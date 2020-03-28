По полтора года лишения свободы получили три участника событий в Кордайском районе

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Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - Заместитель генерального прокурора РК Ерлик Кенебаев рассказал о предварительных итогах расследования трагедии в Кордайском районе Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

По его словам, предпосылками для развития конфликтной ситуации явились инциденты, произошедшие исключительно на бытовой почве.

5 февраля текущего года в селе Сортобе Кордайского района в результате ситуации, возникшей на автомобильной дороге, пожилому лицу были причинены травмы. В совершении преступления подозреваются два лица, один из которых с санкции суда арестован. В ближайшее время расследование будет завершено и дело направим в суд. В этом же селе 7 февраля текущего года один из его жителей, находясь за рулем автомашины марки "Хонда Одиссей", не исполняя законные требования сотрудника полиции, уехал к своему дому. Находясь рядом с домом, водитель вместе со своими родственниками применил физическую силу к полицейским. Подозреваемые сразу же были задержаны и с санкции суда арестованы", - сообщил замгенпрокурора на брифинге в СЦК.

Он подчеркнул, что противоправность действий подозреваемых подтверждается не только показаниями сотрудников полиции, но и многочисленными видеозаписями, которые были сделаны очевидцами на мобильные телефоны.

Приговором суда от 18 марта текущего года эти трое лиц признаны виновными и уже осуждены. Каждому назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы", - добавил Кенебаев.

По его словам, после ряда первоначальных событий местные жители посредством социальных сетей и мессенджеров стали рассылать сообщения с негативными комментариями и данной ситуацией воспользовались криминальные элементы.

С использованием соцсетей стали пропагандировать социальную рознь и призывать к совершению насильственных действий. Попав под влияние недостоверной, ложной информации, отдельные жители соседних населенных пунктов, других областей, городов стали группироваться и прибывать к селам Масанчи, Булан Батыр и Аухатты Кордайского района. В ночь на 8 февраля текущего года начались массовые беспорядки, которые сопровождались применением насилия, грабежами, разбоями, погромами, поджогами, разрушениями и уничтожением имущества", - сказал представитель Генпрокуратуры.

В результате погибли 11 человек, 192 были травмированы, в том числе 19 полицейских. Повреждены и сожжены 168 жилых домов, 122 автомашины.

Ситуация была взята под контроль, и обстановка стабилизирована в этот же день силами полиции, Национальной гвардии и местных исполнительных органов. По всем этим фактам возбуждены уголовные дела. В рамках расследования уголовных дел с санкции суда взяты под стражу семь лиц, уточнил замгенпрокурора.

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