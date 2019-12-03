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Председателя совета директоров "Алматыметрокурылыс" освободили под залог

02.12.2019, 19:39 5482
Председателя совета директоров "Алматыметрокурылыс" освободили под залог
Алматы. 2 декабря. Kazakhstan Today - Председателя совета директоров "Алматыметрокурылыс" Кайрата Реимова освободили под залог, передает Kazakhstan Today.
 

28 ноября 2019 года Специализированным следственным судом города Алматы в отношении подозреваемого Реимова К. санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей" с определением залога. 1 декабря 2019 года стороной защиты представлен залог, в связи с чем мера пресечения в отношении Реимова изменена на залог и он освобожден из-под стражи", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

 
Ранее сообщалось, что в производстве Следственного управления департамента полиции города Алматы расследуется уголовное дело по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество, совершенное неоднократно в особо крупном размере), по которому Реимов проходит подозреваемым. Данные по уголовному делу не разглашаются.
 
Отметим, что после задержания председателя совета директоров "Алматыметрокурылыс" появилась информация о возможной приостановке строительства новых станций метро. Аким Алматы категорически опроверг эту информацию.
 

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