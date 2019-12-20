В потасовке у железнодорожного вокзала столицы ранили мужчину (ВИДЕО)

Нур-Султан. 19 декабря. Kazakhstan Today - В потасовке у железнодорожного вокзала столицы ранили мужчину, передает Kazakhstan Today.

17 декабря, ранним утром, инспектор Центра оперативного управления департамента полиции Нур-Султана в районе Железнодорожного вокзала при просмотре камер видеонаблюдения заметил потасовку между мужчинами. Незамедлительно инспектором ЦОУ на место происшествия был направлен полицейский наряд. В считанные минуты прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого, который из хулиганских побуждений нанес ножевое ранение 31-летнему мужчине. Потерпевший с колото-резаной раной госпитализирован", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство). Подозреваемый, который был ранее судим, водворен в изолятор временного содержания.

Напомним, ранее в Алматинской области задержали ранее судимого мужчину , устроившего потасовку в придорожном кафе и ранившего ножом владельцев заведения.





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