В Семее начальник ИВС избил 12 следственно-арестованных

Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - Прокуроры Восточно-Казахстанской области добились осуждения начальника ИВС за избиение следственно-арестованных, передает Kazakhstan Today.

Находясь в очередном трудовом отпуске и будучи в состоянии алкогольного опьянения, начальник изолятора временного содержания города Семея решил побывать на рабочем месте, где, превышая свои служебные полномочия, избил 12 следственно-арестованных", - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что изначально досудебное расследование в отношении руководителя учреждения проводилось следователем управления собственной безопасности департамента полиции ВКО. Однако в последующем было прекращено за отсутствием состава преступления.

Прокуратура ВКО отменила незаконное постановление о прекращении дела и поручила расследование специальным прокурорам.

Когда дело передали, экс-глава ИВС начал скрываться от следствия, в связи с чем следственным судьей по ходатайству специального прокурора в отношении него была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В розыске он находился более года, задержали его в Алматы. В суде задержанный полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Учитывая данное обстоятельство, а также наличие у него малолетних детей и то, что он является единственным кормильцем в семье, суд назначил ему наказание ниже низшего предела - 3 года лишения свободы. Также он лишен права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 5 лет и специального звания майора полиции", - разъяснили в ведомстве.

По представлению специального прокурора сотрудники управления собственной безопасности ДП ВКО привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, начальнику объявлено о неполном служебном соответствии.

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