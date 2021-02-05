Караганда. 4 февраля. Kazakhstan Today - Карагандинское предприятие подозревают в незаконной реализации в Китай более 120 тонн железной руды, передает Kazakhstan Today.

В январе 2021 года в Карагандинской области пресечен факт добычи железной руды на территории области без соответствующих разрешительных документов. В период 2016-2017 годов одно из коммерческих предприятий области добыло и реализовало в КНР через аффилированную компанию свыше 128 тонн железной руды. При этом извлечен доход на сумму более 1,1 млрд тенге", - сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу.

Агентством РК по финансовому мониторингу по данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 214 УК.

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