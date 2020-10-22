В Алматинской области у предпринимателя изъяли три кубометра саксаула

Талдыкорган. 21 октября. Kazakhstan Today -21 октября при проведении общереспубликанского ОПМ "Браконьер", в поселке Иргели Карасайского района Алматинской области полицейские обнаружили и изъяли у предпринимателя гражданина А. три кубометра саксаула. Стоит отметить, что это редкое, находящееся под угрозой исчезновения, запрещенное к пользованию растения, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , гражданин А. утверждал, что заготовкой и перепродажей саксаула занимается с 2002 года. В 2015 году открыл кафе, где также использовал саксаул.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 339 части 1 УК РК. "Незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений". В рамках досудебного расследования будет проверена причастность подозреваемого к вырубкам редкого растения, способы его заготовки и использования. По делу назначены и проводятся необходимые экспертизы. Саксаул изъят. Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения.

Напомним , на осушенном дне Аральского моря в рамках взаимодействия с Корейской лесной службой в 2019 году посажено 5 тысяч гектаров саксаула. В 2020 году - 2,5 тысячи.

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