В Павлодарской области повесился полицейский

express-k.kz

ПАВЛОДАР. 6 ИЮЛЯ - 5 июля в городе Аксу обнаружили повешенным тело майора полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Тело полицейского обнаружили ночью 5 июля. Как сообщили в областном департаменте полиции, мужчина покончил жизнь самоубийством, сообщает Pavlodarnews.kz

В 24.40 в Аксу, в гараже, обнаружили тело майора полиции, который повесился. По данному факту начато досудебное расследование", - рассказал заместитель начальника областного департамента полиции Жандос Орумбаев.

По данным некоторых источников, мужчина был инспектором.

Дело расследуют по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства угрозами, жестоким обращением или систематическим унижением человеческого достоинства).

В департаменте назначили экспертизы. Обстоятельства и причины произошедшего установят в ходе расследования.

Это уже третий в области случай за год, когда полицейские пытаются покончить жизнь самоубийством. Первый произошёл в апреле - мужчина повесился в подъезде одного из жилых домов Павлодара. В мае стало известно о попытке полицейского покончить жизнь самоубийством в Железинском районе. Он выстрелил себе в плечо , после чего попал в больницу.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства