От 7 до 11 лет колонии получили бывшие работники аэропорта столицы за хищения и взятку

Нур-Султан. 11 декабря. Kazakhstan Today - Приговором районного суда №2 Есильского района города Нур-Султана бывший бухгалтер АО "Международный аэропорт Астана" Бабашева осуждена за дачу взятки и хищение денег в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору, передает Kazakhstan Today.

Также за пособничество в совершении хищения осуждены её супруг, заместитель Палманова, бухгалтеры Баяндина, Узденбаева, Илюбаева и директор ТОО "Билдинг НК" Сейтова.

Судом установлено, что указанные лица в период с июня 2016 года по апрель 2019 года похитили свыше одного миллиарда шестисот миллионов тенге, путем перечисления денег по фиктивным договорам и финансовым документам на расчетные счета 33 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с последующим их обналичиванием. Вина подсудимых полностью доказана материалами судебно-экономической экспертизы, показаниями руководителей обнальных компаний, материалами негласных следственных действий и признательными показаниями некоторых подсудимых", - сообщили в пресс-службе суда.

Все подсудимые осуждены к лишению свободы. Бабашева А. по совокупности уголовных правонарушений - к 11 годам, ее супруг Бабашев - к 8 годам, Палманова, Сейтова, Баяндина, Узденбаева, Илюбаева - к 7 годам. В связи с наличием малолетних детей у Баяндиной и беременностью Илюбаевой, исполнение наказания отсрочено. Также к осужденным применено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с подотчётным оборотом денежных и товарно-материальных ценностей сроком на 10 лет. В отношении Бабашевой дополнительно наложено наказание в виде пожизненного запрета на занятие должностей на государственной службе. Арестованные в ходе следствия 20 объектов подсудимых - квартиры, дома, земельные участки, 5 автотранспортных средств на сумму 312 298 000 тенге, а также денежные средства в сумме 40,5 млн тенге направлены на возмещение ущерба", - прокомментировали в суде.

Отмечается, что бывший председатель правления АО "Международный аэропорт "Астана" Адимолда Р. обвинялся в халатности, в результате которой было совершено вышеуказанное хищение. Однако суд пришел к выводу о том, что в его деяниях нет состава уголовного правонарушения по вмененной статье ввиду отсутствия причинной связи между наступившими последствиями и ненадлежащим исполнением им своих служебных обязанностей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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