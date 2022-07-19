Более 5,5 млн долларов по делу букмекерской конторы "Олимп" переводят в Нацбанк

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НУР-СУЛТАН. 18 ИЮЛЯ - В Генеральной прокуратуре сообщили, что в настоящее время идет процедура перевода в Национальный банк 5,5 млн долларов и 200 тысяч евро, изъятых в рамках уголовного дела в отношении должностных лиц букмекерской конторы "Олимп", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Также сообщается, что внесено частное ходатайство об отмене постановления Капшагайского городского суда от 6 июня 2022 года о переводе в колонию-поселение руководителя этой букмекерской конторы, причинившего ущерб на 95 млрд тенге.

В ведомстве добавили, что в пользу государства по данному делу уже конфисковано около 3,6 млрд тенге - четыре самолета, пять земельных участков, 15 автомашин, 30 объектов недвижимости в Алматы (жилые и нежилые помещения и др.).



