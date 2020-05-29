Система Orphus

Житель столицы нашел телефон и перевел на свой счет деньги с мобильного приложения

28.05.2020, 16:59 4456
Нур-Султан. 28 мая. Kazakhstan Today - Житель Нур-Султана, подобрав утерянный сотовый телефон, перевел с его банковского приложения 97 тыс. тенге на свою карту, передает Kazakhstan Today.
 
Владелец телефона, обнаружив незаконный доступ и исчезновение крупной суммы денег с его банковской карты, обратился в полицию, сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана. 
 

В ходе предпринятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции района Сарыарка подозреваемый был задержан. Им оказался 20-летний житель столицы, который дал признательные показания в совершении кражи денежных средств. В настоящее время украденные деньги задержанный вернул", - отметили в пресс-службе.

 
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража).
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая