В Алматы задержали Санжара Бокаева

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Конаев. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Суд вынес приговор по резонансному делу об убийстве мужчины и похищении малолетней девочки в Алматинской области, сообщает издание "Казинформ"





Главный обвиняемый получил 25 лет лишения свободы. Двум другим фигурантам, которые являются несовершеннолетними, назначили по 9 лет заключения. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии средней безопасности.





Отмечается, что гражданский иск семьи погибшего удовлетворен частично: с основного обвиняемого взыскано по 10 млн тенге в пользу матери, супруги и сестры погибшего (всего 30 млн тенге). С каждого из двух несовершеннолетних осужденных взыскано по 5 млн тенге в пользу каждой из трех потерпевших (по 15 млн тенге с каждого).





Потерпевшая сторона считает приговор слишком мягким и намерена обжаловать его.





По данным издания, судебный процесс проходил в закрытом режиме в Каскелене. По делу проходили трое обвиняемых, двое из них - несовершеннолетние. Главному фигуранту вменялись 12 статей, включая убийство, изнасилование, похищение человека и незаконное хранение оружия.





Напомним, осенью прошлого года в Талгаре мужчина застрелил брата девушки, пережившей изнасилование, и похитил ее двухлетнюю дочь. Ранее семья жаловалась в полицию на насилие, но подозреваемого отпустили.





Позже официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев сообщил, что подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Орудие преступления - обрез изъят. Девочка передана матери. Ее осмотрели медики.





Также прокуратурой области было возбуждено уголовное дело по факту бездействия должностных лиц УП Талгарского района.



