Урала. В национальном парке Таганай туристов привлекает огромная каменная река длиной 5-6 километров и шириной до 700 метров, состоящая в основном из авантюрина.
Невероятной красоты камни с рисунками на спиле, похожими на природные пейзажи, хранятся и в Государственном историческом музее Южного Урала.
Здесь же находится один из самых завораживающих экспонатов - обломок знаменитого Челябинского метеорита, упавший в 2013 году в озеро Чебаркуль, весом 505 кг. Весь метеорит весил около 7 тонн, а ударная волна от его падения была такой силы, что в домах вылетали стекла. Тогда сотни людей ранило осколками, но челябинцы сумели с юмором обыграть напугавшее всех событие. К примеру, в сувенирных лавках продают магниты с надписью "Ничего так не бодрит, как с утра метеорит".
С метеоритом соседствует могучая фигура шерстистого носорога - обитателя здешних мест в ледниковый период.
В музее также представлены шедевры каслинского чугунного литья - статуэтки, ажурные столики, скамьи. Элементы чугунного декора - перила, лесенки, балясины до сих пор используют как визитную карточку в интерьере разных зданий города.
В краю металлургов, где лили ядра, пушки и чугунные решетки, делали автомобили и оружие, экскурсоводы с огромным удовольствием и любовью демонстрируют изящные изделия мастеров. Чего стоят только знаменитые златоустовские клинки, иконы и посуда, инкрустированные золотом и драгоценными камнями.
Тончайшую и кропотливую работу мастера выполняют до сих пор на Златоустовской оружейной фабрике - первой в России. Она была основана в 1815 году по приказу императора Александра I и долгое время была единственным официальным предприятием в стране, которое изготавливало холодное оружие сначала для российской, а затем и для советской армии. В 19 веке Златоустовскую фабрику возглавил Павел Аносов. Именно ему после многочисленных экспериментов удалось создать знаменитую булатную сталь. Клинки из такой стали одинаково легко перерубали подброшенный шелковый платок или гвозди, а их гибкость была такова, что клинок сгибался в кольцо.
За годы Первой мировой войны в Златоусте было изготовлено более 600 тысяч шашек, клинков и кавалерийских пик. Во время Великой Отечественной войны на фабрике, переименованной в то время в Златоустовский инструментальный комбинат (ЗИК), изготовили военную легенду - "Черный нож", также известный как "Танковый нож" или "Нож разведчика". Этими ножами были вооружены танкисты Уральского добровольческого танкового корпуса, которых боялись солдаты Вермахта и прозвали "Дивизия черных ножей". Всевозможные ножи на фабрике делают и по сей день, и их с удовольствием покупают туристы в качестве сувениров.
Кстати, полюбоваться можно не только на готовые изделия, но и на сам процесс литья. К примеру, на экскурсии в Миассе желающие могут своими глазами увидеть, как металл нагревается до температуры плавления 1500 градусов, и сделать фото на фоне ярко-красных искр, летящих из-под многотонных прессов.
Стихию огня сменяет стихия воды - по озеру Тургояк можно доплыть на яхте до острова Веры, где находятся остатки тысячелетних капищ и древние мегалиты.
А можно прогуляться по Старгороду - старому центру Миасса, в котором сохранились купеческие дома, служащие ныне библиотекой, торговым домом или музеем.
Ну а в Челябинске туристы любят прогуливаться по огромному сосновому бору - "легким" города или по местному "Арбату" - пешеходной улице Кирова, на которой находится множество знаковых для города зданий, памятников и уличных скульптур. В их числе: памятник танкистам-добровольцам - героям Великой Отечественной войны, "Нулевая верста", городские ворота, фигуры Городового, Пожарного, Ходока и других городских персонажей. Финальным аккордом становится выход на набережную реки Миасс, с которой открывается необыкновенно красивый вид на ночной, усыпанный огнями город и поющие фонтаны.
Но главным впечатлением поездки становятся жители области: экскурсоводы, владельцы ресторанчиков, работники предприятий, продавцы в магазине и обычные прохожие. Везде: от муниципалитета и заводских цехов до вузов и музеев участникам пресс-тура из Казахстана оказывали самый теплый и дружеский прием. А люди, которые рассказывали о своем крае, делали это настолько вдохновенно и увлеченно, что в Челябинскую область захотелось обязательно вернуться.
29.07.2025, 20:36
Около 2,5 тысячи студентов из Казахстана учатся в вузах Челябинской области
Около 2,5 тысячи студентов из Казахстана получают высшее образование в Челябинской области. Большая их часть поступает на технические специальности в Челябинский или Южно-Уральский государственные университеты.
ЧелГУ - первый классический университет на Южном Урале с почти 50-летней историей, в котором обучаются студенты из 30 стран мира. Больше всего среди них граждан Казахстана. Также у ЧелГУ есть филиал в Костанае - самый крупный среди вузов Российской Федерации, фактически университет в университете. Филиал обладает очень мощной материально-технической базой: это почти 10 тысяч кв.м. площадей и зданий, из них более 8 тыс. кв.м. - учебные и лабораторные помещения.
Филиал уникальный, он был создан по просьбе казахстанской стороны, чтобы дети не уезжали в 90-е годы из Казахстана, получали качественное образование и оставались работать в экономике, в организациях, на предприятиях страны. За эти годы мы эту задачу реально выполнили, подготовили более 13 тысяч выпускников, львиная доля которых осталась и работает в Казахстане", - рассказал ректор ЧелГУ Сергей Таскаев.
Ранее филиал готовил студентов по 5 направлениям: юриспруденция, экономика, менеджмент, филология и лингвистика. Сейчас, по просьбе казахстанских партнеров, в вузе начали подготовку по IT-направлениям и инженерии.
Север Казахстана сейчас очень активно развивается в плане машиностроения, создано огромное количество предприятий, есть запрос на инженерные кадры. Поэтому мы создаем систему подготовки, которой еще вчера у нас не было. В частности, это инженерные, естественно-научные, физико-математические направления. Существует очень серьезная академическая мобильность, она просела по направлению запада, но очень активно развивается в сторону востока. Это подготовка профессиональных, компетентных, социально ответственных, востребованных специалистов, формирование передовой инженерно-экономической школы, обеспечение устойчивого развития реального сектора экономики, сохранение человеческого капитала Костанайской области", - рассказал Таскаев.
Также в Костанае уже третий год подряд проходит международный иммерсивный форум "Евразийские ворота", миссия которого - укрепление отношений между приграничными территориями России и Казахстана.
На форуме решается очень много узких вопросов: переговорные процессы в области бизнеса, экологические, экономические, транспортные, логистические проблемы. Участники - представители бизнеса, власти, общественности, науки, СМИ, молодежи России и Казахстана. Наши китайские партнеры проявили огромный интерес к этому форуму. И в этом году, я думаю, они тоже будут участвовать", - сообщил ректор.
Визитной карточкой вуза является Ботанический сад, в котором можно увидеть и экзотические растения, и пруд с кувшинками и даже попробовать вишню и абрикосы.
Также участникам пресс-тура продемонстрировали масштабную стройку. Рядом с ЧелГУ возводят межуниверситетский кампус мирового уровня, в который входят 7 ведущих вузов Южного Урала, включая ЧелГУ и ЮУрГУ. Стройка уже перевалила за "экватор": две гостиницы-общежития были построены в рекордные сроки, за 2 года, и заселены в прошлом сентябре, рядом возводят еще 6 гостиниц. Уровень оснащенности такого "общежития" впечатляет: ресепшн с охраной, прачечная, комнаты отдыха, круглосуточное наблюдение, уборка, полностью оборудованные для проживания номера. Участники пресс-тура шутят, что не прочь поступить в вуз, чтобы пожить в таких условиях.
В центре возводят "сердце" кампуса - научно-учебный комплекс с модульными конференц-залами и более 40 научными лабораториями. Он станет точкой притяжения для инвесторов и промышленных партнеров, позволит реализовывать интересные прикладные и фундаментальные научные проекты.
Условия, созданные в вузах для студенческой практики, превосходят все ожидания. И технари, и гуманитарии с первого курса работают "в поле". В ЮУрГУ - самом большом вузе России, где учатся более 50 тыс. студентов, есть 36 научных лабораторий и научно-образовательных центров, 12 институтов и высших школ.
В учебных кабинетах факультета мехатроники и робототехники ребята тренируются на созданных руками студентов макетах, а в Институте медиа и социально-гуманитарных наук ЮУрГУ есть целый медиаэтаж, на котором студенты кафедры журналистики осваивают ремесло в собственной телерадиостудии, делают новости и выпускают газету. Там же функционируют новые лаборатории виртуальной реальности и нейромаркетинга. Интерес также вызвала "Школа 21", где студентов бесплатно обучают программированию.
Студент, сделавший научное открытие, инженерно-техническое изобретение, может уже сейчас приступить к созданию своего бизнеса. Для этого в ЮУрГУ реализовано проектное обучение. У вуза есть свои индустриальные партнеры, которые оплачивают участвующим в проектах студентам часть стипендии или кампус, а также помогают с трудоустройством.
Чтобы удержать студентов, мы их не ограничиваем, а создаем возможности. (…) Мы создаем уникальные образовательные программы, когда у нас идет полное сращивание индустриальных задач с подготовкой студентов. Ключевые, самые передовые инженеры, которые занимаются такими современными решениями, приходят преподавателями в университет. (…) Мы всегда открыты к взаимодействию, и очень хотим, чтобы с нашей дружественной республикой Казахстан, с нашими какими-то проектами мы бы нашли точки соприкосновения", - говорит проректор по образовательной деятельности ЮУрГУ Марина Потапова.
В настоящее время в вузе учатся 414 студентов из Казахстана. Одна из выпускниц - Диана Тазеддинова - приехала в Челябинск из Актобе.
В 2016 году я поступила в Южно-Уральский госуниверситет на факультет Института спорта, туризма и сервиса по специальности "Пищевые технологии". В данный момент работаю сотрудником Международного управления в отделе Организации международного научного сотрудничества. Здесь есть ассоциация иностранных студентов и выпускников, так как у нас обучаются студенты из почти 47 стран мира. Это очень поддерживает и развивает, и у нас теперь есть друзья по всему миру. Ребятам из Казахстана я бы рекомендовала рассмотреть возможность обучения, в том числе и в России. Мы тоже можем подавать на бюджет, имеем такие же права. Мне, по крайней мере, вот что понравилось: я приехала сюда в аспирантуру, сразу же начала работать в международном управлении. И сейчас совмещаю эту деятельность с должностью научного сотрудника. Здесь очень хороший кампус университетский, много общежитий, в том числе новых. Очень комфортные условия для работы и для жизни", - рассказала Диана.
24.07.2025, 17:05
"Высота 239" в Челябинске - один из передовых цехов по выпуску труб большого диаметра
Цех "Высота 239" расположен на территории Челябинского трубопрокатного завода, который входит в число крупнейших российских производителей стальных труб для газо- и нефтеперерабатывающей промышленности, машиностроения, энергетического комплекса, строительной индустрии, сельского хозяйства и других отраслей.
Предприятие принимало участие и в знаковых проектах на территории Казахстана: трубы ЧТПЗ применялись при строительстве газопроводов Бейнеу - Бозой - Шымкент, Сарыарка и других магистральных трубопроводов.
История завода насчитывает более 80 лет. Она началась в 1942 году, во время Великой Отечественной войны, когда в Челябинск эвакуировали завод с юга страны. Цех № 1 ЧТПЗ, производящий горячекатаные трубы, был построен за рекордные 5 месяцев. Первая труба была выпущена 20 октября 1942 года.
Еще один рекорд ЧТПЗ - освоение в 1963 году производства труб большого диаметра (ТБД) из двух полуцилиндров. В 60-е годы XX века в СССР начинается масштабная газовая стройка, частью которой становится и газопровод Бухара - Урал протяженностью 4500 километров. Для его строительства потребовались трубы диаметром 1020 мм. Вот только в стране еще не было технологии, а значит, и опыта выпуска такого сортамента труб. Освоение производства легло на плечи коллектива Челябинского трубопрокатного завода.
Сложнейшую работу возглавил легендарный директор ЧТПЗ Яков Осадчий. 9 месяцев в условиях суровой уральской зимы потребовалось, чтобы запустить в работу новый стан. 25 марта 1963 года цех № 6 Челябинского трубопрокатного завода первым в Советском союзе выпустил трубу диаметром 1020 мм, сваренную из двух полуцилиндров.
В 70-х годах ЧТПЗ был одним из крупнейших производителей труб в мировых масштабах. Предприятие выпускало 3,3 - 3,5 миллиона тонн трубной продукции в год. Сейчас завод также является одним из ведущих трубных производств. Предприятие выпускает бесшовные горячекатаные и холоднодеформированные трубы диаметром от 60 до 630 мм. На его территории расположены два цеха по производству электросварных труб большого диаметра (от 508 до 2520 мм), а также предприятия, изготавливающие отводы, узлы для трубопроводов и продукцию для металлургических заводов.
Из труб большого диаметра (ТБД) ЧТПЗ проложено 70% отечественных газо- и нефтепроводов. Всего за историю предприятия было произведено более 60 миллионов тонн труб большого диаметра. Челябинские ТБД использовались при прокладке магистральных трубопроводов: "Дружба", Бухара - Урал, Средняя Азия - Центр, Уренгой - Помары - Ужгород, Сургут - Полоцк, сообщили на предприятии
Территория ЧТПЗ простирается от Челябинска до Копейска. Посещение предприятия, поражающего как размерами, так и организацией производства, стало одним из самых сильных впечатлений пресс-тура в Челябинскую область России, организованного по линии Россотрудничества.
Журналисты посетили цех "Высота 239" - один из самых "юных" и современных цехов по выпуску труб большого диаметра на территории Челябинского трубопрокатного завода, входящего в Трубную металлургическую компанию (ТМК). Его запустили в 2010 году и именно здесь реализованы самые передовые подходы в области технологии, организации производства и культуры труда.
Необычное название цеха "Высота 239" связано с его расположением на высоте 239 метров над уровнем моря - выше остальных трубных заводов в стране.
Здесь производят одношовные сварные трубы диаметром от 508 до 1420 мм. В 2022 году, в кооперации с цехом № 6 подразделение освоило производство труб диаметром 2,52 метра, которые используются для строительства портовых берегозащитных укреплений в регионах со сложными климатическими условиями. Кроме того, челябинские трубы использовали при строительстве объектов зимней Олимпиады 2014 года в Сочи и спортивных сооружений чемпионата мира по футболу 2018 года.
Процесс изготовления завораживает: огромные стальные листы медленно движутся по производственной линии и под силой двух прессов шаговой формовки длиной 12 и 18 метров постепенно принимают округлую форму, словно по прихоти великана, сворачивающего трубочки из листа бумаги.
По требованию заказчика, на трубы наносят внутреннее гладкостное и/или наружное антикоррозионное покрытие. Благодаря такой защите трубы можно использовать в любых экстремальных условиях: на местности с вечной мерзлотой, в сейсмоопасных зонах или на морском дне.
Готовые трубы проходят тщательный многоуровневый контроль, в том числе им "делают" УЗИ, а за работой всего цеха следит по мониторам начальник смены, чье рабочее место напоминает рубку космического корабля.
Благодаря автоматизации и многоуровневому контролю, на ЧТПЗ травматизм сведен к минимуму, а социальный пакет для работников считается одним из самых привлекательных в отрасли.
На территории предприятия расположены медпункты и фитнес-центры. У сотрудников и членов их семей есть возможность отдыхать в детских оздоровительных загородных лагерях, пансионатах и базах отдыха России.
Высота 239" считается одним из самых красивых промышленных предприятий в мире по версии журналов Forbes, "Афиша" и жюри премии Best Building Awards. Цех похож на гигантскую дизайн-студию. В нем настолько чисто, что сотрудники работают в белой спецодежде, а в кадках растут живые деревья. Ни дыма, ни пыли, ни черных стен. Так выглядит современное металлургическое производство, которое уделяет особое внимание постоянной модернизации своих мощностей и экологическим проектам.
Площадь цеха занимает 15 футбольных полей, его длина - 720 метров, ширина - 150 метров.
Особые дизайнерские решения "Высоты 239" были заложены в составляющую цеха еще на этапе проектирования: деревянный паркет на главной галерее, сад камней, столовая в форме трубной заготовки. Для внутренней отделки и фасадных работ цеха было использовано более 100 тонн краски, а к программе благоустройства были привлечены все промышленные альпинисты Челябинска и Екатеринбурга", - рассказали на предприятии.
Цех "Высота 239" также является центром промышленного туризма на Южном Урале. С момента запуска в 2010 году производство посетили около 300 тысяч гостей.
23.07.2025, 19:53
Чувствуем себя как дома: как живет казахская диаспора в Челябинской области
Челябинская область считается одним из самых "пестрых" по национальному составу регионов России. Здесь проживают представители 132 национальностей: русские, башкиры, татары, казахи, белорусы, армяне, таджики, украинцы, немцы и т.д.
Представители разных диаспор соседствуют в челябинском Центре народного единства. Также в регионе работают различные национально-культурные организации: Ассамблея народов Челябинской области, Дом дружбы народов, национально-культурные центры и молодежные межнациональные объединения. Национальный культурный центр казахской диаспоры "Азамат" возглавляют Жадгер Нурумов и Мельс Жетписпаев.
Около 15 коллективов и творческих объединений при дворцах культуры, в центрах народного единства существуют в разных муниципалитетах Челябинской области. Все они достаточно активны. И у нас есть традиция: Дом дружбы народов Челябинской области регулярно проводит фестиваль казахской культуры "Туган-Жер". На этот праздник, конечно же, гостей из Казахстана всегда приглашают, и они участвуют в данном фестивале", - рассказал на встрече с участниками пресс-тура из Казахстана в министерстве международного и межрегионального сотрудничества начальник управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семенов.
В Центре народного единства журналистов и блогеров из Казахстана встретили радушно, хлебом-солью. Директор Олег Чернышов провел для гостей экскурсию по центру, а затем, во время чаепития, казахстанские журналисты пообщались с руководителями НКЦ "Азамат" Жадгером Нурумовым и Мельсом Жетписпаевым.
В Челябинской области проживает очень много казахов. Мы аборигены этих земель и чувствуем себя здесь как дома. Что касается нашей культуры, все зависит от нас самих. Мы очень ревностно относимся к своим традициям и стараемся всегда общаться на родном языке", - рассказал Нурумов.
К слову, желающие освоить казахский язык могут сделать это бесплатно в Центре народного единства, где для этого есть специально оборудованный кабинет с интерактивной доской.
По данным переписи 2021 года, в Челябинской области проживают около 30 тыс. казахов, но участники встречи подчеркнули, что их может быть гораздо больше. Молодежь из Казахстана охотно поступает в вузы Челябинска. Сейчас в них обучаются 2,5 тысячи казахстанских студентов.
Южноуральские казахи живут дружно, общаются на родном языке и встречаются на ежегодном фестивале казахской культуры "Туган-Жер", чтобы и самим получить удовольствие, и соседям показать казахское гостеприимство, и угостить национальными блюдами. В степи ставят десятки юрт, готовят бешбармак и баурсаки и развлекают гостей традиционными состязаниями: игрой в асыки, скачками или национальной казахской борьбой - қазақша күрес.
Помимо национальных событий, в области также проводятся общекультурные мероприятия, такие как всем известный фестиваль "Синегорье", на котором можно за один день отведать и татарские эчпочмаки, и казахский бешбармак, и башкирский корот, который в Казахстане зовется куртом.
Впрочем, чтобы убедиться, как тесно связаны культурно и исторически Челябинская область и Казахстан, достаточно посетить Государственный исторический музей Южного Урала, где среди прочих экспонатов представлены костюмы, жилища и предметы быта коренных жителей региона: башкир и казахов. В Челябинской области известный просветитель Зейнулла Расулев основал медресе "Расулия" - один из лучших исламских институтов России, где учились видные представители казахской интеллигенции, такие как Султанмахмут Торайгыров, Беимбет Майлин, Сакен Сейфуллин и другие.
Кстати, на флаге и гербе Челябинска изображен верблюд - животное, не традиционное для этих мест. Караваны верблюдов с товарами следовали через Челябинскую область, по Великому шелковому пути, здесь велась активная торговля, и верблюд, более привычный для казахской степи, стал символом богатства и процветания города.
21.07.2025, 20:10
Челябинск - один из крупнейших центров тяжелой промышленности в России
Алматы. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Челябинскую область - один из крупнейших центров тяжелой промышленности в России с хорошо развитым агропромышленным сектором и высоким туристическим потенциалом - состоялся пресс-тур, организованный по линии Россотрудничества, передает корреспондент Kazakhstan Today.
Мероприятие было приурочено к столетию ВОКС - Всесоюзного общества культурных связей с зарубежными странами, чьим правопреемником является Россотрудничество.
Министр межрегионального и международного сотрудничества Челябинской области Дмитрий Глухарев подчеркнул: основная цель пресс-тура - познакомить гостей не столько с промышленностью Челябинской области, сколько с самим регионом, его историей, туристическим, образовательным и культурным потенциалом.
Челябинск известен в основном как один из крупнейших центров тяжелой промышленности в России, но у нас также хорошо развит агропромышленный сектор и высокий туристический потенциал", - сообщил на встрече с журналистами Глухарев.
Кроме того, по информации министра, Челябинская область занимает 1-е место в России по производству макарон и 3-е - по производству яиц и мяса птицы. Область экспортирует мясо и подсолнечное масло, а сами челябинцы очень любят и хвалят свою молочную продукцию.
В Казахстан регион активно экспортирует металлургическую продукцию, технику и продукты питания. Также у Челябинской области много подписанных и действующих межрегиональных соглашений с шестью административно-территориальными единицами Казахстана: Костанайской, Алматинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Северно-Казахстанской областями и Астаной.
Большое внимание уделяется логистике.
Граница, безусловно, для нас очень важна. В качестве логистического проекта мы реализуем очень важный для Российской Федерации и нашей области проект "Север - Юг" в Южноуральском торгово-логистическом комплексе. Естественно, без Казахстана он не существует, поскольку проходит по железной дороге именно через территорию Казахстана и дальше - в Туркменистан, Узбекистан, Иран. Поэтому в сфере логистики мы тоже являемся большими партнерами, и, к счастью, у нас никаких вопросов по транспортировке грузов через территорию Казахстана не возникало", - подчеркнул Глухарев.
В свою очередь заместитель руководителя представительства Россотрудничества в ВКО Александр Дяченко на встрече в министерстве межрегионального и международного сотрудничества Челябинской области отметил, что приграничные области Казахстана все больше хотят сотрудничать с российскими регионами.
С 1925 года стал широко применяться термин "общественная дипломатия". Так как журналисты являются неофициальными дипломатами и своеобразными культурными мостиками между странами, регионами и народами. Идея нашего пресс-тура - показать, насколько приграничные регионы с Казахстаном разные и уникальные. Челябинская область считается промышленным регионом, вроде бы тут должны быть черные трубы и все в дыму. Но нет, это тысячи озер, это богатая культура и природа и возможность увидеть туристический и экономический потенциал региона", - сказал Дяченко.
Представитель Россотрудничества рассказал, что написанные по итогам каждого пресс-тура материалы набирают миллионные просмотры.
И в соцсетях, и в газетах читают статьи. Очень хорошая обратная связь, людям интересны регионы Российской Федерации. И мне хочется, чтобы наш пресс-тур был своеобразным импульсом к тому, чтобы туристический поток увеличился", - отметил Дяченко.
Для справки
Челябинская область - регион Южного Урала, один из крупнейших российских центров тяжелой промышленности, родина знаменитого каслинского чугунного литья и "отца" советской атомной бомбы Игоря Курчатова, а еще - место падения нашумевшего на весь мир челябинского метеорита.
20.07.2025, 10:39
"Путешествие в сердце Евразии": участники экспедиции посетили Самарканд и Бухару
Экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" отправилась из Ташкента в Самарканд, древнюю столицу Тимуридов. Вечером на площади Регистан участников ожидало впечатляющее 3D-шоу: фасады трех великолепных медресе - Улугбека, Шер‑Дор и Тилья-Кори - ожили в ярких лучах света, демонстрируя историю этого центра культуры и науки в красочном визуальном повествовании, сообщает корреспондент агентства.
На следующий день прошла экскурсия по мавзолею "Гур‑Эмир" - усыпальнице эмира Тимура. Этот мавзолей, построенный в 1404 году для его покойного внука, стал семейным некрополем: здесь покоятся Тимур, его сыновья и внуки.
После Самарканда часть экспедиции направилась в Бухару - один из древнейших и наиболее самобытных городов Центральной Азии. Бухара встретила путешественников по-восточному щедро - сокровищами своей архитектуры, духовности и городской атмосферы, хранящей следы тысячелетий.
Прогулка началась с кварталов исторического центра, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь все напоминает о былом могуществе Бухары как центра науки, ремесла и религии исламского Востока.
Экспедиционеры прошли по ансамблю Пои‑Калян, где минарет XII века возвышается над городом, как страж памяти. Кальянская мечеть с ее внушительным двором и 288 куполами колонн, а напротив - медресе Мири‑Араб, действующее и поныне, создают живую архитектурную симфонию.
Далее путь лежал к Цитадели Арк - древнейшей резиденции бухарских эмиров, история которой уходит в I тысячелетие. Отсюда когда-то управляли не только городом, но и всей окрестной степью.
Участники также увидели мавзолей Исмаила Самани - редчайший памятник домонгольской архитектуры, выстроенный из обожженного кирпича с ювелирной геометрией кладки, не имеющей аналогов в исламском мире.
Переходя из купола в купол старинных торговых комплексов, экспедиция ощутила живую ткань Бухары: от серебряных украшений и шелковых изделий до запахов специй и звона ремесленных молоточков.
