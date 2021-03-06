Суд пересмотрел приговор бывшим работникам аэропорта Нур-Султана

Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Нур-Султана пересмотрен приговор, ранее вынесенный Есильским районным судом в отношении бывшего главного бухгалтера АО "Международный аэропорт "Астана" Бабашевой, ее супруга и других фигурантов дела о даче взятки и хищении денег в особо крупном размере, передает Kazakhstan Today.

Согласно новому приговору, А. Бабашева приговорена к 11 годам лишения свободы, с конфискацией имущества, Е. Бабашев - к 8 годам лишения свободы, с конфискацией имущества, с отсрочкой исполнения на 4 года (в связи с наличием двух малолетних детей).

Бывшие работники бухгалтерии Б. Узденбаева, З. Палманова, Б. Баяндина приговорены к 7 годам лишения свободы, с конфискацией имущества, но приговор отсрочен на 5 лет, в связи с наличием у них двух малолетних детей. Также к 7 годам и конфискации приговорена С. Илюбаева. Заключение под стражу отсрочено на год в связи с беременностью.

Директор ряда предприятий-контрагентов М. Сейтова также приговорена к 7 годам лишения свободы, с конфискацией имущества.

Осужденные должностные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, другим лицам запрещено заниматься деятельностью, связанной с подотчетным оборотом денежных и товарно-материальных ценностей. Арестованное имущество осужденных на сумму 401 млн тенге направлено на возмещение ущерба", - сообщили в Акнтикоррупционном ведомстве.

Ранее сообщалось, что Бабашева подозревалась в даче должностным лицам антикоррупционной службы Нур-Султана взятки в сумме 16 млн тенге за не проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности АО.

Бабашева и другие указанные лица подозревались в хищении денежных средств АО в сумме 1,6 млрд тенге путем перечисления на расчетные счета более 30 фирм, занимающихся выпиской фиктивных счет-фактур по несуществующим договорам и работам", - напомнили в пресс-службе ведомства.

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