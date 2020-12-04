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В Шу злоумышленники украли из букмекерской конторы 773 тысячи тенге

03.12.2020 15013
В Шу злоумышленники украли из букмекерской конторы 773 тысячи тенге
Тараз. 3 декабря. Kazakhstan Today - В дежурную часть Шуского района поступило сообщение о том, что в 04.30 неизвестные лица ворвались в букмекерской контору, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, в ходе следствия было установлено, что молодые люди через окна ворвались в помещение букмекерской конторы и, угрожая кассиру неустановленным оружием, завладели деньгами в сумме 773 тысячи тенге, после чего нападавшие скрылись. 
 
Полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые уроженцы Жамбылской области 23 и 24 лет. 
 
В ходе допроса задержанные дали признательные показания.
 
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 192 УК РК (Разбой). Подозреваемые водворены в ИВС. 
 
Ведется расследование, задержанные проверяются на причастность к иным аналогичным преступлениям.
 
 
Напомним, 2 декабря в Алматы пресечено вооруженное нападение на ломбард.
 

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