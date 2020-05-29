Житель столицы нашел телефон и перевел на свой счет деньги с мобильного приложения

Нур-Султан. 28 мая. Kazakhstan Today - Житель Нур-Султана, подобрав утерянный сотовый телефон, перевел с его банковского приложения 97 тыс. тенге на свою карту, передает Kazakhstan Today.

Владелец телефона, обнаружив незаконный доступ и исчезновение крупной суммы денег с его банковской карты, обратился в полицию, сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

В ходе предпринятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции района Сарыарка подозреваемый был задержан. Им оказался 20-летний житель столицы, который дал признательные показания в совершении кражи денежных средств. В настоящее время украденные деньги задержанный вернул", - отметили в пресс-службе.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража).

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