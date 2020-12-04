В Шу злоумышленники украли из букмекерской конторы 773 тысячи тенге

Тараз. 3 декабря. Kazakhstan Today - В дежурную часть Шуского района поступило сообщение о том, что в 04.30 неизвестные лица ворвались в букмекерской контору, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , в ходе следствия было установлено, что молодые люди через окна ворвались в помещение букмекерской конторы и, угрожая кассиру неустановленным оружием, завладели деньгами в сумме 773 тысячи тенге, после чего нападавшие скрылись.

Полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые уроженцы Жамбылской области 23 и 24 лет.

В ходе допроса задержанные дали признательные показания.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 192 УК РК (Разбой). Подозреваемые водворены в ИВС.

Ведется расследование, задержанные проверяются на причастность к иным аналогичным преступлениям.

Напомним , 2 декабря в Алматы пресечено вооруженное нападение на ломбард.

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