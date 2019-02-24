В Алматы задержали подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере

Алматы. 18 февраля. Kazakhstan Today - Жителя Алматинской области подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, передает Kazakhstan Today.

Следствием установлено, что Н. путем обмана совершал хищение у граждан с целью завладения их денежными средствами под предлогом построения общего бизнеса. Но как оказалось, мужчина никакого отношения к бизнесу не имеет, денежные средства потерпевших не возвращал и тратил на свои нужды", - проинформировал начальник Управления полиции Медеуского района Алматы подполковник полиции Болат Тотыбаев.

В результате слаженных действий сотрудников указанного подразделения в кратчайшие сроки удалось установить и задержать подозреваемого. На сегодня в его отношении поступило одно заявление, но в полиции не исключают, что список потерпевших может увеличиться в ходе следствия.

По данным пресс-службы департамента полиции Алматы, действия 35-летнего жителя Алматинской области Н. квалифицированы по части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество в особо крупном размере).

Полиция призывает всех пострадавших от преступных действий Н. незамедлительно связаться со следователем по телефонам: 254-48-72 и 524-48-71.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства